«Отказаться от алкоголя — не значит жить трезво»

Отец Игорь уже 37 лет помогает людям вернуться к трезвому образу жизни

Жители Свердловской области потребляют алкоголя больше, чем в среднем по России. Для борьбы с пьянством в регионе запускают просветительские проекты и даже ограничивают продажу спиртного. Насколько эффективны эти меры, как сражаются с пьянством на селе и что значит жить трезво — в интервью URA.RU рассказал секретарь попечительства о народной трезвости в Свердловской области протоиерей отец Игорь (Бачинин).

Отец Игорь является заведующим кафедры теологии, преподавателем Уральского государственного горного университета и настоятелем храма святителя Николая Чудотворца при УГГУ. Кандидат педагогических наук. Батюшка участвовал в создании общественно-государственного движения «Попечительство о народной трезвости» в Свердловской области в 2008 году. Уже 37 лет он занимается общественной работой, помогая людям избавиться от алкогольной зависимости и обрести трезвость.

— В вашей биографии указано, что вы вели трезвенническую деятельность еще в 1989 году на Уралмашзаводе. Расскажите об этом опыте подробнее.

Батюшка отказался от психоактивных веществ еще в 24 года

— На Уралмашзаводе точно так же, как и на многих других наших предприятиях, существовало заводское общество трезвости. Для всех, кто хочет в себе что-то изменить, в ДК Уралмаша проходили занятия. В эту группу попал один из моих институтских друзей. Общаясь с ним, наблюдая изменения в его жизни, я тоже решил пойти туда. У меня на тот период у самого было пристрастие к табаку. Я понимал, что это нехорошо, хотел от этого избавиться, но не знал, как это сделать. Когда я пошел на эти занятия, поменял свое отношение. Слава Богу, с тех пор у меня нет такой дурной вредной привычки.

После того, как я сам прошел лекции, естественно, захотелось поделиться этим материалом, и мы стали ходить по цехам разговаривать с рабочими, а потом организовали такие же занятия, создали клуб «Оптимист». На настоящий момент мы уже провели двести шестьдесят пять групп. Нужно не с пороком бороться, нужно научиться жить по-другому — научить людей жить трезво. В 24 года я принял для себя решение и, слава Богу, с того периода времени вообще никаких так называемых психоактивных веществ не употребляю.

— Что именно побудило вас отказаться от алкоголя?

— Одним из аргументов, который подействовал на меня, была работа академика Федора Григорьевича Углова «Алкоголь и мозг». Он в доступной форме рассказал, как происходит изменение сознания человека под действием этилового спирта. Для меня самым главным мотивом стало то, что жалко свой мозг. Наверное, инстинкт самосохранения своего интеллекта повлиял. От одного грамма алкоголя, который попадает в организм человека, гибнет примерно до 200 нейронов. И каждый человек может такую простую арифметику сделать, как я в свое время. Зачем разрушать свой интеллект? Он вообще-то не лишний, его можно не разрушать, а наоборот, созидать и совершенствовать.

— Вы являетесь секретарем Попечительства о народной трезвости в Свердловской области. Такие организации работали еще в эпоху Николая Второго. Как оцените эффективность мер прошлого?

Отец Игорь рассказал, как трезвый образ жизни при Николае Втором прививали еще со школы

— В 1914 году, когда началась мобилизация на Первую мировую войну, император Николай, ныне прославленный в Лике святых, разрешил сельским сходам закрывать питейные заведения на своей территории. Ученые и государственные мужи тогда поняли очень простую вещь — чтобы народ жил трезво, нужно не с пьянством бороться, а нужно его учить трезвости.

— И как этому учили?

— Попечительства народной трезвости, которые были в том числе у нас в Екатеринбурге, реализовывали разные проекты, в основном просветительского характера. Читали лекции, организовывали трезвые чайные. Самым знаменитым в тот период было Александро-Невское общество трезвости, которое существовало в Санкт-Петербурге в храме Рождества Христова. В этом обществе трезвости состоял и будущий святой праведный Иоанн Кронштадтский. У них были свои пекарни, типографии, журналы, детские сады, школы.

Одним из заметных деятелей того периода времени был Сергей Александрович Рачинский. Он на собственные средства в селе Татево Смоленской губернии построил школу, где занимался духовно-нравственным воспитанием детей. Он понимал, что детей нужно научить трезвости, потому что пьянство было одним из наиболее распространенных пороков в крестьянских семьях. Педагогическим коллективом они решили, что нет ничего лучшего, чем быть примером трезвого образа жизни для своих воспитанников, и дали обет, что ближайший год проживут трезво. Эта трезвость стала настолько заразительной, что к этому присоединились другие педагоги, сельские жители, детишки, которые потом выросли и понесли трезвость в свои семьи, семинарии, академии.

— Какие традиции трезвенности существовали на Урале?

Игорь Бачинин также провел экскурсию по Никольскому храму, где проходило интервью

— На Урале была традиция, которая заключалась в том, что человеку разрешалось пить алкоголь тогда, когда человек садился за стол, и борода его доставала до стола. И в этом был, безусловно, очень глубокий смысл. Когда у человека выросла борода, он к этому периоду времени, как минимум сформировался сам как личность, вероятнее всего, создал семью, нарожал и уже воспитал детей.

Мы сейчас переживаем так называемый демографический кризис, главной причиной которого является алкогольная смертность мужчин трудоспособного возраста. И я думаю, правильнее было бы вспомнить о тех традициях трезвости, которые у нас существовали. А не рассказывать о том, как употреблять вино, какое и по какому поводу. Был период во время Никиты Хрущева, когда нужно было деньги собрать для развития экономики. Вот тогда народ начали приучать к употреблению алкоголя, читали лекции на предприятиях. Были созданы так называемые подменные бригады, которые выходили на смену, если бригада, простите, вышла из строя и двух слов связать не может.

— Как Церковь помогает людям справиться с алкогольной зависимостью населения сегодня?

— Святейший патриарх Кирилл, как только заступил в управление Церковью в 2009 году, на самом первом заседании Священного Синода выступил с инициативой учредить общественно-церковный совет по противодействию алкогольной угрозе. На тот период времени потребление в Российской Федерации было 18 литров на душу населения, сейчас оно составляет 9,7 литра. К сожалению, в Свердловской области душевое потребление больше, чем в целом по стране — 12,4 литра.

Ученик академика Ивана Петровича Павлова по имени Геннадий Андреевич Шичко изучал, как слово воздействует на сознание человека. Он ввел в научный обиход такое понятие как социальная психологическая программа. И программа, которая лежит в основе модели алкогольного поведения, в большой степени основана на алкогольных мифах, что алкоголь снимает стресс, расширяет кровеносные сосуды, способствует коммуникации, лечит, является средством, повышающим экономику и многое другое.

При входе в храм висит икона Божией Матери, которая улыбается

Был позитивный опыт, когда в совете создали ролики «Береги себя», развенчивающие эти мифы. В 2011 году с января по февраль (по статистике на новогодние каникулы приходится пик «алкогольной смертности» в стране) эти ролики показали по центральным каналам, и продажи алкоголя сократились на 23%. Производители увидели в этом катастрофу, и тогда срочно эти ролики убрали. Но их можно найти на сайте общероссийской организации «Общее дело». Там очень много фильмов и мультфильмов для детей, в некоторых участвовал даже ваш покорный слуга.

— А какую работу ведете лично вы и местное Попечительство в этом направлении?

— Мы проводим занятия в храме. Приходят около 40 человек и примерно 80 участвуют онлайн. В результате таких знаний люди становятся на трезвый образ жизни. В настоящее время «Попечительство народной трезвости» реализует семь основных проектов, с помощью которых мы стараемся вернуть трезвость тем людям, которые ее утратили, осознали эту потерю и хотели бы жить трезво. Церковь в этом участвует, потому что у Церкви есть ясное понимание — пьяницы Царствие небесное не наследуют. У нас есть благотворительный фонд «Ника», в рамках которого действуют социальные гостиницы, реабилитационный центр, где уже на более профессиональной основе помогают людям вернуться к трезвому образу жизни. И наша главная задача сохранить естественную трезвость у тех людей, которые еще не приобщились к алкоголю, рассказать им, что трезвость как нравственная ценность и христианская добродетель необходима и душеспасительна для каждого человека.

— Что именно может побудить человека отказаться от алкоголя?

— Недостаточно просто отказаться от употребления алкоголя. У человека должны сформироваться трезвенные убеждения. На основании своего практического опыта я увидел, когда люди меняют образ своей жизни, когда у них появляются смысл жизни, жизненные цели и ценности, в такую мировоззренческую картину алкоголь не встраивается никак. Когда человек заботится о своем здоровье, о своем будущем, о своей семье, вечной жизни, он понимает, что в этом нет абсолютно никакой потребности. Люди естественным образом возвращаются к трезвому образу жизни.

При храме также проводятся занятия по обретению трезвости

Второе условие — обязательно должна быть поддерживающая и развивающая среда. Те отношения и коммуникации, которые позволяют человеку сохранить себя в трезвости. И вот этими коммуникациями исторически и в современное время являются приходские общества трезвости, где люди объединяются и периодически собираются вместе, проводят различные мероприятия, поддерживают друг друга, приобретают необходимые знания, совместно проводят досуг.

— Недавно в десятый раз наградили победителей проекта «Здоровое село — территория трезвости», который реализуется Попечительством совместно с минздравом. В беседе с одними из участников узнала, что активисты вместе с администрацией даже могут ограничивать продажу спиртного по праздникам. Как оцениваете эффективность этого проекта?

— Ежегодно количество людей, которые отказываются от алкоголя в селах, растет. Недавно замминистра здравоохранения Филиппова Светлана Георгиевна на очередном заседании Попечительства об этом докладывала. Последняя выборка — это около 4,5 тысячи участников проекта. Среди них проводили опрос, как они смотрят на то, чтобы в их населенном пункте перестали продавать алкоголь. Начиналось с 30%, сейчас уже около 50% населенных пунктов говорят о том, что не против, если у них не будут продавать спиртное.

Они проводят день трезвого села, трезвые праздники, в школах проводят конкурсы рисунков, сочинений. Средства, которые получают в случае победы в конкурсе, они реализуют на спортивные мероприятия, благоустройство территории. Ежегодно у нас участвуют порядка 50 сел. Это крайне мало. Нам хотелось бы, чтобы участвовало гораздо больше. Мы работаем над этим, выезжаем в управленческие округа, собираем глав сельских поселений, директоров ДК, учителей, рассказываем им о том, какие преференции они от этого могут получить.

— Это работа с населением, которое готово вернуться к трезвому образу жизни. А как же быть с теми, кто к алкоголю еще не пришел, но стоит на пороге искушения?

Одно из важных направлений, которое выделяет отец Игорь, - работа с молодежью

— С этой целью с 2005 года совместно с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области мы реализуем еще один проект «Ориентиры жизни». В нем участвуют ежегодно порядка 50 муниципалитетов и в общей сложности 9-10 тысяч подростков. Классы пишут коллективное обязательство о том, что к концу года готовы отказаться от вредных привычек. В разные годы они писали сказки, снимали ролики, проводили акции и спортивные мероприятия, был конкурс агитбригад. А жюри уже выбирает победителя. Главный приз — поездка всем классом на море.

— По всей стране в селах наблюдается нехватка работы. Когда-то там были колхозы, пекарни, ателье, села процветали, а теперь села вымирают. К сожалению, именно там много пьяниц. Как таких людей вернуть к нормальной жизни и дать импульс меняться, что им предложить взамен?

— Действительно такая проблема чаще всего существует. И я первый раз с ней столкнулся лет 20 назад, когда служил в Новотихвинском монастыре. У нас есть в селе Меркушино Верхотурского района подворье, где как раз были обретены мощи праведного Симеона Верхотурского. Сестры меня попросили: «Батюшка, приедьте, поговорите с сельскими жителями. Тут пьянство такое беспробудное». И действительно, когда я общался с людьми, то у них главный мотив, о котором они говорили, был про отсутствие работы. Этим самым они оправдывают свое пьянство. Когда я попытался разобраться в этом вопросе, получилось с точностью да наоборот. Работы у них нет, потому что они пьют.

Если сейчас там сотня жителей наберется, уже хорошо, а до революции только в метрических книгах церкви было четыре тысячи человек. Чем жили люди? У них был кирпичный завод, они строили каменные дома, выращивали пшеницу, по Туре сплавляли на Ирбитскую ярмарку, там ее реализовывали, покупали необходимые товары и с ними возвращались в деревню. Не было асфальтовых дорог, тракторов, электричества. Люди жили, развивались, и демография росла.

Священник уверен, что причина пьянства - в утрате исконных ценностей

Возникает вопрос, почему те люди, которые там в настоящее время живут, этого не могут, у них работы нет. При этом у них есть своя лесопилка, и работать туда приезжает Махмуд из Таджикистана. Через полгода он уже ездит на копеечке, через годик он пересел на шестерочку, через два года он, простите, своих голодранцев туда перевозит. Почему в тот же самый регион, в те же самые климатические, политические, экономические условия приезжают другие люди, и они в этих условиях могут жить, а коренные жители не могут.

И вопрос, оказывается, в ценностях. Пока мы не возродим то, что указано в 809 указе от 2022 года о государственной политике по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, мы будем в такой парадигме дальше двигаться. Сейчас время возможностей. И эти возможности могут изменить нашу жизнь только тогда, когда у людей будут другие ценности. Когда они от духовного пьянства исцеляться и начнут жить духовно трезво.

— Можете поведать истории, когда людям все же удалось отказаться от алкоголя. Как изменилась после этого их жизнь?

— На память приходит история местных жителей одного из сел в Шалинском районе. Они побывали на занятиях и осознали, что можно жить по-другому. Стали заниматься сельским хозяйством, обеспечили себя, организовали пасеку, построили себе дом, купили снегоходы, ездят на охоту. Окружение спрашивает: «Откуда это все берешь?». А им отвечают: «У тебя то же самое есть. Просто все, что у тебя есть, ты относишь в винный магазин и являешься спонсором, поддерживающим свое самоубийство. А я деньги, которые зарабатываю, вкладываю в свою семью. И ты видишь, что я живу совершенно по-другому».

— В центре Екатеринбурга планируют ограничить продажу алкоголя в зимние праздники. Думаете, поможет?

— Не думаю, но знаю. Это же очевидно. Чем выше душевое потребление алкоголя, тем больше проблем. Если верить статистике, ежегодная смертность в России от алкоголизма достигает 500 тысяч человек. В скандинавских странах действует модель ограничения по времени и по расстоянию. В частности, там алкогольными изделиями можно торговать не ближе, чем в пяти километрах от населенного пункта. Почему новогодние праздники? А потому что начиная с 25 декабря по 15 февраля у нас с вами пик алкогольной мужской смертности. И если в этот период времени власть принимает такое решение, они могут, по крайней мере, чьи-то жизни сохранить. Такие меры вполне имеют право на существование. При этом понимаю, что они недостаточны, потому что тот, кто хочет выпить, обязательно найдет возможность это сделать.

Батюшка напомнил об уральской традиции трезвенности

Полезно было бы сказать. Ну вот, выросла у тебя борода до стола, тогда и пей сколько хочешь. А пока не выросла, расти в первую очередь детей, себя, занимаясь саморазвитием, созидай будущее своего отечества. Оно пьяным точно не созидается. И я думаю, что если бы к таким ограничительным мерам добавили бы еще и просветительские ролики «Береги себя» в этот период времени на областном телевидении, я думаю, что пользы бы от этого было гораздо больше.

— В Вологодской области вовсе пошли по пути закрытия алкомаркетов. Как считаете, стоит перенять их опыт?

— А у них другого выбора нет. У нас все-таки регион, который живет не за счет дотаций. У нас пока предприятия работают, хотя там очень много вакансий, а у них в этом отношении проблема гораздо острее. То есть экономику нужно поддержать, особенно в настоящее время, когда мы находимся в условиях специальной военной операции. На мой взгляд, это решение вполне необходимое, но недостаточное. Смертность у них сокращается. За тот небольшой период времени, когда они ввели эти запреты и ограничения, это совершенно очевидно. Чего они добились, это сохранили многие жизни.

В этом году праздновали сорокалетие Горбачевского так называемого сухого закона, который просуществовал с 1985 по 1987 год. За этот период времени у нас недоумерло в стране 1,2 млн человек. С тех пор мы не имели в масштабах нашей страны такого прироста населения. Потом эти меры стали спускать на тормоза. А в 1991 году, как говорят социологи, мы перешли через так называемый русский крест, когда кривая рождаемости и смертности пересеклись. С того года в нашей с вами стране ежегодно людей умирает больше, чем рождается. И алкоголизация трудоспособного населения является главной причиной демографического кризиса. Поэтому я считаю, что любые ограничения в этом отношении сохранят чьи-то жизни.

— Каков портрет современного пьяницы? Это человек, ведущий маргинальный образ жизни, или все же работающий человек?

За помощью к священнику в борьбе с алкоголем обращаются даже дети

— В годы, когда я служил в монастыре, ко мне обратился мальчик лет семи со словами: «Батюшка, я пью и курю, и не могу бросить». Вот вам и социальный портрет. Спрашиваю, откуда он это все берет. А мальчик отвечает, что в летнем кафе, когда люди уходят, банки, фужеры остаются, он за ними допивает, окурки с земли подбирает. У нас есть в социологии понятие алкогольный дебют. Он молодеет из года в год, если верить статистике, в 10-11 лет они дебютируют.

— Как понять, что человек алкоголик? Кто-то выпивает по праздникам и считает, что живет трезво. Так ли это?