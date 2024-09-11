Путин готовит пакет ответных санкций США и ЕС

Президент России Владимир Путин готов ввести новый ответный пакет санкций против США и ЕС. Так эксперты объяснили URA.RU его поручение премьер-министру Михаилу Мишустину рассмотреть ограничение экспорта стратегически важного сырья недружественным странам. По мнению аналитиков, это повысит использование российских ресурсов в отечественных производствах.
На совещании президента с членами правительства 11 сентября Путин затронул итоги Восточного экономического форума, темы сельского хозяйства и импортозамещения в отрасли, северного завоза, геологии и развития «отстающих» регионов. Однако ключевой акцент глава государства сделал на готовности ограничить продажу стратегической группы товаров недружественным странам.
Президент напомнил, что после начала специальной военной операции, Москва ввела ограничения на ввоз продукции сельского хозяйства. Такое решение вызвало рост цен, однако вскоре это дало толчок развитию отечественной отрасли, заметил Путин.
«Отчасти то же самое происходит в промышленности. Не совсем то же самое, но отчасти. Потому что на ограничение ввоза промышленной продукции наш бизнес подхватывает определенные направления работы и действует подчас даже более эффективно, чем наши партнеры, которые просто поставляли относительно дешевые товары на наш рынок промышленной продукции. Отчасти с этим связан и рост ВВП страны», — сказал президент.
В то же время, продолжил Путин, Россия является лидером по запасам ряда стратегических видов сырья: по природному газу (почти 22% от мировых запасов), золоту (около 23%), алмазам (почти 55%). Далее глава государства обратился к Михаилу Мишустину и поручил «посмотреть» какие виды сырья Россия поставляет на мировой рынок в большом количестве.
«К нам ограничивают поставки ряда товаров, но, может быть, нам тоже подумать об определенных ограничениях? Например, уран, титан, никель. Себе во вред ничего делать не нужно, но в некоторых странах создаются стратегические запасы, еще кое-какие меры предпринимаются. Если это нам вредить не будет, то можно было бы подумать <…> над ограничениями поставок на внешний рынок не только тех товаров, которые я назвал, но и некоторых других», — подчеркнул глава государства, поручив Мишустину предоставить отчет в ближайшее время.
Путин готовит «пакет ответных санкций» для недружественных стран, объяснил поручение президента премьеру политтехнолог, профессор ВШЭ Марат Баширов. «Современная экономика строится на принципах взаимосвязанности. Если они зависят от нас, от наших ресурсов, но они нам вредят, наносят экономический ущерб, то здесь должен работать принцип адекватности. Все перетекает из одного сосуда в другой, потому что так устроена современная экономика, современные рынки. Мы, конечно, долго терпели, но это не может длиться бесконечно», — подчеркнул Баширов.
Готовность Путина ввести ограничения — ответ на угрозы Великобритании, США, и других стран о возможности «бить» западным оружием в глубь России, уверен директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. По его словам, ответные санкции будут чувствительными и сильно ударят по экономике Запада, в первую очередь, по США.
«Если Россия перекроет поставки ядерного топлива в Америку, это будет серьезная неприятность. „Росатом“ — практически монополист на мировом рынке. Без урана из России американской атомной промышленности будет тяжело. Мы же переориентируем поставки на рынки Востока, этот процесс будет ускорен,
— продолжил Зубец. — Еще один серьезный стратегический товар, которым мы располагаем — зерно. Его экспорт из России обеспечивает стабильность во многих странах. Так же как и поставки удобрений. Если власти РФ введут ограничения на их продажу в Европу, то цена на сельхозпродукцию там заметно повысится, приведет к инфляции со всеми вытекающими последствиями. Это то, чем мы можем «наказать» Запад».
Ограничение экспорта приведет к росту отечественных производств, полагает политолог, эксперт Института социальных исследований Александр Рудаков. По его мнению, такая ситуация, в том числе, направлена на то, чтобы «мы учились более грамотно и эффективно использовать собственное сырье».
«Россия — кладовая мировых ресурсов. Президент смотрит на это сквозь призму национальных интересов России, прежде всего, экономических и технологических. Не исключено, что ресурсы понадобятся нам самим для модернизации инфраструктуры и для того, чтобы делать новые шаги к технологической независимости», — пояснил он.
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