Как в Екатеринбурге женили телебашню и создали кладбище домов

Уральские представители искусства создали выставки о громких арт-объектах прошлого

24 августа 2023 в 21:21 Размер текста - 17 +

Чтобы воссоздать работу «Ты уникален» спустя 21 год, пришлось просить разрешения у голландского художника Фото: Московец Илья © URA.RU Воронка от падения метеорита, могилы домов и свадьба телевизионной башни и метро. Вряд ли кто вспомнить все необычные арт-проекты, которые создавались в Екатеринбурге с конца 1980-х годов и по сей день. Чтобы история уральского современного искусства не оказалось забыта, команда паблик-арт-программы «ЧО» и филиал Пушкинского музея (бывший ГЦСИ) решили создать две выставки с воспоминаниями о том, какие объекты появлялись на улицах города за последние 30 с лишним лет. Ради этого команда сделала две перекликающиеся выставки — «Современное искусство в городе» у Главпочтамта и «Искусство без билета. Из истории паблик-арта в Екатеринбурге» в Уральском филиале ГМИИ им. А.С. Пушкина. Первая экспозиция доступна для всех — на стенде можно увидеть фото арт-объектов, о которых, казалось, уже все забыли, но о них говорили много, а порой даже с возмущением. Трудно поверить, но в 2012 году в городе появились могильные памятники в честь разрушенных зданий Фото: Московец Илья © URA.RU На стенде можно найти «Кладбище домов» от Эдуарда Кубенского в виде могил с портретами зданий, пластиковых людей на улице и в колодцах Виктора Давыдова, фишки домино от Тимофея Ради на Макаровском мосту, «Гальских петухов» и многое другое. Команда окунает горожан в историю таких фестивалей, как «А_Реал 001. Искусство в общественных пространствах», «Длинные истории в Екатеринбурге», российско-голландского проекта «Дебаты и кредиты», «Карт-бланша» и STENOGRAFFIA. Чтобы вспомнить, чем художники удивляли горожан в XX и XXI веках, команде пришлось проделать большую работу. Фотографии искали в архиве Пушкинского музея, у кураторов проектов и художников. Благодаря таймлайну представители искусства попытались запечатлеть, как и куда развивается искусство. «Сегодня паблик-арт расширяет свои границы: это не только монументальные росписи, большие скульптуры, это могут быть камерные и незаметные интервенции, театральные постановки и социальное взаимодействие», — уверена куратор выставки «Современное искусство в городе» Ирина Кудрявцева. Паблик-арт прошлого можно не только увидеть, но и услышать Фото: Московец Илья © URA.RU После уличной выставки Ирина советует посетить бывший ГЦСИ, где представлены архивные фото, видео и публикации СМИ. В музее можно увидеть, как горожан пугали скульптуры в виде пластиковых людей, висящих на фонаре или лежащих в колодце, почему появилась огромная воронка от метеорита, понаблюдать за свадьбой телебашни и екатеринбургского метро, посмотреть фильм про фестивали «Карт-бланш» и STENOGRAFFIA, а также увидеть фотоархив их противостояния. При этом выставка сделана не в хронологическом порядке — паблик-арт предстает здесь в виде литературного героя, которому наскучила обычная жизнь, и он решил удариться в приключения. «Через хронику мы можем увидеть, что паблик-арт может быть представлен и видео-артом, и медиа-искусством, акцией, партизанскими и неофициальными внедрениями в городскую среду. Паблик-арт — это отнюдь не оформление городской среды и благоустройство. Это привнесение новых смыслов, историй, типов коммуникаций и выстраивание новой идентичности места», — считает Кудрявцева. Разумеется, не всегда коммуникация оказывается позитивной, но главная задача художников — вывести людей на диалог, достигалась и в прошлом, и сейчас. И говорить, что современное искусство «сошло с ума» лишь в наше время — не совсем верно, считают представители паблик-арта. Конец 80-х определил откровенность искусства, которую можно наблюдать и ныне: стоит только посетить выставки у Главпочтамта и в ГЦСИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Воронка от падения метеорита, могилы домов и свадьба телевизионной башни и метро. Вряд ли кто вспомнить все необычные арт-проекты, которые создавались в Екатеринбурге с конца 1980-х годов и по сей день. Чтобы история уральского современного искусства не оказалось забыта, команда паблик-арт-программы «ЧО» и филиал Пушкинского музея (бывший ГЦСИ) решили создать две выставки с воспоминаниями о том, какие объекты появлялись на улицах города за последние 30 с лишним лет. Ради этого команда сделала две перекликающиеся выставки — «Современное искусство в городе» у Главпочтамта и «Искусство без билета. Из истории паблик-арта в Екатеринбурге» в Уральском филиале ГМИИ им. А.С. Пушкина. Первая экспозиция доступна для всех — на стенде можно увидеть фото арт-объектов, о которых, казалось, уже все забыли, но о них говорили много, а порой даже с возмущением. На стенде можно найти «Кладбище домов» от Эдуарда Кубенского в виде могил с портретами зданий, пластиковых людей на улице и в колодцах Виктора Давыдова, фишки домино от Тимофея Ради на Макаровском мосту, «Гальских петухов» и многое другое. Команда окунает горожан в историю таких фестивалей, как «А_Реал 001. Искусство в общественных пространствах», «Длинные истории в Екатеринбурге», российско-голландского проекта «Дебаты и кредиты», «Карт-бланша» и STENOGRAFFIA. Чтобы вспомнить, чем художники удивляли горожан в XX и XXI веках, команде пришлось проделать большую работу. Фотографии искали в архиве Пушкинского музея, у кураторов проектов и художников. Благодаря таймлайну представители искусства попытались запечатлеть, как и куда развивается искусство. «Сегодня паблик-арт расширяет свои границы: это не только монументальные росписи, большие скульптуры, это могут быть камерные и незаметные интервенции, театральные постановки и социальное взаимодействие», — уверена куратор выставки «Современное искусство в городе» Ирина Кудрявцева. После уличной выставки Ирина советует посетить бывший ГЦСИ, где представлены архивные фото, видео и публикации СМИ. В музее можно увидеть, как горожан пугали скульптуры в виде пластиковых людей, висящих на фонаре или лежащих в колодце, почему появилась огромная воронка от метеорита, понаблюдать за свадьбой телебашни и екатеринбургского метро, посмотреть фильм про фестивали «Карт-бланш» и STENOGRAFFIA, а также увидеть фотоархив их противостояния. При этом выставка сделана не в хронологическом порядке — паблик-арт предстает здесь в виде литературного героя, которому наскучила обычная жизнь, и он решил удариться в приключения. «Через хронику мы можем увидеть, что паблик-арт может быть представлен и видео-артом, и медиа-искусством, акцией, партизанскими и неофициальными внедрениями в городскую среду. Паблик-арт — это отнюдь не оформление городской среды и благоустройство. Это привнесение новых смыслов, историй, типов коммуникаций и выстраивание новой идентичности места», — считает Кудрявцева. Разумеется, не всегда коммуникация оказывается позитивной, но главная задача художников — вывести людей на диалог, достигалась и в прошлом, и сейчас. И говорить, что современное искусство «сошло с ума» лишь в наше время — не совсем верно, считают представители паблик-арта. Конец 80-х определил откровенность искусства, которую можно наблюдать и ныне: стоит только посетить выставки у Главпочтамта и в ГЦСИ.