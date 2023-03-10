Российские власти готовятся к набору 400 тысяч контрактников

Инсайд URA.RU: в регионы спущены вводные по вербовке профессиональных военных

10 марта 2023 в 10:13 Размер текста - 17 +

По данным источников, до конца года в ВС РФ планируется привлечь около 400 тысяч контрактников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России готовится масштабная информационная кампания по набору контрактников в армию. По данным URA.RU, ее старт намечен на 1 апреля, до конца года по всей стране планируется привлечь в Вооруженные силы порядка 400 тысяч профессиональных солдат. Соответствующие вводные уже спущены в регионы, губернаторы ведут подготовительную работу. О необходимости сделать войска более профессиональными и нарастить число контрактников в декабре 2022 года заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства. Указывая на растущую угрозу со стороны НАТО, он заявил, что штат армии нужно увеличить с 1,15 до 1,5 млн военнослужащих. При этом контрактниками должны быть почти половина из них — 695 тысяч. По планам Шойгу, уже к концу 2023-го число профессиональных военных надо увеличить с 400 до 521 тысячи человек. Кампания по набору контрактников может начаться 1 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU О том, что Россия должна двигаться к от призывной модели к созданию профессиональной армии, ранее неоднократно говорил и президент Владимир Путин. Шаг к этому он сделал в мае 2022-го, отменив для контрактников ограничение по возрасту службы — 40 лет для россиян и 30 лет для иностранцев. В Госдуме подчеркивали, что решение «укрепит Вооруженные силы» опытными специалистами, коими военные становятся как раз 40-45 годам. Как стало известно URA.RU, масштабную публичную работу по найму контрактников власти планируют запустить в апреле — со стартом весеннего призыва. Неофициальная подготовка началась еще в феврале. По данным агентства, контролирует кампанию лично зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. С 22 февраля он регулярно проводит тематические ВКС-совещания с участием губернаторов и полпредов президента. Новость по теме Путин заявил об уходе в прошлое призыва в армию Квоты по количеству заключенных контрактов уже доведены до регионов, утверждают сразу несколько собеседников URA.RU в уральских субъектах. Например, норматив для Свердловской и Челябинской областей — в среднем по 10 тысяч подписаний до конца года. Для Пермского края планка «ниже, чем по частичной мобилизации», то есть менее 9 тысяч бойцов. «Цифры доведены в каждый [муниципальный] военкомат», — отмечает источник в правительстве ЯНАО, затрудняясь назвать точный размер квоты для региона. Непосредственно наймом контрактников будут заниматься военкоматы на местах. Их работа была серьезно переосмыслена после частичной мобилизации в сентябре—октябре 2022 года. Та осень, как признавал в декабре Владимир Путин, вскрыла существенные недостатки системы: президент потребовал от Минобороны пересмотреть механизмы призыва и выстроить их «по-современному». Учитывая опыт 2022-го, власти пытаются исключить даже возможные распри военных с главами регионов. «Если во время мобилизации [зачастую] имело место противостояние военкомов и губернаторов, то теперь сделаны выводы. Военкомам объявлено, что они обязаны чувствовать себя заместителями губернаторов и помогать им», — передает собеседник, знакомый с обсуждениями. Губернаторы регионов УрФО уже готовятся к старту кампании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сами регионы уже несколько недель ведут активную подготовку к старту кампании. По словам двух источников, в Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев поручил мэрам лично контролировать ситуацию с набором контрактников в муниципалитетах. От собственной информационной кампании власти региона решили отказаться: основной массив агитации на себя возьмет Центр управления регионом (ЦУР) — проект близкого к Кремлю АНО «Диалог». Структура займется размещением в соцсетях объявлений с рассказами о преимуществах службы по контракту (впрочем, источник в «Диалоге» сомневается, что задача будет решаться через инфраструктуру ЦУРов). Аналогичная ситуация складывается в Челябинской области. С подачи местного ЦУРа на официальных страницах мэрий городов и районов начали появляться первые объявления о наборе контрактников — для службы на Крайнем Севере, во флоте, военных комендатурах по всей России. «В апреле информационную компанию ждет усиление. Объявления будут публиковаться и в муниципальных СМИ. Возможно, к агитации привлекут глав», — делится источник в областной власти. Власти уральских регионов изучают способы поддержки будущих контрактников Фото: Денис Моргунов © URA.RU Администрация Пермского края сейчас прорабатывает вопрос снабжения будущих контрактников всей необходимой экипировкой, знает собеседник, близкий к руководству региона. Похожий вопрос обсуждают власти ХМАО и ЯНАО. «Разрабатываются возможные варианты дополнительного финансирования в виде подъемных. Как, например, 300 тысяч [рублей], которые выплачивались мобилизованным в зону СВО», — уточняет источник в ямальском правительстве. По его словам, агитацию жителей региона возьмут на себя специальные агитбригады местного военкомата. Оперативно получить комментарий пресс-службы Минобороны РФ к моменту публикации не удалось. Собеседник URA.RU в ведомстве дал понять, что никаких официальных заявлений по теме пока не планировалось. И подчеркнул, что набор контрактников в Вооруженные силы — «вполне нормальный процесс». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России готовится масштабная информационная кампания по набору контрактников в армию. По данным URA.RU, ее старт намечен на 1 апреля, до конца года по всей стране планируется привлечь в Вооруженные силы порядка 400 тысяч профессиональных солдат. Соответствующие вводные уже спущены в регионы, губернаторы ведут подготовительную работу. О необходимости сделать войска более профессиональными и нарастить число контрактников в декабре 2022 года заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства. Указывая на растущую угрозу со стороны НАТО, он заявил, что штат армии нужно увеличить с 1,15 до 1,5 млн военнослужащих. При этом контрактниками должны быть почти половина из них — 695 тысяч. По планам Шойгу, уже к концу 2023-го число профессиональных военных надо увеличить с 400 до 521 тысячи человек. О том, что Россия должна двигаться к от призывной модели к созданию профессиональной армии, ранее неоднократно говорил и президент Владимир Путин. Шаг к этому он сделал в мае 2022-го, отменив для контрактников ограничение по возрасту службы — 40 лет для россиян и 30 лет для иностранцев. В Госдуме подчеркивали, что решение «укрепит Вооруженные силы» опытными специалистами, коими военные становятся как раз 40-45 годам. Как стало известно URA.RU, масштабную публичную работу по найму контрактников власти планируют запустить в апреле — со стартом весеннего призыва. Неофициальная подготовка началась еще в феврале. Квоты по количеству заключенных контрактов уже доведены до регионов, утверждают сразу несколько собеседников URA.RU в уральских субъектах. Например, норматив для Свердловской и Челябинской областей — в среднем по 10 тысяч подписаний до конца года. Для Пермского края планка «ниже, чем по частичной мобилизации», то есть менее 9 тысяч бойцов. «Цифры доведены в каждый [муниципальный] военкомат», — отмечает источник в правительстве ЯНАО, затрудняясь назвать точный размер квоты для региона. Непосредственно наймом контрактников будут заниматься военкоматы на местах. Их работа была серьезно переосмыслена после частичной мобилизации в сентябре—октябре 2022 года. Та осень, как признавал в декабре Владимир Путин, вскрыла существенные недостатки системы: президент потребовал от Минобороны пересмотреть механизмы призыва и выстроить их «по-современному». Учитывая опыт 2022-го, власти пытаются исключить даже возможные распри военных с главами регионов. «Если во время мобилизации [зачастую] имело место противостояние военкомов и губернаторов, то теперь сделаны выводы. Военкомам объявлено, что они обязаны чувствовать себя заместителями губернаторов и помогать им», — передает собеседник, знакомый с обсуждениями. Сами регионы уже несколько недель ведут активную подготовку к старту кампании. По словам двух источников, в Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев поручил мэрам лично контролировать ситуацию с набором контрактников в муниципалитетах. От собственной информационной кампании власти региона решили отказаться: основной массив агитации на себя возьмет Центр управления регионом (ЦУР) — проект близкого к Кремлю АНО «Диалог». Структура займется размещением в соцсетях объявлений с рассказами о преимуществах службы по контракту (впрочем, источник в «Диалоге» сомневается, что задача будет решаться через инфраструктуру ЦУРов). Аналогичная ситуация складывается в Челябинской области. С подачи местного ЦУРа на официальных страницах мэрий городов и районов начали появляться первые объявления о наборе контрактников — для службы на Крайнем Севере, во флоте, военных комендатурах по всей России. «В апреле информационную компанию ждет усиление. Объявления будут публиковаться и в муниципальных СМИ. Возможно, к агитации привлекут глав», — делится источник в областной власти. Администрация Пермского края сейчас прорабатывает вопрос снабжения будущих контрактников всей необходимой экипировкой, знает собеседник, близкий к руководству региона. Похожий вопрос обсуждают власти ХМАО и ЯНАО. «Разрабатываются возможные варианты дополнительного финансирования в виде подъемных. Как, например, 300 тысяч [рублей], которые выплачивались мобилизованным в зону СВО», — уточняет источник в ямальском правительстве. По его словам, агитацию жителей региона возьмут на себя специальные агитбригады местного военкомата. Оперативно получить комментарий пресс-службы Минобороны РФ к моменту публикации не удалось. Собеседник URA.RU в ведомстве дал понять, что никаких официальных заявлений по теме пока не планировалось. И подчеркнул, что набор контрактников в Вооруженные силы — «вполне нормальный процесс».