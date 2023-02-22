22 февраля 2023

Как интересно провести праздничные выходные в ХМАО

Фестиваль мужества, выставка блинов и катания на оленьих упряжках

© Служба новостей «URA.RU»
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Масленичные гуляния. Сургут, традиции, гуляния, чучело, масленица
Чучело зимы сожгут в Сургуте Фото:

Самая короткая рабочая неделя закончилась, и впереди жителей ХМАО ждут длинные выходные. Корреспонденты URA.RU предлагают провести их на свежем воздухе: сходить на митинг, научиться метать учебные гранаты, погрузиться в тайны археологии, сжечь чучело зимы и найти самые вкусные блины.

Патриотический митинг в Сургуте и фестиваль мужества в Нижневартовске

Митинг-концерте «Слава защитникам Отечества». Челябинск
Митинг, посвященный годовщине начала СВО, пройдет в Сургуте
Фото:

Митинги и концерты, посвященные Дню защитника Отечества, уже прошли в большинстве городов Югры. Однако власти Сургута решили провести еще одно патриотическое мероприятие — митинг в годовщину начала специальной военной операции. Он пройдет в 11.00 на Мемориале Славы 24 февраля.

В Нижневартовске решили не ограничиваться митингом и провести военно-патриотический фестиваль «День Мужества». «В рамках фестиваля планируется командное первенство с участием допризывной молодежи Нижневартовска. Им предстоит пройти различные испытания: канатная дорога, метание макетов гранат в цель, спортивные состязания, стрельба в интерактивном тире», — сообщили в пресс-службе мэрии города. Состязания пройдут 24 февраля на Комсомольском озере с 11.00 до 14.00.

Широкая Масленица: катание на упряжках, блины как искусство и необычные развлечения

Масленица. Сургут
Катание на собачьих упряжках в Сургуте
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В Сургуте народное гуляние начнется в городском парке в полдень 26 февраля. В программе игры, хороводы, песни, мастер-классы, катание на оленьих упряжках и выставка «Арт-блин». Мэрия города анонсировала традиционное сжигание чучела зимы на 15.00. Отметить Масленицу можно и в компании четвероногих друзей — в центре помощи бездомным животным «Переправа» на улице Базовой,30 в Сургуте. Организаторы запланировали на 10.30 прогулки с собаками. В 11.30 пройдут конкурсы, чаепитие и игры с животными.

В Нижневартовске городской праздник начнется в 14.00 на площади Нефтяников. Организаторы обещают подвижные игры, театрализованное представление и, конечно же, торговые ряды с блинами.

С 10 утра предлагаем заглянуть в «Музей русского быта» на сибирский чай из настоящего угольного самовара и блинчики с медом и вареньем. В планах обрядовая часть с традиционными проводами зимы и рассказы об истории старинных игр и народных масленичных гуляний.

Окружная столица анонсировала на 25 февраля «Ночь археологических ужасов». Жуткие истории о проклятии фараонов, потревоженных могильниках и тайнах загробной жизни в 19.30 расскажут экскурсоводы «Музея природы и человека» в Ханты-Мансийске.

Масленичные гуляния начнутся в парке Бориса Лосева 26 февраля в 12.00 пройдет игровая программа для всей семьи «Масленица-краса — русская душа». В программе интерактивные конкурсы, русские забавы, танцы и игры.

В каждом населенном пункте ХМАО организаторы готовят программу на длинные выходные. Узнать обо всех мероприятиях, чтобы составить свою афишу, можно на сайтах муниципальных образований округа.

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Самая короткая рабочая неделя закончилась, и впереди жителей ХМАО ждут длинные выходные. Корреспонденты URA.RU предлагают провести их на свежем воздухе: сходить на митинг, научиться метать учебные гранаты, погрузиться в тайны археологии, сжечь чучело зимы и найти самые вкусные блины. Митинги и концерты, посвященные Дню защитника Отечества, уже прошли в большинстве городов Югры. Однако власти Сургута решили провести еще одно патриотическое мероприятие — митинг в годовщину начала специальной военной операции. Он пройдет в 11.00 на Мемориале Славы 24 февраля. В Нижневартовске решили не ограничиваться митингом и провести военно-патриотический фестиваль «День Мужества». «В рамках фестиваля планируется командное первенство с участием допризывной молодежи Нижневартовска. Им предстоит пройти различные испытания: канатная дорога, метание макетов гранат в цель, спортивные состязания, стрельба в интерактивном тире», — сообщили в пресс-службе мэрии города. Состязания пройдут 24 февраля на Комсомольском озере с 11.00 до 14.00. В Сургуте народное гуляние начнется в городском парке в полдень 26 февраля. В программе игры, хороводы, песни, мастер-классы, катание на оленьих упряжках и выставка «Арт-блин». Мэрия города анонсировала традиционное сжигание чучела зимы на 15.00. Отметить Масленицу можно и в компании четвероногих друзей — в центре помощи бездомным животным «Переправа» на улице Базовой,30 в Сургуте. Организаторы запланировали на 10.30 прогулки с собаками. В 11.30 пройдут конкурсы, чаепитие и игры с животными. В Нижневартовске городской праздник начнется в 14.00 на площади Нефтяников. Организаторы обещают подвижные игры, театрализованное представление и, конечно же, торговые ряды с блинами. С 10 утра предлагаем заглянуть в «Музей русского быта» на сибирский чай из настоящего угольного самовара и блинчики с медом и вареньем. В планах обрядовая часть с традиционными проводами зимы и рассказы об истории старинных игр и народных масленичных гуляний. Масленичные гуляния начнутся в парке Бориса Лосева 26 февраля в 12.00 пройдет игровая программа для всей семьи «Масленица-краса — русская душа». В программе интерактивные конкурсы, русские забавы, танцы и игры. В каждом населенном пункте ХМАО организаторы готовят программу на длинные выходные. Узнать обо всех мероприятиях, чтобы составить свою афишу, можно на сайтах муниципальных образований округа.
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