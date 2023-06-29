Казак из ХМАО получил орден от Путина за раскрытие диверсии ВСУ

Ради боев под Бахмутом 56-летний югорчанин оставил успешный бизнес

30 июня 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Андрей Станкин отправился на Донбасс в 56 лет Фото: Из личного архива Андрея Станкина «ВКонтакте» Казачий атаман из ХМАО Андрей Станкин променял успешный бизнес и размеренную жизнь на ожесточенные бои на передовой в зоне спецоперации. На фронт он отправился добровольцем в 56 лет. За время участия в боевых действиях награжден орденом «За заслуги перед Отечеством 2 степени» — за уничтожение диверсантов ВСУ, получил тяжелую травму позвоночника, прошел реабилитацию, а затем не удержался и вновь отправился «за ленточку». Мысль о необходимости участия в спецоперации на Украине засела в голове у Станкина с первых дней ее проведения. Он как офицер запаса воспринял происходившие события в качестве личной угрозы. Оставив на замов руководство управляющей компанией в Югорске он решил присоединиться к добровольческому казачьему отряду «Ермак». «Еще в начале спецоперации, когда казачество России кинуло клич о создании собственных подразделений, решил, что должен идти. Я как атаман не могу посылать своих земляков, не разведав этот путь. Поэтому сомнений не было», — рассказывает Станкин. Станкин воспринял конфликт на Украине как личную угрозу Фото: Из личного архива Андрея Станкина «ВКонтакте» Бывшему офицеру войск противовоздушной обороны для отправки на Донбасс пришлось для начала сменить военную специальность. В отряде добровольцев на вооружении не было комплексов ПВО, поэтому Станкину пришлось за несколько недель освоить курс командира минометного отделения. Югорчанин признается, что в 56 лет ему было тяжело привыкнуть к повышенным физическим нагрузкам. Амуниция с боекомплектом добавляет солдату порядка 20 килограмм веса, который он должен переносить на себе. «Поверьте, воевать в таком возрасте — еще та задача. Дух силен, а тело уже не может. Но мы пришли заканчивать эту войну, чтоб она не досталась нашим детям. Да и больно смотреть на Луганск и Донецк, где уже 8 лет идет война и кругом разрушения», — рассказывает военнослужащий. На линию боестолкновений Станкин попал в мае 2022 года после нескольких недель боевого слаживания вместе со сослуживцами. В это время российская армия вела основные бои на южном направлении Донецкой, Луганской и Запорожских областей. Станкин же со своим подразделением находился севернее, в Харьковской области, где они противостояли попыткам вооруженных сил Украины прорваться к границам Белгородской области. В первый бои Станкин попал в Харьковской области Фото: Из личного архива Андрея Станкина «ВКонтакте» В первые же дни на фронте отряд казаков под руководством Станкина отразил атаку украинской диверсионной группы. А затем раскусил замысел врага и сорвал артобстрел, который планировался для уничтожения опорного пункта, где закрепились бойцы. За это атаман указом российского президента был награжден орденом за «Заслуги перед Отечеством 2 степени». «Отразили атаку диверсионной группы, которая была предпринята на позиции минометной батареи. Потом провели разведку местности, обнаружили несколько мест, где прятались украинские наблюдатели, которые следили за нами. Также заметили, что идет аэроразведка местности. Пришлось срочно менять позицию, чтоб не попасть под артиллерийский обстрел. Командование после этого решило присвоить мне награду», — говорит атаман. После двух месяцев пребывания на передовой подразделению Станкина предстояло отправиться в тыл. Их контракт с Министерством обороны подходил к концу. Но за несколько дней до этого события атаман получил тяжелую травму. Его грузовая машина двигалась по дороге в прифронтовой полосе. Ехать нужно было быстро, чтобы не попасть под обстрел врага. Но шофер не справился с управлением и влетел в воронку от снаряда. Из-за сильного удара он и Станкин повредили позвоночник. От немедленной госпитализации военнослужащие отказались, и оставшееся время до ротации спасались обезболивающими. «Стыдно было перед братьями казаками уходить с позиций. В отряде каждый человек был на счету. После выхода и приезда домой обратился в нашу районную больницу. Сделали МРТ позвоночника, прооперировали. Прошел несколько курсов реабилитации. Созванивался со своим сослуживцем-водителем, он такой же путь прошел», — рассказывает Станкин. Станкин собирается написать книгу о событиях на Донбассе Фото: Из личного архива Андрея Станкина «ВКонтакте» Пока атаман находился дома в Югорске на лечении и реабилитации, зря времени он не терял. Станкин общался с новыми добровольцами и делился с ними полученным опытом. «Это настоящий боевой офицер. Даже находясь дома на реабилитации, он находил время встретиться с кандидатами на военную службу. Делился опытом, рассказывал, с чем они могут столкнуться на Донбассе. Объяснял, что лучше взять с собой. Но главное, что в нем меня поразило — это скромность. Он даже не рассказал, за что получил боевую награду, когда его награждали в администрации», — рассказал о Станкине военком Югорска и Советского района Александр Калиниченко. После того как реабилитация была завершена, югорский атаман нынешней весной вновь засобирался на передовую. За прошедший год в зоне спецоперации оказались многие его друзья и муж сестры. Поэтому Станкин решил, что мирная жизнь пока не для него. Родные хоть и переживает за главу семейства, но понимают причины, из-за которых он готов подвергать опасности свою жизнь. «У меня четверо детей, и они очень сильно переживают за меня. Родители переживают, сестра переживает за меня, за мужа. Служба на передовой весьма опасная. Но я не вижу других вариантов, как защищать интересы и своего государства, и своей семьи», — поделился мнением казак. Во время реабилитации Станкин делился опытом с новыми бойцами Фото: Из личного архива Андрея Станкина «ВКонтакте» Второй раз в зону СВО Станкин отправился в составе батальона «Сибирь», который входит в казачью бригаду «Терек». В середине мая это подразделение героически отразило наступление украинцев под Бахмутом. 150 казаков в течение 12 часов сдерживали полуторатысячную группировку врага в селе Ягодное, что не позволило украинцам зайти в тыл подразделениям ЧВК «Вагнер». «Война такая неприглядная штука, когда гибнут твои товарищи или ранения получают. В основном ранения связаны с минометным обстрелом. Сейчас очень много случаев, когда ВСУ применяет дроны камикадзе. Бьют даже по одиночному человеку на линии фронта. Вот в этом отношении сложно. Сложно то, что противник сейчас использует запрещенный газ и конвенции вооружения. Обстреливают фосфорными зарядами. Страшно бывает, конечно», — поделился переживаниями югорчанин. Станкин говорит, что от колоссального перенапряжения во время пребывания на передовой, его спасает общение с близкими. С ними он выходит на связь при первой возможности. А еще атаман в свободное время пишет стихи. Говорит, что строчки рождаются сами собой, когда совсем прижмет. Вот так, переключаясь в минуты отдыха на семью и творчество, Станкин и планирует воевать до Победы. Господь, укрой бойцов Божественным крылом, Убереги их плоть И укрепи их дух, И силы дай им выстоять и жить. За всех, кого уж нету средь живых, И за себя, и за семью, За Родину и за страну. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Казачий атаман из ХМАО Андрей Станкин променял успешный бизнес и размеренную жизнь на ожесточенные бои на передовой в зоне спецоперации. На фронт он отправился добровольцем в 56 лет. За время участия в боевых действиях награжден орденом «За заслуги перед Отечеством 2 степени» — за уничтожение диверсантов ВСУ, получил тяжелую травму позвоночника, прошел реабилитацию, а затем не удержался и вновь отправился «за ленточку». Мысль о необходимости участия в спецоперации на Украине засела в голове у Станкина с первых дней ее проведения. Он как офицер запаса воспринял происходившие события в качестве личной угрозы. Оставив на замов руководство управляющей компанией в Югорске он решил присоединиться к добровольческому казачьему отряду «Ермак». «Еще в начале спецоперации, когда казачество России кинуло клич о создании собственных подразделений, решил, что должен идти. Я как атаман не могу посылать своих земляков, не разведав этот путь. Поэтому сомнений не было», — рассказывает Станкин. Бывшему офицеру войск противовоздушной обороны для отправки на Донбасс пришлось для начала сменить военную специальность. В отряде добровольцев на вооружении не было комплексов ПВО, поэтому Станкину пришлось за несколько недель освоить курс командира минометного отделения. Югорчанин признается, что в 56 лет ему было тяжело привыкнуть к повышенным физическим нагрузкам. Амуниция с боекомплектом добавляет солдату порядка 20 килограмм веса, который он должен переносить на себе. «Поверьте, воевать в таком возрасте — еще та задача. Дух силен, а тело уже не может. Но мы пришли заканчивать эту войну, чтоб она не досталась нашим детям. Да и больно смотреть на Луганск и Донецк, где уже 8 лет идет война и кругом разрушения», — рассказывает военнослужащий. На линию боестолкновений Станкин попал в мае 2022 года после нескольких недель боевого слаживания вместе со сослуживцами. В это время российская армия вела основные бои на южном направлении Донецкой, Луганской и Запорожских областей. Станкин же со своим подразделением находился севернее, в Харьковской области, где они противостояли попыткам вооруженных сил Украины прорваться к границам Белгородской области. В первые же дни на фронте отряд казаков под руководством Станкина отразил атаку украинской диверсионной группы. А затем раскусил замысел врага и сорвал артобстрел, который планировался для уничтожения опорного пункта, где закрепились бойцы. За это атаман указом российского президента был награжден орденом за «Заслуги перед Отечеством 2 степени». «Отразили атаку диверсионной группы, которая была предпринята на позиции минометной батареи. Потом провели разведку местности, обнаружили несколько мест, где прятались украинские наблюдатели, которые следили за нами. Также заметили, что идет аэроразведка местности. Пришлось срочно менять позицию, чтоб не попасть под артиллерийский обстрел. Командование после этого решило присвоить мне награду», — говорит атаман. После двух месяцев пребывания на передовой подразделению Станкина предстояло отправиться в тыл. Их контракт с Министерством обороны подходил к концу. Но за несколько дней до этого события атаман получил тяжелую травму. Его грузовая машина двигалась по дороге в прифронтовой полосе. Ехать нужно было быстро, чтобы не попасть под обстрел врага. Но шофер не справился с управлением и влетел в воронку от снаряда. Из-за сильного удара он и Станкин повредили позвоночник. От немедленной госпитализации военнослужащие отказались, и оставшееся время до ротации спасались обезболивающими. «Стыдно было перед братьями казаками уходить с позиций. В отряде каждый человек был на счету. После выхода и приезда домой обратился в нашу районную больницу. Сделали МРТ позвоночника, прооперировали. Прошел несколько курсов реабилитации. Созванивался со своим сослуживцем-водителем, он такой же путь прошел», — рассказывает Станкин. Пока атаман находился дома в Югорске на лечении и реабилитации, зря времени он не терял. Станкин общался с новыми добровольцами и делился с ними полученным опытом. «Это настоящий боевой офицер. Даже находясь дома на реабилитации, он находил время встретиться с кандидатами на военную службу. Делился опытом, рассказывал, с чем они могут столкнуться на Донбассе. Объяснял, что лучше взять с собой. Но главное, что в нем меня поразило — это скромность. Он даже не рассказал, за что получил боевую награду, когда его награждали в администрации», — рассказал о Станкине военком Югорска и Советского района Александр Калиниченко. После того как реабилитация была завершена, югорский атаман нынешней весной вновь засобирался на передовую. За прошедший год в зоне спецоперации оказались многие его друзья и муж сестры. Поэтому Станкин решил, что мирная жизнь пока не для него. Родные хоть и переживает за главу семейства, но понимают причины, из-за которых он готов подвергать опасности свою жизнь. «У меня четверо детей, и они очень сильно переживают за меня. Родители переживают, сестра переживает за меня, за мужа. Служба на передовой весьма опасная. Но я не вижу других вариантов, как защищать интересы и своего государства, и своей семьи», — поделился мнением казак. Второй раз в зону СВО Станкин отправился в составе батальона «Сибирь», который входит в казачью бригаду «Терек». В середине мая это подразделение героически отразило наступление украинцев под Бахмутом. 150 казаков в течение 12 часов сдерживали полуторатысячную группировку врага в селе Ягодное, что не позволило украинцам зайти в тыл подразделениям ЧВК «Вагнер». «Война такая неприглядная штука, когда гибнут твои товарищи или ранения получают. В основном ранения связаны с минометным обстрелом. Сейчас очень много случаев, когда ВСУ применяет дроны камикадзе. Бьют даже по одиночному человеку на линии фронта. Вот в этом отношении сложно. Сложно то, что противник сейчас использует запрещенный газ и конвенции вооружения. Обстреливают фосфорными зарядами. Страшно бывает, конечно», — поделился переживаниями югорчанин. Станкин говорит, что от колоссального перенапряжения во время пребывания на передовой, его спасает общение с близкими. С ними он выходит на связь при первой возможности. А еще атаман в свободное время пишет стихи. Говорит, что строчки рождаются сами собой, когда совсем прижмет. Вот так, переключаясь в минуты отдыха на семью и творчество, Станкин и планирует воевать до Победы. Господь, укрой бойцов Божественным крылом, Убереги их плоть И укрепи их дух, И силы дай им выстоять и жить. За всех, кого уж нету средь живых, И за себя, и за семью, За Родину и за страну.