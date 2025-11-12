К каким врачам обращаться в Тюмени за гарантированным результатом

В тройку сильнейших врачей по различным направлениям попали сразу десять специалистов Филатовской клиники Фото: предоставлено Филатовской клиникой

Жители Тюменской области определили лучших врачей региона в народном рейтинге портала «ПроДокторов». По мнению участников опроса, самые квалифицированные и заслуживающие доверия медики достойны получить знак «Выбор пациентов». Лидером рейтинга третий год подряд стала Филатовская клиника, вошедшая в десятку лучших частных медцентров Тюменской области. В тройку сильнейших врачей по различным направлениям попали сразу десять специалистов медицинского учреждения.

Оборудование по последнему слову техники

По словам представителей Филатовской клиники, добиться такого результата удалось благодаря уникальной экосистеме, где современные технологии сочетаются с высоким профессионализмом врачей и индивидуальным подходом к пациентам. Оснащение клиники соответствует международным стандартам.

Так, здесь установлен компьютерный томограф, позволяющий получить полную диагностическую картину за одно исследование, и лабораторный комплекс, который обеспечивает результаты критически важных анализов в течение 5-20 минут. В целом в медцентре насчитываются более 57 единиц передовой медтехники, включая рентген, аппараты для УЗИ, денситометрии, эндоскопии, физиолечения и других процедур.

Просторные холлы, современная система вентиляции, предотвращающая перекрестное инфицирование, а также дневной стационар, где используются оригинальные медикаменты с контролем через систему «Честный знак» – это базовые элементы медицинской безопасности и комфорта, которые клиника гарантирует своим пациентам.

«Но главный предмет нашей гордости — это признание, которое пациенты оказали нашим врачам. Их профессиональные достижения стали лучшим доказательством состоятельности всей нашей экосистемы. Это ценное подтверждение правильности курса, выбранного при основании в 2019 году, когда мы создавали медицинский центр по образцу зарубежных университетских клиник Регенсбурга и Вены», — рассказали в Филатовской клинике.

Признание пациентов - главный предмет гордости Филатовской клиники Фото: предоставлено Филатовской клиникой

Лидеры народного рейтинга

Первое место среди педиатров в народном рейтинге портала «ПроДокторов» в третий раз занял сотрудник Филатовской клиники Никита Борисенков, чей профессиональный опыт сочетает знания педиатра, терапевта и нутрициолога. Доктор Борисенков подчеркивает, что педиатрия — это не только лечение, но и постоянное сопровождение всей семьи: наблюдение за физическим и психологическим развитием ребенка, а также обучение родителей грамотному медицинскому уходу.

Среди акушеров-гинекологов лучшей в рейтинге стала Ирина Казанина. В своей практике врач использует современные и доказательные методы лечения женских заболеваний, сопровождая пациенток на всех этапах жизни. При этом ранее она была признана лучшим акушером Тюменской области на всероссийской премии «ПроДокторов 2024».

Лучшим ЛОР-врачом, по версии пациентов, стал Евгений Красько. Это специалист первой категории с девятилетним стажем. Медик успешно применяет современный ЛОР-комбайн Atmos с видеоэндоскопическим оборудованием для диагностических целей и лечебных процедур.

Просторные холлы, современная система вентиляции, дневной стационар с оригинальными медикаментами – базовые элементы медицинской безопасности Фото: предоставлено Филатовской клиникой

Одни из лучших врачей в Тюмени

Сотрудники Филатовской клиники также получили почетные вторые места в народном голосовании. Например, пациенты отметили работу детского эндокринолога Ирины Санниковой — эксперта в области нарушений роста и полового развития у детей. Она помогает юным пациентам с заболеваниями щитовидной железы, сахарным диабетом и нарушениями обмена веществ.

Среди детских кардиологов второе место заняла Наталия Фомичева. Ее работа напрямую связана с сохранением здоровья сердца с ранних лет. Врач помогает детям с врожденными и приобретенными пороками, нарушениями ритма и проводимости.

В категории эндоскопистов одним из лучших специалистов пациенты признали Олега Христофорова — выдающегося медика с 20-летним стажем. Как врач он способен выполнять сложнейшие диагностические и оперативные эндоскопические вмешательства на органах ЖКТ. Среди детских неврологов отличилась Виктория Балакирева — врач с 27-летним профессиональным опытом, помогающий развиваться нервной системе ребенка гармонично и без отклонений.

Филатовская клиника стала лидером народного рейтинга третий год подряд Фото: предоставлено Филатовской клиникой

Андрей Рудаков вошел в тройку лучших в категории анестезиологов-реаниматологов. Он отвечает за безопасность пациентов в ходе введения анестезии и во время дальнейшего восстановления. Кроме того, профессионалы из Филатовской клиники заняли и третьи места в народном рейтинге. Почетных званий удостоились травматолог с 13-летним опытом Эльчин Кулиев и высококлассный нейрохирург (а также онколог, хирург и онколог-маммолог) Родион Лутовинин.

«Мы выражаем искреннюю признательность каждому, кто доверил нам свое здоровье и здоровье своих близких. Ваши отзывы, ваша лояльность и ваша уверенность в выборе — это именно то, что мотивирует нас постоянно развиваться, инвестировать в новейшее оборудование и создавать условия, где врачи могут полностью реализовывать свой профессиональный потенциал», — подчеркнули в Филатовской клинике.

Самые квалифицированные и заслуживающие доверия медики получили знак «Выбор пациентов» Фото: предоставлено Филатовской клиникой

