В МИД РФ заговорили о создании нового союза на Севере

В него пригласят Китай и Индию

11 мая 2023 в 23:51 Размер текста - 17 +

Россия может развить Арктику без других стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия может создать свой Арктический совет вместо действующей организации. Такое предположение высказал посол по особым поручениям МИД и председатель Комитета старших должностных лиц Арктического Совета Николай Корчунов. В новую организацию войдут Китай и Индия вместо западных стран арктического региона. Николай Корчунов 11 мая, подводя итоги председательства РФ в Арктическом совете, высказался насчет будущего организации. Если Россию продолжат там игнорировать, то смысл состоять в Совете пропадет, заявил посол по особым поручениям. Корчунов также предположил, что РФ, если бы ей это понадобилось, могла бы создать новый альтернативный совет по Арктике, куда могли бы войти только дружественные страны, такие как Китай и Индия. Китай и Индия заинтересованы в ресурсах Арктики Фото: media.gazprom-neft.ru Арктический совет — это международная организация, созданная для развития региона и защиты окружающей среды. В Совет входят восемь приарктических стран: Россия, Дания, США, Канада, Исландия, Финляндия, Норвегия и Швеция. Также несколько стран работают наблюдателями при Совете — это Германия, Китай, Франция и другие. В 2021 году кресло председателя на два года перешло России, но из-за СВО остальные страны заморозили работу с Москвой. По словам Корчунова, сейчас, когда шефство над советом досталось Норвегии, он увидел желание других стран возобновить сотрудничество с Россией. «Будущее неопределенно, но мы пытаемся сохранить Совет. У нас уже получилось запротоколировать подтверждение от других стран, что Совет играет „важную конструктивную роль“. Пока существующий формат все еще устраивает Россию. Организация ведь нужен для того, чтобы советоваться, и это пока по-прежнему происходит», — заявил Николай Корчунов. Россия должна быть готова к жесткой конкуренции на Севере Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Посол МИД также отметил, что если Россия все же выйдет из Совета и создаст свою организацию, она сможет обойтись без помощи других членов. Связано это с тем, что большая часть деятельности в Арктике итак выполняется РФ. России нужно создавать свой собственный Совет, считает доцент ИОН РАНХиГС Александр Воротников. Если до недавнего времени нынешний Арктический совет был хотя бы площадкой для обсуждения, на которой позиция России заслушивалась, то сейчас «и площадки никакой нет». «Уже начались разговоры о будущем исключении России. Другие страны уверены, что обойдутся без нее. Даже если какая-то из западных стран захотела бы взаимодействовать с Россией, ей бы не дали — они же все в НАТО. Совет перестал работать в национальных интересах России. Нам нужны новые партнеры, прежде всего Индия и Китай. Они заинтересованы и в Северном морском пути и в обширных ресурсах, которые Россия собирается добывать в Арктическом регионе», — пояснил Воротников. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев «хорошо понимает» желание выйти из Арктического совета и создать новый, но Москве следует точно рассчитать свои силы. «Если Китай серьезно придет в Северный морской путь, это может создать для нас проблемы. России надо быть уверенной, что мы сможем выстроить отношения с Китаем так, чтобы он не «подмял» транспортный коридор под себя. Это можно сделать, просто нужно быть к этой конкуренции готовыми», — сказал политолог. Статья по теме Союз России и Китая поможет проекту в Арктике Главный научный сотрудник Института географии РАН Аркадий Тишков считает, что России не стоит спешит уходить, так как несмотря на официальную приостановку сотрудничество на уровне государств, взаимодействие между учеными по линии Арктического совета не прекращается. В этих исследованиях участвует и сам Тишков. «Мы с иностранными коллегами проводим конференции и совместные исследования, публикуем совместные работы. Поэтому надеюсь, что работа восстановится. Так или иначе, с Китаем мы уже активно взаимодействуем по Арктике. Они стали выделять больше средств на изучение региона», — подытожил ученый. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия может создать свой Арктический совет вместо действующей организации. Такое предположение высказал посол по особым поручениям МИД и председатель Комитета старших должностных лиц Арктического Совета Николай Корчунов. В новую организацию войдут Китай и Индия вместо западных стран арктического региона. Николай Корчунов 11 мая, подводя итоги председательства РФ в Арктическом совете, высказался насчет будущего организации. Если Россию продолжат там игнорировать, то смысл состоять в Совете пропадет, заявил посол по особым поручениям. Корчунов также предположил, что РФ, если бы ей это понадобилось, могла бы создать новый альтернативный совет по Арктике, куда могли бы войти только дружественные страны, такие как Китай и Индия. Арктический совет — это международная организация, созданная для развития региона и защиты окружающей среды. В Совет входят восемь приарктических стран: Россия, Дания, США, Канада, Исландия, Финляндия, Норвегия и Швеция. Также несколько стран работают наблюдателями при Совете — это Германия, Китай, Франция и другие. В 2021 году кресло председателя на два года перешло России, но из-за СВО остальные страны заморозили работу с Москвой. По словам Корчунова, сейчас, когда шефство над советом досталось Норвегии, он увидел желание других стран возобновить сотрудничество с Россией. «Будущее неопределенно, но мы пытаемся сохранить Совет. У нас уже получилось запротоколировать подтверждение от других стран, что Совет играет „важную конструктивную роль“. Пока существующий формат все еще устраивает Россию. Организация ведь нужен для того, чтобы советоваться, и это пока по-прежнему происходит», — заявил Николай Корчунов. Посол МИД также отметил, что если Россия все же выйдет из Совета и создаст свою организацию, она сможет обойтись без помощи других членов. Связано это с тем, что большая часть деятельности в Арктике итак выполняется РФ. России нужно создавать свой собственный Совет, считает доцент ИОН РАНХиГС Александр Воротников. Если до недавнего времени нынешний Арктический совет был хотя бы площадкой для обсуждения, на которой позиция России заслушивалась, то сейчас «и площадки никакой нет». «Уже начались разговоры о будущем исключении России. Другие страны уверены, что обойдутся без нее. Даже если какая-то из западных стран захотела бы взаимодействовать с Россией, ей бы не дали — они же все в НАТО. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев «хорошо понимает» желание выйти из Арктического совета и создать новый, но Москве следует точно рассчитать свои силы. «Если Китай серьезно придет в Северный морской путь, это может создать для нас проблемы. Главный научный сотрудник Института географии РАН Аркадий Тишков считает, что России не стоит спешит уходить, так как несмотря на официальную приостановку сотрудничество на уровне государств, взаимодействие между учеными по линии Арктического совета не прекращается. В этих исследованиях участвует и сам Тишков. «Мы с иностранными коллегами проводим конференции и совместные исследования, публикуем совместные работы. Поэтому надеюсь, что работа восстановится. Так или иначе, с Китаем мы уже активно взаимодействуем по Арктике. Они стали выделять больше средств на изучение региона», — подытожил ученый.