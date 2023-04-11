В Тюмени строительный гигант отрезал пригород от цивилизации

Жители девяти участков частной застройки в районе «Зеленые аллеи» оказались отрезаны от общих дорог и вынуждены выбираться в город по бездорожью и чужим участкам. По словам пострадавших, в этом виновата компания «Навигатор», принадлежащая двум учредителям: бывшему при Владимире Якушеве заместителем губернатора Тюменской области Олегу Зарубе и нынешнему члену Совета Федерации Дмитрию Горицкому.
Начало застройки
Первые частные дома появились на «Зеленых аллеях» несколько лет назад. Хозяин земли поделил ее на участки и продал под индивидуальное строительство. А вдоль участков построил полноценный проезд с линией электропередач и газопроводом.
Первый конфликт
Конфликт между людьми и компанией Горицкого — Зарубы начался из-за автобусной остановки. Ее «Навигатор» построил в том месте, где выезд от купленных участков примыкает к улице Якова Коровина. Подрядчик снял часть дорожного полотна, сделал пешеходную зону и установил остановочный павильон. «Там есть место для строительства и ниже по улице Коровина, и выше. Но застройщик почему-то решил именно здесь павильон установить, и никак не удается его убедить, что надо все переделать», — пояснил URA.RU источник.
Продолжение борьбы
В «Навигаторе» слушать людей, по их словам, отказались: мол, в другом месте остановку устанавливать нельзя. Выезжать предложили немного дальше — там есть накатанные в грязи колеи.
«Это территория чужих участков, то есть, временное решение. Эти участки пока не заняты строительством. Но в любой момент там могут появиться заборы, а мы однажды просто не сможем попасть домой», — разводят руками тюменцы.
Бездействие властей
В администрации Тюмени идти навстречу людям тоже отказались. Поддержали идею Зарубы и Горицкого — использовать для заезда в жилой район территорию чужих участков. Якобы, с их хозяевами уже есть договоренность, и они согласны свою территорию немного сдвинуть.
Промежуточный итог
По словам источника URA.RU, это не первый конфликт «Навигатора» с людьми. Якобы застройщик установил шлагбаумы в соседнем коттеджном поселке «Альпийская долина», расположенном в селе Кулига. Жильцы в итоге были вынуждены заключать договоры на их обслуживание.
Бездействие властей, по мнению источника, в обоих случаях напрямую связано с влиятельностью учредителей «Навигатора» Зарубы и Горицкого. URA.RU направило письменные запросы руководителю ООО «Навигатор. Девелопмент» и директору городского департамента земельных отношений и градостроительства. Ответы ожидаются.
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