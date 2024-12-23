Элиты «застойного» региона на пороге большого передела

В Республике Коми к приходу нового главы Ростислава Гольдштейна образовалась политическая «горячая точка»: в регионе с новой силой разгораются конфликты между партиями, финансовыми и политическими группами. При этом менее чем через 10 месяцев региону предстоит суровый экзамен: Единый день голосования — 14 сентября 2025 года, во время которого жители Коми будут выбирать главу, членов Госсовета и 21 орган местного самоуправления, сообщили эксперты URA.RU.
В эпицентре событий
В Республике Коми на протяжении более 10 лет очень непростая история с высшим должностным лицом субъекта. «В Коми не получалось выстроить работу. До этого регионом руководили люди, которые не умели заниматься политикой, не любили и не хотели. Даже если хотели, у них не получалось. Поэтому региональная элита распустилась до предела. Региональное отделение „Единой России“, региональный парламент, городской представительный орган превратились в нечто очень странное. Здесь необходимо продемонстрировать волю: старые номера уже не пройдут», — объяснил URA.RU директор Института политики и государственного права, политолог Виталий Иванов.
В последние годы республику разрывают конфликты и скандалы. Возглавлявший регион в 2010-2015 году Вячеслав Гайзер приговорен к 11 годам лишения свободы за создание ОПГ. За сменившим его Сергеем Гапликовым также потянулся коррупционный след: в 2023 году суд вынес приговоры экс-руководителю его администрации, советнику Гапликова и генеральному директору фонда «Патриот». Реальные сроки в последние годы получили бывшая председатель регионального избиркома и экс-глава МВД РК.
Политтехнолог Юлия Милешкина, которая давно работает с политическими элитам Коми, объяснила, что главное противостояние в регионе уже долгие годы развивается между элитами и силовиками. «Что бы ты ни делал, ты всегда под колпаком у силовиков, и уже много людей из Коми находятся в местах не столь отдаленных. Это самое главное потенциальное препятствие избирательной кампании на Единый день голосования — 2025. Ведь финансирование эти кампаний не всегда осуществляется по 100% легальным схемам, и некоторые прошлые выборы закончились судебными приговорами», — заключила эксперт.
При этом в Коми достаточно сложная структура построения местных элит, объяснил URA.RU политолог, директор Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков. Бизнес-элиты представлены крупными предпринимателями, разделенными на два лагеря: нефтегазовые компании и фирмы, связанные с переработкой, машиностроением. Кроме того, есть местный бизнес, малый и средний, и он сегодня чувствует себя в регионе довольно независимо.
«Поэтому есть противостояние финансовых групп по трем контурам. Кроме того, Уйба поссорился с „ЛУКОЙЛом“, и конфликт еще не исчерпан до конца — Алекперов хотел закрыть часть предприятий в регионе, и от этой мысли еще не ушел. Поэтому структура конфликтов местных элит в Коми охватывает несколько уровней: на федеральном — с крупными компаниями вроде „ЛУКОЙЛа“, на местном — кто кому и что будет из бюджета отдавать теперь, и третье — на уровне малого и среднего бизнеса: начнут ли их использовать для каких-то бюджетных задач и сможет ли Гольдштейн выстроить с ними диалог», — сказал эксперт.
Кроме того, по словам Гращенкова, в регионе развиваются меж- и внутрипартийные конфликты. «Единой России» здесь противостоит довольно сильное и оторванное от федерального центра отделение КПРФ — местные депутаты фактически не подчиняются Геннадию Зюганову. Вполне возможно, что они захотят воспользоваться своим ресурсом и получить свой приемлемый процент на выборах в Госсовет Коми. Также они наверняка будут участвовать в выборах главы региона.
«Плюс разборки внутри „Единой России“: при каждой смене губернатора уходили представители финансовых групп, которые были с ним связаны. Соответственно, сейчас будут уходить те, кто связан с Уйбой, и приходить те, кто связан с Гольдштейном. И как все это будет выглядеть — не очень понятно», — рассказал собеседник URA.RU.
Прежнее руководство региона никак не могло добиться широкой поддержки местных элит и жителей. «Единая Россия» все последние разы набирала в Коми очень мало голосов: в 2011 году на выборах в Госдуму было всего 58,8%, в 2016 и вовсе –- 37,85%, а в 2021 году едва не уступила КПРФ: 29,44% против 26,88% у коммунистов.
Уже заручился поддержкой
Гольдштейн — опытный политический менеджер. И первый явный сигнал о симпатии к нему от жителей Коми прозвучал на прямой линии и пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным». Журналистка региональной газеты «Республика» Дарья Шучалина поблагодарила главу государства за «кадровый выбор» и возвращение в регион «земляка».
«Он хороший руководитель, чуткий человек, очень стабильный и системный. Я надеюсь, что у него все получится», — ответил президент.
Политтехнолог Юлия Милешкина, которая давно работает с политическими элитам Коми, рассказала, что похвала от Владимира Путина поможет заручиться еще большей поддержкой местных жителей, а дала явный сигнал местным элитам: этому человеку доверяют в Кремле.
«Путин позитивно и спокойно выразился о Гольштейне. Думаю, это своеобразный противовес прошлой прямой линии, где тоже спрашивали про Республику Коми. И тогда президент, иронизируя, сказал: у Уйбы огого какие связи, вы же знаете! А тут грамотно обосновал, почему это хороший управленец. Теперь всем в регионе очевидно, что Гольдштейн там всерьез и надолго», — объяснила она.
Очевидно, Гольдштейн назначен в Коми в том числе для исправления «крутого пике» партии власти: в Еврейской автономной области он уже добивался отличных результатов для ЕР. Теперь в Коми три электоральные кампании станут репетицией к выборам в Госдуму в 2026 году — нужно будет доказать на практике, что «Единая Россия» в регионе снова побеждает с уверенным преимуществом. Опрошенные URA.RU эксперты сходятся во мнении, что у него получится удивить всех.
«Я уверен, что избирательная кампания пройдет успешно. Я неплохо знаю врио главы Коми — мы с ним работали вместе еще когда я был сотрудником ЦИК „Единой России“. Могу сказать, что он способен решить любые задачи, связанные с любыми выборами в любом регионе», — отметил политолог, политтехнолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.
Эксперт объяснил, что рейтинг партии власти будет зависеть от социального самочувствия жителей. И от того, смогут ли люди поверить в то, что новый глава — это перемены к лучшему.
По мнению политолога Виталия Иванова, у Гольдштейна может получиться своя игра. При этом люди, которые в свое время мирно «выдавили» нового врио главы Республики Коми из региона, в основной массе уже в местах лишения свободы. Тем более Гольдштейна, когда он начал набирать политический вес и амбиции, убрали мягко — оставили его бизнес и отправили тогда еще 34-летнего политика представлять интересы региона в Госдуме. Теперь он вернулся с гораздо более серьезным багажом.
«У Гольдштейна есть и будет поддержка федерального центра, а с ней можно разрешить 95% кризисных ситуаций на дальних подступах. Тут все можно решить, с каждым своими методами», — объяснил политолог.
Поменять правила игры
Сейчас врио главы Коми собирает команду, глубже анализирует ситуацию и начинает активные переговоры с действующими в регионе силами. Юлия Милешкина отметила, что, по слухам, электоральными кампаниями в Коми в 2025 году будет заниматься команда Андрея Пономарева. Опытный политтехнолог долгое время работал на Дальнем Востоке, и в 2020 году помог тому же Гольдштейну переизбраться с поддержкой более 82,5% избирателей при явке больше 70%.
«Сейчас им необходимо проанализировать стартовые позиции. Проведут исследование, и если результаты им не понравятся, скорее всего, будут менять правила — Избирком Коми уже выступил с предложением ввести во всех муниципалитетах мажоритарную систему выборов вместо смешанной. И здесь можно опираться не на партию, ведь ее позиции заметно пошатнулись, а на яркие фигуры — хотя и они выдвинуты той же партией», — объяснила собеседница URA.RU.
При этом в современных обстоятельствах для Коми, по ее словам, будет достаточно не натворить ошибок, организовать классическую избирательную компанию — здесь не нужно изобретать велосипед.
«Люди в Коми очень хорошо реагируют на агитацию, они отзывчивы и готовы к диалогу, при этом они понимают, что некоторых проблем в регионе не решить. Просто с ними нужно коммуницировать, и тогда у „Единой России“ там никаких проблем не будет», — объяснила Милешкина.
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