В Тюмени строительный гигант отрезал пригород от цивилизации

Девять семей оказались отрезаны от единственного выезда из района индивидуальной застройки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители девяти участков частной застройки в районе «Зеленые аллеи» оказались отрезаны от общих дорог и вынуждены выбираться в город по бездорожью и чужим участкам. По словам пострадавших, в этом виновата компания «Навигатор», принадлежащая двум учредителям: бывшему при Владимире Якушеве заместителем губернатора Тюменской области Олегу Зарубе и нынешнему члену Совета Федерации Дмитрию Горицкому.

Начало застройки

На кадастровой карте остановка располагается чуть выше выезда от застроенных участков

Первые частные дома появились на «Зеленых аллеях» несколько лет назад. Хозяин земли поделил ее на участки и продал под индивидуальное строительство. А вдоль участков построил полноценный проезд с линией электропередач и газопроводом.

Первый конфликт

В реальности все выглядит совсем не так, как на кадастровой карте

Конфликт между людьми и компанией Горицкого — Зарубы начался из-за автобусной остановки. Ее «Навигатор» построил в том месте, где выезд от купленных участков примыкает к улице Якова Коровина. Подрядчик снял часть дорожного полотна, сделал пешеходную зону и установил остановочный павильон. «Там есть место для строительства и ниже по улице Коровина, и выше. Но застройщик почему-то решил именно здесь павильон установить, и никак не удается его убедить, что надо все переделать», — пояснил URA.RU источник.

Продолжение борьбы

В «Навигаторе» слушать людей, по их словам, отказались: мол, в другом месте остановку устанавливать нельзя. Выезжать предложили немного дальше — там есть накатанные в грязи колеи.

«Это территория чужих участков, то есть, временное решение. Эти участки пока не заняты строительством. Но в любой момент там могут появиться заборы, а мы однажды просто не сможем попасть домой», — разводят руками тюменцы.

Бездействие властей

Такую дорогу предлагают людям застройщик и тюменская администрация

В администрации Тюмени идти навстречу людям тоже отказались. Поддержали идею Зарубы и Горицкого — использовать для заезда в жилой район территорию чужих участков. Якобы, с их хозяевами уже есть договоренность, и они согласны свою территорию немного сдвинуть.

Промежуточный итог

По словам источника URA.RU, это не первый конфликт «Навигатора» с людьми. Якобы застройщик установил шлагбаумы в соседнем коттеджном поселке «Альпийская долина», расположенном в селе Кулига. Жильцы в итоге были вынуждены заключать договоры на их обслуживание.

Бездействие властей, по мнению источника, в обоих случаях напрямую связано с влиятельностью учредителей «Навигатора» Зарубы и Горицкого. URA.RU направило письменные запросы руководителю ООО «Навигатор. Девелопмент» и директору городского департамента земельных отношений и градостроительства. Ответы ожидаются.