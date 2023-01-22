Глава ХМАО на корню пресекла слухи о конфликте с митрополитом

Комарова сделала это в особенный для владыки Павла день

23 января 2023 в 21:48 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО обрубила на корню слухи о конфликте с митрополитом Павлом (на фото слева) Фото: Рамиль Нуриев Губернатор ХМАО Наталья Комарова во время визита в Сургут поставила точку в дискуссии о наличии у нее конфликта с югорской митрополией. Она в течение дня провела несколько мероприятий с участием владыки Павла, продемонстрировав отсутствие проблем в их взаимоотношениях. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников в политическом истеблишменте ХМАО и кругах духовенства. Комаровой приписывали холодную войну с митрополитом Павлом Фото: Владимир Андреев © URA.RU «23 января у митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла день ангела. Именно на этот день губернатор запланировала встречу с ним в новом кафедральном соборе Сургута, где они осмотрели объект и обсудили его дальнейшие перспективы. На освещение храма весной должен будет приехать патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Глава региона тепло пообщалась с владыкой и подарила ему картину в этот важный для него день», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что после общения в кафедральном соборе Комарова еще раз встретилась с митрополитом на выставке в мультимедийном парке «Россия — моя история». Слухи о появлении напряжений в отношения между окружными властями и владыкой Павлом появились в декабре 2022 года, когда он высказал отрицательное отношение к проведению косплей-фестиваля «Югракон» в поселке Солнечный и съемкам хоррора «Суккуб» в поселке Барсово на координационном совете по духовно-нравственному воспитанию обучающихся Сургутского района. Митрополит обратил внимание на недопустимость проведения мероприятий западной субкультуры, особенно нетрадиционной, в обществе. Текстовая версия трансляции опубликована на официальном сайте югорской епархии 9 декабря. Владыка назвал участие студентов СурГУ в съемках «Суккуба» «демонским и сатанинским опытом». «Не стесняясь, говорит госпожа [директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО Елена] Шумакова, хороший опыт получат наши студенты. Только вот опыт от демона он и есть демонский, сатанинский. Вот на чем мы сегодня воспитываем нашу молодежь. Пора бы призадуматься кое-кому, что мы делаем? При этом денег будет потрачено, в частности, на этот фильм более 900 миллионов рублей. Считаю, что эта трата таких огромных средств — неэффективное использование», — отметил митрополит Павел. Митрополит Павел раскритиковал фестиваль комиксов и съемки фильма «Суккуб», а затем слухи о разладе между правительством и духовенством в ХМАО раздули в соцсетях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В правительстве Югры уточнили, что картина не финансируется из регионального бюджета, съемки фильма «Отражение тьмы» («Суккуб» — рабочее название картины) являются частным инвестиционным проектом. «В настоящее время фильм получает прокатное удостоверение, прошел необходимые согласования и экспертизы, поддержан к продвижению и прокату Национальной медиагруппой. Популярный у молодежи жанр хоррора позволит избежать морализаторства и донести идею противостояния порокам и искушениям через истории персонажей, близких и понятных аудитории — с которыми молодым зрителям легко ассоциировать себя», — прокомментировали в кинокомпании «Айсмедиа». После критики картины в ряде telegram-каналов и СМИ прошла информация о том, что губернатор ХМАО отсутствовала на рождественской службе в храме Ханты-Мансийска. Этот факт был преподнесен как дальнейшая эскалация конфликта, причем уже между митрополитом и главой региона, хотя источник URA.RU в окружном правительстве не видит в этом никакой политической подоплеки. «Губернатор не присутствовала на рождественской службе в Ханты-Мансийске 6 января, потому что находилась в это время в рабочей поездке. В тот день она была в Покачах и принимала участие в рождественских мероприятиях, пекла вместе с детьми пряники. А вообще, в январе у нее были и личные встречи, и телефонное общение с митрополитом», — заключил инсайдер из правительства округа. Он также добавил, что у представителей РПЦ в ХМАО и раньше был ряд вопросов, по которым они обозначали позицию, отличную от мнения окружных властей. «Ничего такого здесь не происходит, что можно назвать расколом, конфликтом, либо еще чем-то подобным. Периодически церковь обозначает какую-то свою позицию по темам, которые кажутся ей важными. Например, несколько лет назад они не понимали и не принимали такое явление как холи-фест. Но наличие собственной позиции по какому-либо вопросу не означает конфронтации с губернатором», — поделился с URA.RU источник в окружном правительстве. Личным мнением митрополита назвал критику «Суккуба» и «Югракона» и инсайдер из числа священнослужителей. «Это никоим образом не заявление епархии. Владыка высказал свое, частное мнение, не более», — отметил собеседник URA.RU, принимавший участие в заседании координационного совета в Сургутском районе. Елена Шумакова назвала слухи о разрыве отношений югорской епархии и окружного правительства вбросами Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU Политолог Станислав Розенко отметил в разговоре с журналистом URA.RU, что статус губернатора требует учета мнения представителей различных вероисповеданий по чувствительным для общества вопросам. Но глава региона при принятии решений должна руководствоваться учетом интереса всех слов населения. «Губернатор работает и в тех сферах, которые не имеют первостепенного значения для верующих, однако являются значимыми для региона, страны, населения. Отдельная часть журналистов любит „горячие“ новости, поскольку любой скандальный факт — это повышенное внимание читателей. Насколько видно из многолетнего общения главы Югры и митрополита Павла, здесь речь идет, скорее, о поиске консенсуса и взаимодействия», — считает эксперт. Директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО Елена Шумакова в разговоре с URA.RU заявила, что слухи о разногласиях между губернатором и митрополитом являются «не более чем вбросом анонимных telegram-каналов». В адрес югорской епархии был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова во время визита в Сургут поставила точку в дискуссии о наличии у нее конфликта с югорской митрополией. Она в течение дня провела несколько мероприятий с участием владыки Павла, продемонстрировав отсутствие проблем в их взаимоотношениях. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников в политическом истеблишменте ХМАО и кругах духовенства. «23 января у митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла день ангела. Именно на этот день губернатор запланировала встречу с ним в новом кафедральном соборе Сургута, где они осмотрели объект и обсудили его дальнейшие перспективы. На освещение храма весной должен будет приехать патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Глава региона тепло пообщалась с владыкой и подарила ему картину в этот важный для него день», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что после общения в кафедральном соборе Комарова еще раз встретилась с митрополитом на выставке в мультимедийном парке «Россия — моя история». Слухи о появлении напряжений в отношения между окружными властями и владыкой Павлом появились в декабре 2022 года, когда он высказал отрицательное отношение к проведению косплей-фестиваля «Югракон» в поселке Солнечный и съемкам хоррора «Суккуб» в поселке Барсово на координационном совете по духовно-нравственному воспитанию обучающихся Сургутского района. Митрополит обратил внимание на недопустимость проведения мероприятий западной субкультуры, особенно нетрадиционной, в обществе. Текстовая версия трансляции опубликована на официальном сайте югорской епархии 9 декабря. Владыка назвал участие студентов СурГУ в съемках «Суккуба» «демонским и сатанинским опытом». «Не стесняясь, говорит госпожа [директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО Елена] Шумакова, хороший опыт получат наши студенты. Только вот опыт от демона он и есть демонский, сатанинский. Вот на чем мы сегодня воспитываем нашу молодежь. Пора бы призадуматься кое-кому, что мы делаем? При этом денег будет потрачено, в частности, на этот фильм более 900 миллионов рублей. Считаю, что эта трата таких огромных средств — неэффективное использование», — отметил митрополит Павел. В правительстве Югры уточнили, что картина не финансируется из регионального бюджета, съемки фильма «Отражение тьмы» («Суккуб» — рабочее название картины) являются частным инвестиционным проектом. «В настоящее время фильм получает прокатное удостоверение, прошел необходимые согласования и экспертизы, поддержан к продвижению и прокату Национальной медиагруппой. Популярный у молодежи жанр хоррора позволит избежать морализаторства и донести идею противостояния порокам и искушениям через истории персонажей, близких и понятных аудитории — с которыми молодым зрителям легко ассоциировать себя», — прокомментировали в кинокомпании «Айсмедиа». После критики картины в ряде telegram-каналов и СМИ прошла информация о том, что губернатор ХМАО отсутствовала на рождественской службе в храме Ханты-Мансийска. Этот факт был преподнесен как дальнейшая эскалация конфликта, причем уже между митрополитом и главой региона, хотя источник URA.RU в окружном правительстве не видит в этом никакой политической подоплеки. Он также добавил, что у представителей РПЦ в ХМАО и раньше был ряд вопросов, по которым они обозначали позицию, отличную от мнения окружных властей. «Ничего такого здесь не происходит, что можно назвать расколом, конфликтом, либо еще чем-то подобным. Периодически церковь обозначает какую-то свою позицию по темам, которые кажутся ей важными. Например, несколько лет назад они не понимали и не принимали такое явление как холи-фест. Но наличие собственной позиции по какому-либо вопросу не означает конфронтации с губернатором», — поделился с URA.RU источник в окружном правительстве. Личным мнением митрополита назвал критику «Суккуба» и «Югракона» и инсайдер из числа священнослужителей. «Это никоим образом не заявление епархии. Владыка высказал свое, частное мнение, не более», — отметил собеседник URA.RU, принимавший участие в заседании координационного совета в Сургутском районе. Политолог Станислав Розенко отметил в разговоре с журналистом URA.RU, что статус губернатора требует учета мнения представителей различных вероисповеданий по чувствительным для общества вопросам. Но глава региона при принятии решений должна руководствоваться учетом интереса всех слов населения. «Губернатор работает и в тех сферах, которые не имеют первостепенного значения для верующих, однако являются значимыми для региона, страны, населения. Отдельная часть журналистов любит „горячие“ новости, поскольку любой скандальный факт — это повышенное внимание читателей. Насколько видно из многолетнего общения главы Югры и митрополита Павла, здесь речь идет, скорее, о поиске консенсуса и взаимодействия», — считает эксперт. В адрес югорской епархии был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.