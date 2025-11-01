Челябинские слухи: вице-мэр проспал взрыв

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Взрыв в Копейске оставил без сна всех чиновников, кроме одного — Алексея Ангеловского. Экс-министр сломал карьеру бывшей главной по имуществу в Челябинске. В Чесме выбрали вождя оппозиции, а челябинская гордума собирается наказывать межпартийных перебежчиков. Политики и бизнесмены гадают, остановится ли национализация на ОПС «Махонинские». Об этом и многом другом читайте в «Слухах» на URA.RU.

«Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Взрывы в Копейске лишили правительство сна

Техника, предоставленная МЧС губернатором Алексеем Текслером, пригодилась в Копейске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самой обсуждаемой темой остается взрыв на заводе в Копейске. Эта ночь стала бессонной для всего руководства области. А в МЧС, по словам источников, особо оценили технику, которую не так давно губернатор Алексей Текслер передал ведомству.

Продолжение после рекламы

«Очень оперативно прибыли на место сотрудники из Новогорного. Говорят, что это позволило избежать трудных и тяжелых последствий. И именном там пригодилась техника, закупленная ранее для МЧС по инициативе губернатора Алексея Текслера», — рассказывают инсайдеры.

Новому вице-премьеру челябинского правительства подыскали кабинет

В чиновничьей среде сплетничают, на каком этаже правительственного здания на Цвиллинга, 27 будет сидеть новый зампред Юрий Подшивалов. И практически все ошибаются.

«Подшивалов станет представителем губернатора и правительства Челябинской области в законодательном собрании. Поэтому и кабинет у него будет в здании ЗСО. Благо, это совсем рядом — пять минут неспешной ходьбы до резиденции главы региона», — рассказывают источники.

Пшеницын внезапно передумал

Андрей Пшеницын внезапно передумал брать на работу Оксану Шейкину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске гадают о причинах несостоявшегося назначения в Контрольно-счетной палате области. Очередной виток карьеры экс-сотрудницы мэрии Оксаны Шейкиной оборвался по непонятным причинам.

«Говорят, что председатель палаты Андрей Пшеницын подумывал подать документы на назначение экс-начальницы комитета по управлению землей и имуществом Шейкиной на должность аудитора. Вместе с документами на прокурора Миасса Анастасию Береговую. Но на Шейкину бумаги не пришли», — сплетничают в коридорах власти.

В ЗСО меняют график сессии...

Говорят, что в графике заседаний заксобрания Челябинской области предполагаются изменения. Депутатам потребуется собраться досрочно. Обычно заседания проходят в последний четверг месяца. То есть ближайшая сессия должна состояться 27 ноября.

«Скорее всего, пройдет досрочное заседание — 20 ноября. Нужно успеть рассмотреть проект бюджета области в первом чтении. Еще раз депутаты соберутся в начале декабря, чтобы принять бюджет во втором и третьем чтении. Ну а следующая сессия состоится 18 декабря», — сообщают источники.

...и порядок выплаты премий

Олег Гербер продолжает реформировать челябинский парламент Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Изменения ждут и такой важный для многих момент, как положение о премиях законодательного собрания Челябинской области. Причина в его нынешней несбалансированности.

«Дело в том, что число премий для всех сфер деятельности одинаково — по 60. А вот число номинантов везде разное. К примеру, если взять строительство, то каждый год награждать придется одних и тех же. Или не награждать никого. А в конкурсе социальных достижений „Меняющие мир“ номинантов — волонтеров, благотворителей, работодателей — каждый год может быть и больше 60, и все будут разные», — рассуждают источники.

Евстигнеев поторопился,...

Депутаты челябинского парламента удивились сразу двум решениям своего магнитогорского коллеги Вячеслава Евстигнеева. Сначала решившего поработать на штатной должности в ЗСО за зарплату, а затем — практически сразу — отказавшегося.

Продолжение после рекламы

«Дело в том, что Евстигнеев затянул расставание с прежней работой и не мог приступить к новым обязанностям. Да и сразу его намерение выглядело странным: чтобы получать зарплату, нужно каждый рабочий день присутствовать в парламенте, а Евстигнеев живет в Магнитогорске», — говорят источники.

...а Субачев перестарался

Евгений Субачев переиграл сам себя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские политические элиты обсуждают громкое фиаско депутата заксобрания области Евгения Субачева в Верховном суде. Тем более обидное, что еще до проигрыша тяжба потеряла всякий смысл.

«Субачев упорно добивался, чтобы лишение его супруги Анастасии Захаровой мандата миасского горсобрания — по требованию прокуратуры — признали незаконным. В итоге добился лишь того, что президиум ВС РФ его утвердил. Информация об этом забытом уже казусе вновь разлетелась по СМИ. Тем более, что это было одно из первых заседаний под председательством экс-генпрокурора Игоря Краснова. Огласка тем более обидна, что Захарова вновь избралась депутатом в сентябре», — рассуждают в коридорах власти.

Взрыв в Копейске обернулся проблемами для вице-мэра,...

Как сообщают источники, трагический инцидент со взрывами на заводе в Копейске может обернуться серьезными проблемами для вице-мэра по социалке Алексея Ангеловского. И речь, разумеется, не идет о какой-либо причастности чиновника к случившемуся.

«Когда прогремели взрывы, все руководство мэрии, включая начальников управлений, прервало свой отдых. Кто-то проснулся, кто-то еще не успел лечь спать. Надо было проверять, не пострадали ли жилые дома возле завода и тому подобное. И только Ангеловский был, что называется, не в теме. А дозвониться до него не могли. Наутро оправдывался, что, мол, крепко спал. Но это не спасло его от разноса», — говорят источники.

...его карьера под ударом,...

А еще в Копейске шепотом обсуждают причину, по которой вице-мэр Копейска Алексей Ангеловский проспал ЧП со взрывами на заводе. И причина не очень красивая.

«Сплетничают, что Ангеловский не ответил не просто так. А просто не смог — подвела вредная привычка. Может, и нет, но мнение такое циркулирует», — шушукаются в коридорах власти.

...а мэр всех удивила

Светлана Логанова показала себя с неожиданной стороны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Зато, утверждают источники, всех удивила действующий мэр Копейска Светлана Логанова. Причем в хорошем смысле. После взрыва она сразу включилась в работу.

«Не спала всю ночь и, что важно, нашла хороший верный тон в общении с родными погибших и пострадавших. Так что слухи о ее скорой замене сошли на нет», — говорят инсайдеры.

Чесменская оппозиция определилась с лидером

Депутаты собрания Чесменского муниципального округа из числа тех, кто недовольны областными властями, определились со своим лидером. Несколько народных избранников упорно не хотят видеть главой Виталия Родионова, которого в Чесму делегировала область. А постановление о его назначении подписал губернатор Алексей Текслер.

Продолжение после рекламы

«Болтают, что они будут двигать в главы фермера Владимира Шаповала, который принимает участие в конкурсе. Всерьез надеются, что им удастся дать отпор „варягу“ Родионову», — рассказал источник.

Буяков решил узаконить наказание за измену...

Сергей Буяков взялся за укрепление дисциплины челябинских депутатов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Политэлиты гадают, чем вызвано ужесточение регламента гордумы Челябинска. За смену партийной фракции будут лишать мандата. Конечно, при условии, что депутат избирался по партийным спискам, а не как одномандатник.

«Конечно, можно объяснить тем, что раньше в думе это просто не было прописано. И закон не запрещает такой запрет вводить. Вот Буяков и решил воспользоваться этим. Чтобы не дать шансов перебежчикам», — говорят в думе.

...и бороться за дисциплину

Изменения в регламент гордумы Челябинска касаются не только партийных фракций. Ужесточены требования к прогульщикам. И, как уверяют источники, это тоже идея спикера думы Сергея Буякова.

«Надо сказать, что в гордуме депутаты в целом люди дисциплинированные. И злостных прогульщиков в этом составе пока нет. Но было решено и эту тему прописать в регламенте», — пояснил источник.

Думе едва хватило кворума

Гордума Челябинска едва собрала кворум Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Так совпало, что на заседание гордумы Челябинска, где ужесточали регламент чтобы бороться с прогульщиками, пришло 25 депутатов из 35. Точнее, в гордуме депутатов 37. Но двое из них, Светлана Буравова (ЕР) и Ксения Морозова («Справедливая Россия») перешли в ЗСО. А их места заняли, соответственно, Вячеслав Курилин и Александр Грамачков. Так как к началу сессии оба еще депутатами не были, считалось, что на заседание пришли 25 из 35.

«Десять депутатов не явились, и у всех свои причины. Кто-то в командировке, а кто-то не пришел сознательно. Чтобы не принимать участия в голосовании и не допустить конфликта интересов. Там был ряд вопросов, связанных с их бизнесом, и они не имели права голосовать, иначе бы могли лишиться мандата. Можно было бы просто воздержаться, но они предпочли сессию пропустить. Впрочем, им еще придется давать объяснения спикеру думы Сергею Буякову. Кстати, Грамачкова тоже не было, он не появился на первой своей сессии», — говорят в думе.

На депутатов напала хворь

Но у большинства депутатов гордумы, кто не явился на очередное заседание, причина неявки была уважительной. Заболели. «Хворь напала на депутатов. С понедельника чихали и кашляли. Не пришли, чтобы не заражать коллег», — разводят руками депутаты.

Кому ковер, а кому Mercedes

Златоустовцы судачат о двух громких покупках депутата горсобрания Артема Медведева. Слишком уж они контрастируют между собой.

«Народный избранник отчитался, что купил ковер для детского сада. И умолчал, что приобрел Mercedes GLS-класса — в лизинг на подконтрольную коммунальную организацию. Авто, которое по слухам стоит около 20 млн рублей, очень быстро теряет в цене на вторичном рынке. Так что „инвестиции“ избирателей в депутата, которые они регулярно вносят в виде платежей его организации, очень быстро обесценятся», — язвят сплетники.

Продолжение после рекламы

Антипов потерял надежду вернуть ЧЭМК

Юрий Антипов разуверился, что сможет вернуть себе контроль над ЧЭМК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В бизнес-кругах Челябинска обратили внимание, что экс-владелец ЧЭМК Юрий Антипов резко снизил активность в судах. Оставив тем самым адвокатов без источника доходов.

«Похоже, Антипов перестал „бодаться“ с приставами насчет своего имущества в Челябинске, да и его жена уже отозвала соответствующие заявления из судов. Больше того, олигарх склоняется к тому, чтобы прекратить попытки отбить у государства компанию в целом. Смысла оплачивать дорогостоящим юристам участие в заранее обреченных на поражение процессах просто нет», — считают инсайдеры.

Элиты встревожены

Самой обсуждаемой темой среди челябинских политических и бизнес-элит стал иск Генпрокуратуры к Махониным. По требованию ведомства, у Александра и Андрея Махониных (братья), а также у их родственников изымают бизнес, недвижимость и автомобили. Поводом стала связь с криминалом.

«До сих пор в доход государства обращались активы олигархов, ворочавших сотнями миллиардов рублей. На этом фоне „Махонинские“, о криминальном начале бизнеса которых все забыли (да и о самих-то уже толком не помнили) — сущая мелочь. Сейчас очень многие вспоминают о том, как начинался их бизнес. А заодно о тех, с кем они имели общие дела во время его становления, да и сейчас», — шепчутся в кулуарах.

Силовики ворвались в элитный отель

Спецназ ФСБ всполошил постояльцев элитного отеля в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Еще в кулуарах элит шепотом рассказывают, как в канун прошлых выходных в один из самых роскошных отелей Челябинска ворвались силовики в масках. Напугав тех, кто мирно сидел в лобби и в ресторане.

«А потом оказалось, что это приехали за одним из Махониных. Только не успели понять, за кем из братьев, Андреем или Александром. У этого Махонина в отеле была назначена встреча. Встречу пришлось прервать. Махонина увезли, допросили, но задерживать пока не стали», — рассказывают источники.

Машины увозили на эвакуаторе

А жители одного из поселков Ленинского района Челябинска с удивлением наблюдали, как к одному из коттеджей подъехали эвакуаторы. Люди в погонах открыли ворота, им никто не препятствовал. А потом на эвакуаторы стали грузить дорогие иномарки и увозить.

«Это был один из коттеджей семьи Махониных. В рамках иска Генпрокуратуры к Махониным. На имущество семей наложен арест. В том числе и на движимое. А машины увозили на штрафстоянку», — говорят в поселке.