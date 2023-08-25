Управляющие компании завершают подготовку к отопительному сезону

Для успешного старта отопительного сезона УК должны получить паспорта готовности к зиме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области управляющие компании до 15 сентября должны оформить паспорта готовности многоквартирных домов к отопительному сезону. Процесс могут контролировать жители, а итог работы проверит специальная комиссия. Как рассказали в пресс-службе «Объединенной теплоснабжающей компании» («ОТСК» — дочернее предприятие «Облкоммунэнерго»), УК могут оштрафовать, если дом не подготовят к зиме.

«Главная задача таких проверок — обнаружить коррозионные износы металла трубопроводов и другие повреждения. После проведения диагностики составляется план ремонтов, которые компания производит до наступления нового осенне-зимнего периода. После завершения ремонтов, в конце лета, объекты теплоснабжения вновь проходят гидравлические испытания повышенным давлением», — рассказал URA.RU заместитель генерального директора, главный инженер «ОТСК» Сергей Кубликов.

Опрессовки помогают обнаружить коррозию металла трубопроводов и другие повреждения Фото: пресс-служба «ОТСК»

В рамках подготовки к отопительному сезону «ОТСК» заменяет участки теплосетей и обновляет оборудование. На данный момент уже отремонтированы тепловые сети в Артемовском и поселке Луговской. До конца августа будет проведен ремонт центральных и квартальных сетей в поселке Тугулым, завершена реконструкция тепловой сети в поселке Баранчинский, заменен котел угольной котельной села Кировское в Алапаевском районе.

В многоквартирных домах сначала проводится плановый осмотр общедомового имущества и испытания внутридомовых сетей, на основании которых составляется план ремонтных работ. Он может дополняться по решению жителей дома. Например, владельцы квартир могут обнаружить, что управляющая организация плохо выполняет работу. В этом случае они вправе зафиксировать эти нарушения и направить жалобу в УК. Если там игнорируют обращение, то нужно жаловаться в Госжилинспекцию. Надзорный орган проведет проверку и, если будут выявлены нарушения, вынесет предписание об их устранении.

«До наступления отопительного сезона управляющие организации испытывают и регулируют элементы системы центрального отопления, проводят иные работы, направленные на обеспечение бесперебойности подачи тепла и сведение к минимуму теплопотерь. Например, утепляют балконные и оконные проемы, чердачные перекрытия, трубопроводы в подвалах и на чердаках, а также ремонтируют, укрепляют и при необходимости оснащают доводчиками входные двери в подъезды», — сообщил Сергей Кубликов.

Энергетики заменяют участки теплосетей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Итоговую готовность многоквартирных домов к отопительному сезону проверит специальная комиссия, организованная местными властями. В нее входят представители ресурсоснабжающих организаций и Госжилинспекции. В случае, если выявленные недочеты не будут устранены до 15 сентября, дом не получит паспорт готовности к зиме, а управляющую компанию ждет штраф до 250 тысяч рублей, должностные лица могут быть дисквалифицированы на три года.