Федеральный гигант уводит у друга Куйвашева предприятие

Сделке мешает вице-мэр, но его аргументы разбили аудиторы

01 февраля 2023 в 21:44 Размер текста - 17 +

Слухи вокруг екатеринбургского «Горсвета» ходят несколько лет Фото: Анна Майорова © URA.RU Госкомпания «Ростелеком» планирует установить контроль над екатеринбургским «Горсветом», на балансе которого находятся столбы и распределительные линии. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с деталями переговоров. Таким образом, шансов на получение актива лишается совладелец сотового оператора «Мотив» Виталий Кочетков, близкий к губернатору Евгению Куйвашеву. Однако сделке препятствует статусный чиновник. Об интересе к «Горсвету» со стороны крупных телекоммуникационных компаний URA.RU писало еще осенью 2021-го — когда на одном из совещаний вице-мэр по транспорту и благоустройству Алексей Бубнов проговорился о претензиях «Мотива» на «Горсвет». Комментируя слова Бубнова, один из его коллег-руководителей города тогда подтвердил, что Кочетков действительно прорабатывал этот вопрос с горадминистрацией. Инфраструктуру «Горсвета» (опоры и сети) он, предположительно, хотел использовать для развития 5G. На «Горсвет» власти Екатеринбурга ежегодно выделяют 600 миллионов рублей, еще порядка 30 млн — внебюджетные доходы Фото: Анна Майорова © URA.RU В то же время говорилось, что интерес к «Горсвету» проявляет и «Ростелеком». Но каких-либо активных действий холдинг, по данным URA.RU, не предпринимал. «В конце 2022 года „Ростелеком“ направил Куйвашеву обращение с просьбой рассмотреть вопрос о концессии. Первое совещание прошло в декабре. Внятной инвестиционной концепции „Ростелеком“ не озвучил. Впереди — следующий раунд», — поделился источник в региональном правительстве, участвующий в кулуарных встречах. Другой госслужащий уточнил, что «Ростелеком» хочет вкладываться в замену опор и зарабатывать на аренде вышек сотовых операторов. Третий источник, знакомый со структурой доходов «Горсвета», уточнил, что сейчас это приносит предприятию до 26 миллионов рублей в год, еще 600 млн МБУ получает из бюджета. С чем связан скепсис Алексея Бубнова, доподлинно неизвестно Фото: Анна Майорова © URA.RU По словам первого источника, «странно себя ведет в переговорах» Бубнов. «Он изначально как-то скептически настроен», — поделился чиновник. По одной версии, Бубнов просто не считает, что концессия выгодна для города (разве что краткосрочная — лет на пять). По другой — ему неохота терять контроль над предприятием, его финансовыми потоками. В октябре «Горсвет» возглавил друг Бубнова Александр Борунов. На момент публикации Бубнов был недоступен для комментариев по теме. Не преследуя такой цели, ход переговоров меняет городская Счетная палата во главе с экс-прокурором Александром Гетманчуком. Накануне на сайте контрольного органа был опубликован большой экспертно-аналитический отчет, в котором есть указание на то, что в текущем виде «Горсвет» управляется неэффективно, и намек на коррупцию. Статья по теме Москвичи со связями в МВД захватывают перевозки в Екатеринбурге В частности, аудиторы выяснили, что у комитета благоустройства нет четкого плана инвестиций в «Горсвет», важные документы заполняются неправильно, в муниципальную собственность до сих пор не приняты объекты, которые начали строить в 2013—2018 годах. «В части закупок опор освещения, кронштейнов для опор и источников света МБУ „Горсвет“ имело устойчивый круг поставщиков (в [2020—2022 годах] закупки у поставщиков осуществлялись как без проведения торгов, <…> так и по результатам проведения электронных аукционов). Необходимо отметить, что значительная величина по снабжению электрической энергией для нужд МБУ „Горсвет“ способствует увеличению совокупного годового объема закупок учреждения, что <…> позволяет ему проводить большое количество закупок у единственного поставщика без проведения конкурентных торгов», — говорится в семистраничном документе. Кроме того, в отчете указано, что 92% светоточек в городе являются натриевыми, тенденции к сокращению нет, несмотря на общероссийский тренд на использование светодиодных ламп, указы правительства РФ и губернатора. В результате бюджет существенно переплачивает. Алексей Орлов не против концессии, говорят в областном кабмине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С докладом Счетной палаты мэра Алексея Орлова знакомили еще перед Новым годом. Его реакция неизвестна. Один из источников URA.RU утверждает, что Орлов, хоть его мнение и не является определяющим, к сделке с «Ростелекомом» относится в целом положительно. К тому же это укладывается в его кампанию по минимизации влияния Кочеткова, в 2018 году получившего большинство в гордуме и два года дестабилизировавшего горадминистрацию ради установления контроля над «Водоканалом». В пресс-службе «Ростелекома» URA.RU заявили, что «переговоры по возможному участию в модернизации уличного освещения Екатеринбурга с администрацией ведутся несколько месяцев». Но информацию о запросе на имя Куйвашева не подтвердили. А в пресс-службе «Мотива», отвечая на вопрос об интересе к «Горсвету», сказали, что «не комментируют действия акционеров». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Госкомпания «Ростелеком» планирует установить контроль над екатеринбургским «Горсветом», на балансе которого находятся столбы и распределительные линии. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с деталями переговоров. Таким образом, шансов на получение актива лишается совладелец сотового оператора «Мотив» Виталий Кочетков, близкий к губернатору Евгению Куйвашеву. Однако сделке препятствует статусный чиновник. Об интересе к «Горсвету» со стороны крупных телекоммуникационных компаний URA.RU писало еще осенью 2021-го — когда на одном из совещаний вице-мэр по транспорту и благоустройству Алексей Бубнов проговорился о претензиях «Мотива» на «Горсвет». Комментируя слова Бубнова, один из его коллег-руководителей города тогда подтвердил, что Кочетков действительно прорабатывал этот вопрос с горадминистрацией. Инфраструктуру «Горсвета» (опоры и сети) он, предположительно, хотел использовать для развития 5G. В то же время говорилось, что интерес к «Горсвету» проявляет и «Ростелеком». Но каких-либо активных действий холдинг, по данным URA.RU, не предпринимал. «В конце 2022 года „Ростелеком“ направил Куйвашеву обращение с просьбой рассмотреть вопрос о концессии. Первое совещание прошло в декабре. Внятной инвестиционной концепции „Ростелеком“ не озвучил. Впереди — следующий раунд», — поделился источник в региональном правительстве, участвующий в кулуарных встречах. Другой госслужащий уточнил, что «Ростелеком» хочет вкладываться в замену опор и зарабатывать на аренде вышек сотовых операторов. Третий источник, знакомый со структурой доходов «Горсвета», уточнил, что сейчас это приносит предприятию до 26 миллионов рублей в год, еще 600 млн МБУ получает из бюджета. По словам первого источника, «странно себя ведет в переговорах» Бубнов. «Он изначально как-то скептически настроен», — поделился чиновник. По одной версии, Бубнов просто не считает, что концессия выгодна для города (разве что краткосрочная — лет на пять). По другой — ему неохота терять контроль над предприятием, его финансовыми потоками. В октябре «Горсвет» возглавил друг Бубнова Александр Борунов. На момент публикации Бубнов был недоступен для комментариев по теме. Не преследуя такой цели, ход переговоров меняет городская Счетная палата во главе с экс-прокурором Александром Гетманчуком. Накануне на сайте контрольного органа был опубликован большой экспертно-аналитический отчет, в котором есть указание на то, что в текущем виде «Горсвет» управляется неэффективно, и намек на коррупцию. В частности, аудиторы выяснили, что у комитета благоустройства нет четкого плана инвестиций в «Горсвет», важные документы заполняются неправильно, в муниципальную собственность до сих пор не приняты объекты, которые начали строить в 2013—2018 годах. «В части закупок опор освещения, кронштейнов для опор и источников света МБУ „Горсвет“ имело устойчивый круг поставщиков (в [2020—2022 годах] закупки у поставщиков осуществлялись как без проведения торгов, <…> так и по результатам проведения электронных аукционов). Необходимо отметить, что значительная величина по снабжению электрической энергией для нужд МБУ „Горсвет“ способствует увеличению совокупного годового объема закупок учреждения, что <…> позволяет ему проводить большое количество закупок у единственного поставщика без проведения конкурентных торгов», — говорится в семистраничном документе. Кроме того, в отчете указано, что 92% светоточек в городе являются натриевыми, тенденции к сокращению нет, несмотря на общероссийский тренд на использование светодиодных ламп, указы правительства РФ и губернатора. В результате бюджет существенно переплачивает. С докладом Счетной палаты мэра Алексея Орлова знакомили еще перед Новым годом. Его реакция неизвестна. Один из источников URA.RU утверждает, что Орлов, хоть его мнение и не является определяющим, к сделке с «Ростелекомом» относится в целом положительно. К тому же это укладывается в его кампанию по минимизации влияния Кочеткова, в 2018 году получившего большинство в гордуме и два года дестабилизировавшего горадминистрацию ради установления контроля над «Водоканалом». В пресс-службе «Ростелекома» URA.RU заявили, что «переговоры по возможному участию в модернизации уличного освещения Екатеринбурга с администрацией ведутся несколько месяцев». Но информацию о запросе на имя Куйвашева не подтвердили. А в пресс-службе «Мотива», отвечая на вопрос об интересе к «Горсвету», сказали, что «не комментируют действия акционеров».