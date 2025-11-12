Россия создаст ИИ, который думает как человек

Россия должна стать лидером по масштабам применения ИИ, заявил премьер-министр Михаил Мишустин Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Россия сосредоточит усилия на создании сильного искусственного интеллекта, который схож по принципу работы с человеческим интеллектом и способен к самообучению. Премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии форума «Цифровые решения» 12 ноября рассказал о поддержке государством таких исследований, которые проводят центры при ведущих российских вузах. ИИ нового поколения необходим России для развития всех отраслей экономики и социальной сферы, однако для этого нужно создать инфраструктуру и объединить усилия с дружественными странами, считают эксперты.

Форум «Цифровые решения» проходит впервые. Площадкой для мероприятия, объединившего представителей IT-сектора, власти и экспертов, стал Национальный центр «Россия». Помимо сессий форума, в течение четырех дней, с 12 по 15 ноября, будет работать выставка. С ее посещения и начал визит на площадку Мишустин.

Участники экспозиции представили премьеру решения в области киберзащиты, промышленного и другого программного обеспечения, связи, противодействия мошенникам, рассказали о подготовке специалистов для отрасли. Искусственный интеллект так или иначе упоминали многие представители компаний, с которыми пообщался Мишустин во время экскурссии.

Так, Национальный исследовательский университет ИТМО представил на стенде свои новые подходы к обучению специалистов в сфере искусственного интеллекта, разработанных в рамках проекта Минцифры «Топ ИИ». Один из мобильных операторов рассказал о сервисе защиты от мошенников, который благодаря машинному обучению прогнозирует новые схемы злоумышленников, вовремя их вычисляет и либо блокирует звонки, либо предупреждает абонентов о том, что с ними говорит мошенник.

Центр биометрических технологий продемонстрировал сервис самообслуживания в многофункциональных центрах. Идентификация и получение услуг происходят через виртуального ИИ-ассистента. Первые стойки самообслуживания появятся уже в этом году в МФЦ Липецка. А «Яндекс» рассказал про обновленную «Алису AI», ИИ-агенты для решения задач пользователей (одним из самых популярных запросов оказалось бронирование маникюрных салонов), новый сервис «Моя память», который запоминает нужную пользователю информацию, и ИИ-гарнитуру.

Выступая на пленарной сессии, Мишустин назвал развитие отечественного искусственного интеллекта и облачных решений для него в числе главных приоритетов в поддержке IT-отрасли. Это направление требует кооперации власти и бизнеса, заявил глава правительства.

«По поручению президента правительство оказывает поддержку центрам на базе вузов, которые проводят исследования в этом секторе. Предоставляем государственные гранты почти до 350 млн рублей каждый на такие цели — их получают 13 таких центров.

Большинство из них специализируется на создании сильного искусственного интеллекта, который способен к самообучению. Остальные разрабатывают прикладные решения для самых разных отраслей экономики», — сказал Мишустин.

Россия должна стать мировым лидером не только по созданию, но и по масштабам применения ИИ-технологий во всех сферах жизни, напомнил премьер о поручении президента. Он добавил, что сейчас ИИ-ассистенты применяются в большинстве цифровых экосистем, в маркетплейсах, банках. Робот Макс на портале «Госуслуги» оказывает уже свыше двух миллионов консультаций в день, а количество отечественных умных колонок в стране свыше 15 млн, привел примеры Мишустин.

«С распространением ИИ и языковых моделей будет расти и спрос на облачную инфраструктуру. И она активно развивается: за последние три года количество стоек в коммерческих центрах обработки данных выросло более чем в полтора раза, а число предприятий, использующих публичные облака для создания своих приложений, удвоилось», — сообщил премьер-министр.

Многие отечественные ИИ-решения не уступают зарубежным, и важно опираться именно на российские продукты. В этом залог сохранности данных и бесперебойной работы, выразил уверенность Мишустин.

Кроме решения текущих задач, России важно работать и в перспективных направлениях, чтобы быть конкурентоспособной, комментирует президент некоммерческого партнерства разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров. Среди них искусственный интеллект, который будет иметь все большую важность для экономики, политики и социальной сферы.

«Чтобы развивать технологии ИИ, России нужны собственные процессоры, дата-центры, которые не будут уступать ведущим зарубежным по вычислительным мощностям. Также нужны системы управления базами данных и решения, которые обеспечат их безопасность», — объясняет эксперт.

Важно своевременно перейти на новые этапы в развитии искусственного интеллекта, продолжает Макаров. Это не только переход от чат-ботов и других ассистентов к более самостоятельным ИИ-агентам, но и работа над следующим шагом, когда страны и компании включатся в гонку по созданию так называемого сильного ИИ, действующего без участия человека и обладающего способностями, сопоставимыми с человеческим интеллектом.

«Причем, если по “железу” для такого ИИ предстоит длительная работа, нужны производства и большие инвестиции, то в части софта у России уже есть наработки, созданные ИИ-агенты, навыки работы с зарубежными инструментами, которые позволяют создавать и запускать такие решения.

Реальная господдержка IT-компаний, включая налоговые меры, софинансирование исследований, даст результаты. Такая работа уже идет, и в создании ПО российские компании не сильно отстают от зарубежных», — считает собеседник URA.RU.

Проекты по созданию сильного ИИ будут более эффективными, если Россия будет реализовывать их не в одиночку, а совместно с другими странами, в частности, партнерами по БРИКС, полагает Макаров. Например, через создание платформ для сотрудничества с Китаем и Индией на базе открытого ПО и на условиях, что каждая страна сохраняет свой суверенитет в этих вопросах.

Новые решения, в том числе связанные с искусственным интеллектом, нужны России, чтобы более эффективно использовать накопленные базы больших данных, говорит ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. Их применение выведет на новый уровень технологические решения, связанные с ИИ, компьютерным зрением, робототехникой и другие.

«Россия заинтересована в повышении производительности труда. Сейчас этот показатель растет недостаточными темпами — за семь лет он увеличился на 8,2%. В среднем по миру темпы роста вдвое больше, хотя в последнее время замедляются. При этом в России зарплаты растут намного быстрее, чем производительность, что ускоряет инфляцию.

Перед правительством стоит амбициозная задача до 2030 года обеспечить среднегодовой рост не менее 2,5%, поэтому внимание к цифровым технологиям все более пристальное», — подчеркнул Масленников.

По прогнозам аналитиков, развитие ИИ может к 2030 году закрыть кадровый дефицит в добывающей промышленности на 20-30%, в обрабатывающей — на 60-65%, а в финансовом секторе — полностью. Это не приведет к безработице, а создаст баланс на рынке труда, уверен Масленников.

Одна из ключевых задач для искусственного интеллекта в будущем — информационная безопасность. Для кибератак ИИ уже активно используют, очередь за киберзащитой, полагает директор проекта «Интернет-розыск» Игорь Бедеров.