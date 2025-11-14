Челябинские слухи: «Махонинские» сломали карьеру полковника

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Нового зама челябинского губернатора Алексея Текслера завалили работой. Главы муниципалитетов попали под разнос из-за мессенджера MAX. Эсеры и единороссы примеряются к округам в преддверии выборов в Госдуму. Олигархи и их родственники задумались о личном банкротстве. Оппозиционеры «пролетают» на муниципальных выборах. Интерес Генпрокуратуры к ОПГ «Махонинские» рикошетом ударил по высокопоставленным чинам полиции Челябинска. Об этом и многом другом читайте в «Слухах» на URA.RU.

«Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Текслер отчитал глав за аккаунты...

Алексей Текслер недоволен равнодушием глав муниципалитетов к работе в соцсетях

На совещании с главами в Южноуральске губернатор Алексей Текслер призвал глав создать и активно вести каналы в мессенджере MAX. Заодно похвалил тех, кто такие каналы уже создал. Это то, что попало в официальный паблик.

«На самом деле есть главы, которые фактически забросили даже свои уже действующие аккаунты. Это касается и telegram-каналов, и страниц в „ВК“. Пусть и не публично, но им уже передали жесткие водные от Текслера на эту тему», — говорят в кулуарах.

...и потребовал не копить деньги

По словам источника, губернатор Алексей Текслер дал жесткие указания мэрам, которые не успевают потратить перечисленные им субсидии. Деньги копятся на счетах муниципалитетов, если главы, к примеру, не успели провести торги или затянули со сдачей объектов.

«Если главы не успеют потратить средства, их придется вернуть в бюджет. И не в областной, а в федеральный. А учитывая сложность процедур, получить их обратно будет проблематично. Вот таким нерасторопным главам и даны жесткие указания решить все финансовые вопросы», — говорит источник.

Нового заместителя Текслера завалят бумагами

Юрию Подшивалову (слева) в новом качестве придется нелегко

Рассказывают, что новый зампред челябинского правительства Юрий Подшивалов рискует утонуть в работе. А обеспечат его работой радостные сотрудники областного парламента.

«Подшивалова завалят бумагами. Все документы, которые раньше надо было носить на Цвиллинга, 27 и обратно — к разным заместителям губернатора и по прочим инстанциям, — теперь можно направлять через одного человека. Раз уж он обеспечивает связи правительства с ЗСО — логично же? Так что синекурой новая должность для Подшивалова не будет», — судачат в коридорах власти.

Гартунг не будет менять традиции

Челябинские политэлиты продолжают обсуждать будущий расклад на выборах в Госдуму, которые состоятся в 2026 году. Особенно всех интересуют одномандатники. Называют разные имена — как действующих, так и тех, кто только присматривается к округам.

«Но все сходятся на одном имени. Никто не сомневается, что на выборы вновь пойдет лидер челябинских эсеров, действующий депутат Валерий Гартунг. И пойдет, как и в 2021 году, по Коркинскому округу», — толкуют в кулуарах.

Илле примеряют на Челябинский округ

Евгений Илле - потенциальный претендент на мандат Госдумы

Все уверенней говорят, что действующий депутат Госдумы и единоросс Владимир Павлов, избравшийся в 2021 году по Челябинскому округу, на новые выборы не пойдет. По крайней мере, как одномандатник.

«В ЕР уже сейчас идут консультации по Челябинскому округу. Говорят, что таким кандидатом может стать депутат ЗСО Евгений Илле. И если он пойдет на выборы, то не только при поддержке ЕР, но и при поддержке „Опоры России“, — говорят источники.

Ларин встревожен,...

Говорят, что очень встревожен экс-депутат заксобрания Дмитрий Ларин. С Александром Галкиным, у которого хотят отнять по требованию прокуратуры квартиру в Москве, они давние друзья. В 2020 году Галкин, будучи единороссом, помог справедливороссу Ларину выиграть выборы в ЗСО. В благодарность за это Ларин четыре года спустя похлопотал за друга, и Галкина приняли в «Справедливую Россию». После победы на выборах Галкин вошел во фракцию эсеров гордумы.

«Нет ничего удивительного, что Ларин занял Галкину деньги на квартиру в Москве. Но в тот период, когда Ларин якобы занимал своему другу деньги, он сам был депутатом ЗСО. И свои доходы декларировал. Если вдруг выяснятся расхождения, у Ларина могут быть очень большие проблемы…» — говорят в кулуарах.

...в ЗСО все спокойно

Прокуратура доходами Дмитрия Ларина пока не интересовалась

Впрочем, пока в заксобрание никаких бумаг из прокуратуры с просьбой предоставить данные о доходах на экс-депутата Дмитрия Ларина не поступало. Даже учитывая интерес прокуратуры к деньгам Ларина, которые он дал взаймы депутату гордумы Челябинска Александру Галкину на покупку квартиры в Москве.

«Возможно, что не будет смысла в таком запросе. По закону он до 2021 года отчитывался о своих доходах. Потом это стало обязательным только для депутатов, работающих на освобожденной основе. То есть для штатных. А Ларин штатным депутатом не был и с 2022 года только уведомления подавал, что не совершал крупных сделок. Так что если и спрашивать про Ларина, то с налоговой», — рассуждают в ЗСО.

В гордуме пока не знают, что делать с Галкиным,...

В гордуме Челябинска пока не знают, как отразится на ее работе история с депутатом Александром Галкиным. Прокуратура требует изъять в доход государства квартиру за 35 млн рублей, которую Галкин купил в Москве. Возникли сомнения в происхождении средств, на которые куплено жилье. Сам Галкин уверяет, что занял деньги у родственников.

«Странно, что материалы сразу ушли в суд. В думу бумаг не присылали. Хотя, по идее, должен стоять вопрос о лишении Галкина мандата. Видимо ждут решения суда. А пока все идет как есть», — говорят в думе.

...его коллеги напряглись

Коллеги невольно «примеряют на себя» злоключения Александра Галкина

Кстати, сама история с депутатом гордумы Челябинска Александром Галкииным, у которого требует изъять квартиру в Москве, сильно напрягла народных избранников всех уровней. Всех удивил тот факт, что лица, занявшие Галкину средства, должны доказать законность происхождения своих финансов.

«А что, теперь всех проверять будут, кто брал в долг на крупные покупки? Точнее, проверять тех, кто в долг дал? Или это только история Галкина, который успел много с кем рассориться?» — гадают депутаты.

Айбулатову поставили на вид

Как сообщают источники, на совещании с главами, которое губернатор Алексей Текслер проводил в Южноуральске, досталось главе Агаповского района Сергею Айбулатову. Уверяют, что Айбулатов оказался в числе отстающих при реализации очень важного проекта.

«Речь идет о программе „Большой ремонт 74“. Есть проблемы с ее реализацией в муниципалитете. Надо сказать, что область готова поддержать Айбулатов в его переизбрании на пост главы, но ситуацию ему надо срочно исправлять», — пояснил источник.

Экс-депутату не помог диплом,...

Говорят, в Кунашаке посмеиваются над несостоявшимся главой Кунашакского муниципального округа Даяном Иштимировым. Поводом стало получение им высшего образования, чтобы иметь возможность стать руководителем муниципалитета.

«В прошлый раз, два года назад, Иштимиров участвовал в конкурсе на пост главы, не имея высшего образования, которое необходимо, чтобы возглавить район. Бизнесмена это не остановило, и в 2025 году, в возрасте 48 лет, он получил-таки заветные корочки. Однако на этот раз Иштимирова даже до конкурса не допустили — недобрал баллов по итогам теста. Да и кресло местного депутата потерял, проиграв выборы. Так что диплом ему оказался плохим помощником», — улыбаются в Кунашаке.

...да и шансов не было

Рамиля Вакилова поддержит собрание депутатов

Впрочем, как справедливо считают в Кунашаке, Даяну Иштимирову вообще не имело смысла бросать вызов действующему главе муниципалитета Рамилю Вакилову. Местное собрание депутатов, сплошь состоящее из представителей ЕР, не отдало бы Иштимирову ни одного голоса. Все хотят поддержать Вакилова.

«Кроме того, всем помнится, как Иштимирова уличили в клевете на главу Урукульского сельского поселения Фаила Закирова. И как он упорно не хотел платить назначенный судом штраф. Так что репутацию себе Иштимиров сильно подпортил», — говорят кунашакцы.

Лыжину дали возможность осмотреться

В следственном управлении СКР по региону гадают, почему «варяга» из Коми, полковника юстиции Алексея Лыжина, назначали всего лишь первым замруководителя челябинского ведомства. Хотя ему прочили пост именно руководителя.

«Видимо Лыжину дают возможность осмотреться. А может, нарезали задачи. Если справится с ними, пойдет на повышение и получит звание генерала», — толкуют в кабинетах.

Тенденция продолжится

Александр Гайде открыл «ящик Пандоры» для всех челябинских силовиков

Большой переполох наделала новость о том, что у экс-начальника ГАИ Челябинска Александра Гайде, обвиняемого в коррупции, хотят забрать недвижимость и автомобиль. Причем имущество оформлено на его отца и дочь. После ареста Гайде проверили его декларации — нашли несоответствия.

«Это станет тенденцией. Всех, кто обязан был декларировать свое имущество и попал под уголовку, будут жестко проверять. И при выявлении нарушений будут имущество конфисковать», — пояснил источник.

«Смотрящий» ушел на СВО

Говорят, что Сурен Варданян, в некоторых кругах известный как бывший «смотрящий» за Троицком и Южноуральском, ушел на СВО. В момент подписания контракта он находился под следствием.

«Варданяна обвиняли в вымогательстве. Ему грозил приличный срок. Но он принял решение отправиться на фронт», — рассказал источник.

У Вахатова новые неприятности

Алексей Вахатов может стать банкротом

Говорят, что у директора проекта «Увильды парк» Алексея Вахатова появились новые проблемы. Сам он находится в СИЗО и обвиняется в даче взяток менеджерам Сбербанка. Вину признает и активно дает показания на тех, кому платил.

«Рассчитывает, что все это учтут при вынесении приговора. Но есть сложности: на Вахатова стали подавать в суды бывшие деловые партнеры. Подрядчики проекта, у которых Вахатов брал займы. Болтают, что суммы крупные, и если Вахатов проиграет, ему придется объявить себя банкротом», — рассказал источник.

У Федерягина возникли проблемы со здоровьем

У бывшего замначальника полиции ГУ МВД Челябинской области Сергея Федерягина серьезные проблемы со здоровьем. Федерягин обвиняется в получении взяток, но своей вины не признает.

«Здоровье резко ухудшилось. Перед каждым следственным действием врачи буквально накачивают таблетками, чтобы он хотя бы полдня продержался. Защита пытается добиться перевода Федерягина в стационар», — сообщил инсайдер.

«Махонинские» сломали карьеру полковника

С высокой степенью вероятности Андрею Меньшенину суждено оставить свой пост

Говорят, что временно отстраненный от должности полковник Андрей Меньшенин вряд ли вернется в свой кабинет начальника УМВД по Челябинску. А последней каплей стал визит сотрудников ФСБ и СК к замначальника следственного отдела ОП «Ленинский» в Челябинске Анне Горбуновой.

«По версии следствия, майор полиции „ассистировала“ четырем представителям ОПГ „Махонинские“, вымогавшим 8 млн рублей у челябинца. Она угрожала потерпевшему уголовным преследованием и заключением под стражу. В совокупности с резонансным арестом бывшего замначальника ГАИ областного центра Олега Жиляева, а до этого его бывшего шефа Александра Гайде происходящее хоронит карьеру Меньшенина. Ибо складывается впечатление, что он не контролировал ситуацию в полиции Челябинска», — шепчутся сплетники.

Челябинские зоны ждет зачистка

Среди силовиков гуляет слух о жесткой зачистке в пенитенциарной системе Челябинской области. Лавину стронуло задержание целой когорты руководителей регионального ГУФСИН.

«Всем троим — замначальника регионального Управления полковнику Сергею Бульчуку, начальнику УСБ полковнику Олегу Мохову и главбуху ведомства полковнику Марине Уфимцевой инкриминируют не только взятки, но использование промышленных мощностей колоний ради собственного обогащения. Это вряд ли возможно без участия „проекте“ сотрудников ИК. Вот теперь и по ним пройдутся частым бреднем», — утверждают источники.

Антипова спасает коттедж

«Раскулаченные» челябинские олигархи подумывают о личном банкротстве

Деловые круги Челябинска активно обсуждают грядущее банкротство экс-владелицы ЧЭМК Людмилы Антиповой. Некогда одна из богатейших женщин России по версии Forbes сама просит признать себя финансово несостоятельной.

«Как ни странно, банкротство для Антиповой — сейчас наилучший выход. Понятно, что ей никогда не выплатить тех миллиардов, что взыскивают со всей семьи Антиповых в рамках национализации ЧЭМК. Ее муж, Юрий Антипов, в Канаде, а сыновья находятся в США. Если суд признает Антипову банкротом, ей удастся сохранить хотя бы свой коттедж, как единственное жилье», — толкуют в кулуарах.

Будут ли новые олигархи-банкроты?

Наблюдая за экс-владелицей ЧЭМК Людмилой Антиповой, инициировавшей личное банкротство, элиты гадают. Последует ли ее примеру кто-то из олигархов, попавших, как и семья Антиповых, под национализацию?

«Константин Струков („Южуралзолото“) будет еще долго спорить с правосудием. Экс-губернатору Михаилу Юревичу („Макфа“), проживающему в Лондоне, это банкротство ни к чему. А вот члены семьи Юревича, проживающие в России, как и бывшие менеджеры (они же акционеры) „Макфы“ могут запросить о банкротстве. Впрочем, не исключено, что в семьях Аристовых и Кретовых („Ариант“) обсуждается такая перспектива. Так что надо следить за судами», — рассуждают в бизнес-кругах.

Свердловчане скупают челябинские земли

Земли челябинских курортов влекут к себе богатых соседей

Представители турбизнеса рассказывают, что свердловские коммерсанты в последнее время проявляют очень высокий интерес к земельным участкам в Челябинской области. К тем, что находятся на севере региона, а также вблизи берегов озер Тургояк и Увильды. Также отмечается интерес к покупке баз отдыха.

«Все очень просто. Внутренний туризм стремительно развивается. Поездки за границу стали реже, а отдыхать хочется. Челябинская область как край озер становится для бизнеса вполне привлекательной», — рассуждают источники.