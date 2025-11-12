Путин не дал Трампу вбить клин в отношения России и Казахстана

США не удалось вбить клин в отношения России и Казахстана Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press / Global Look Press

Вбить клин в отношения России и Казахстана не удалось. Президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали 12 ноября в Кремле декларацию о переходе в межгосударственных отношениях РФ и РК на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. По словам экспертов, это свидетельство того, что США не могут повлиять на развитие отношений Москвы и Астаны, даже несмотря на недавнее подписание рекордного коммерческого пакета. Путин и Токаев лишний раз показали, что добрососедство куда выгоднее эфемерных обещаний из-за океана.

Память о безымянных героях Великой Отечественной общая для Казахстана и России Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Госвизит президента Токаева в Россию начался с возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Для Казахстана это такая же память о безымянных героях Великой Отечественной, когда и русские, и казахи, и представители других национальностей защищали общую большую Родину. Лидера Казахстана приветствовала рота Почетного караула.

А в Кремле уже все было готово к приему гостя. Президент Путин встречал коллегу в Георгиевском зале. Лидеры приветствовали друг друга у государственных флагов двух стран. Президентский оркестр заиграл гимны: сначала — Казахстана, после — России. А вот приветствие делегаций было в обратной последовательности.

Продолжение после рекламы

Во время звучания Гимна Казахстана Касым-Жомарт Токаев держал руку на сердце Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Переговоры в узком составе прошли в камерной обстановке в Зеленой гостиной. «Наши отношения с Казахстаном развиваются поступательно. И практика, и жизнь подтверждают то, что написано в наших фундаментальных документах.

Казахстан и Россия – ближайшие партнеры, друзья и надежные союзники», — заявил Путин.

По словам Путина, Россия остается одним из ведущих торгово-экономических партнеров Казахстана. По объему инвестиций занимает первое место: только в 2024 году они превысили 27 млрд долларов. Растет товарооборот (27,8 млрд долларов в прошлом году). «Большинство расчетов идет в национальных валютах, что нас не может не радовать, поскольку это создает условия стабильности для участников экономической деятельности», — подчеркнул президент РФ.

Переговоры Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева начались в узком составе в Зеленой гостиной Кремля Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Тесная связь России и Казахстана не только на государственном уровне: это касается и регионов (Путин отметил, что около 10 российских субъектов активно работают с казахстанскими областями). С советских времен сохраняются и отношения между людьми. «Очень много связей на бытовом уровне — смешанных браков.

Это нас не может не радовать. Мы используем все, что нам досталось из прошлого в положительном плане. И идем вперед», — сказал Путин.

Токаев поддержал этот настрой своего российского коллеги. «Стратегическое партнерство, союзнические отношения между нашими государствами — это не просто фигура речи или политическая вежливость, а суть нашего сотрудничества. Да, иногда возникают разночтения, но без этого жизнь невозможна, и отрадно то, что находится решение всех вопросов. И мы с удовольствием констатируем, что каких-либо проблем в наших двусторонних взаимоотношениях не существует», — заявил президент.

И такой подход, считает лидер Казахстана, нужно передавать будущим поколениям. «Мы начинали работать в условиях единого государства, единого политического, гуманитарного пространства. Но молодежь, которая на подходе, им по 30–35 лет, и они не застали того единого государства.

Наша задача состоит в том, чтобы передать эту эстафету знаний друг о друге и понимание крайней важности развития сотрудничества по всем линиям в новой исторической, геополитической реальности. И наша молодежь должна понимать, что без этого дальнейшее существование в этом неспокойном мире уже невозможно», — уверен Токаев.

Он пригласил Путина приехать в Казахстан с государственным визитом в 2026 году. Российский лидер принял приглашение.

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев настроены на дальнейшее укрепление отношений Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Прежде чем перейти к подписанию пакета документов, в том числе декларации о переходе в межгосударственных отношениях РФ и РК на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, Путин и Токаев по ВКС обратились к участникам форума регионов, который в эти дни проходит в казахстанском Уральске. После лидеры вышли к СМИ (с обеих сторон журналистские пулы были как никогда многочисленными — это тоже свидетельство того, насколько важны эти контакты Путина и Токаева).

Продолжение после рекламы

В своем заявлении Путин констатировал: между Россией и Казахстаном сложились «подлинно дружественные и добрососедские отношения». Токаев полностью поддержал эту оценку. По его словам, «совместной работе нет конца и края».

Он также отметил, что в Казахстане президента Путина считают «государственным деятелем глобального масштаба, чье имя известно во всех странах мира и воспринимается как символ веры и воли в том, что касается защиты интересов русского народа и всего российского государства в этом неспокойном мире».

Совместную декларацию Путин и Токаев подписали, спустя несколько дней после возвращения казахстанского лидера из США, где он встречался с президентом Америки Дональдом Трампом и даже назвал последнего «великим государственным деятелем». Тот визит Токаева в Вашингтон в республике назвали дипломатическим успехом. Кроме того, его итогом стал целый крупнейший пакет коммерческих соглашений на общую сумму более 17 млрд долларов. При этом еще во время первого срока Трампа отношения между Вашингтоном и Астаной были выведены на уровень расширенного стратегического партнерства.

В углублении связей Казахстана и США эксперты не видят рисков для российско-казахстанских отношений. По словам замдиректора Международного института социологии и политики Марата Шибутова, встреча Токаева с Трампом, как и встреча Путина с Трампом в Анкоридже, не влияет на связи Москвы и Астаны. «Отношения государств — это не отношения детей в детском саду, где обязательно надо с кем-то дружить против кого-то.

Отношения государств определяются каждый раз ситуацией. И поэтому враги в одном, могут быть союзниками в другом», — говорит Шибутов.

В Кремле президента Казахстана встречала рота Почетного караула Фото: Роман Наумов © URA.RU

У России есть понимание, что Запад пытается пролоббировать свои интересы в Казахстане, объясняет главный редактор аналитического центра «Геополитика.Ру» Леонид Савин. Но Москву и Астану связывает не только общая протяженная граница, а еще и ряд интеграционных объединений — ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, ШОС. Теперь — еще и декларация, повышающая уровень сотрудничества. «Идет такая игра, чтобы Казахстан не уходил из сферы российского влияния, и в то же время чтобы мы могли понимать его дальнейшие намерения и геополитические интересы», — говорит Савин.

Эксперты утверждают, что в случае с Россией и Казахстаном именно декларация, а не договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве (такой, например, в этом году был подписан с Ираном, в 2024-м — с КНДР) имеет особое значение. По словам замгендиректора Центра политической конъюнктуры Михаила Карягина, это более свободная форма договоренностей.

Продолжение после рекламы

«В условиях высокой динамики развития отношений, такая форма является предпочтительнее. Ее не нужно ратифицировать, а это позволяет быстрее приступить к реализации. Для Путина важна фиксация дальнейшей приверженности Казахстана сотрудничеству с Россией, и декларация это в полной мере реализует», — убежден политолог.

Более того, как считает казахстанский политолог Шибутов, договор был бы избыточным. Между Россией и Казахстаном подписан целый ряд документов, которые отражают весь спектр взаимодействия: о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи; о коллективной безопасности; о госгранице; о военном сотрудничестве и другие.

«Мы и так уже союзники. Декларация — больше документ для демонстрации: это показывает уровень сотрудничества и взаимопонимания, который имеется сегодня и который намечается в будущем, — отметил Марат Шибутов. — Декларация подтверждает уровень партнерства и союзничества, который некоторые силы хотят разрушить и постоянно ему вредят.

Это повод вернуться в реальность из медийных миражей и информационных пузырей. Заодно это сигнал внешним силам, что бесполезно пытаться вбить клин между Россией и Казахстаном».