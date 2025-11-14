Курганские слухи: у VIP появилось новое табу

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Размик Закарян © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков помогает новому мэру Щучанского округа с решением проблем, а новый директор департамента экономического развития Илья Овсянников в активном поиске заместителей. В реготделении «Единой России» намечается ротация, а в администрацию Кургана ищут сотрудников из других регионов для усиления команды мэра Антона Науменко. У VIP и силовиков появились новые увлечения — вместо охоты они переключаются на хоккей. Об этом и многом другом в рубрике «Слухи».

«Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить.

Шумков отправил десант чиновников, чтобы помочь новому мэру

По слухам, губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил сотрудникам из департамента ЖКХ оказать помощь новому мэру Щучанского округа Алексею Новоселову. Сплетники рассказывают, что группа чиновников помогала в подготовке муниципалитета к зиме и другим вопросам, связанным со строительными проектами. «Для нового управленца это хорошая поддержка от главы региона. Этим он показывает, что хочет видеть Новоселова в своей команде. Тем более, что мэр был участником СВО, а сейчас делается большой упор на их поддержку», — говорят слухачи.

Новый глава департамента экономики в поиске замов...

Временно исполняющий обязанности директора курганского департамента экономики Илья Овсянников остался практически без заместителей и активно подбирает кандидатуры. «Ему нужны как минимум еще два заместителя. Вероятно, что одним из первых новичков на такой должности будет кто-то из действующих сотрудников. Большие шансы занять пост у начальника управления развития рыночной инфраструктуры Анатолия Шиховцева. У него хорошо строится карьера в ведомстве. В прошлом году он приходил работать экспертом ,а уже возглавляет ключевое управление», — говорят слухачи.

...и укрепляет команду бывшими фискалами

Также Овсянников продолжает усиливать ключевые отделы департамента экономики. Ведомство укрепляют сотрудниками, которые имеют хороший опыт работы в ФНС. «Вероятно, что могут появиться и бывшие силовики. Овсянников сам имеет опыт работы в силовых структурах, поэтому такие люди ему близки», — переговариваются слухачи.

Экс-замглавы Щучья Бывакин ушел в такси

Бывший заместитель главы Щучанского округа Андрей Бывакин, по слухам, переключился на таксомоторный бизнес. «Говорят, что ему это нравится. Но возить людей пошел не только ради души, но и денег», — рассказывают местные таксисты.

ЕР в Кургане ждет ротация

По слухам, в ближайшее время внутри регионального штаба партии «Единая Россия» пройдет общее собрание. Поговаривают, что на нем будет обсуждаться ротация. «Людей будет менять, но сильно кардинальных изменений ждать не стоит», — говорят слухачи.

Науменко скинул кадровую работу на подчиненных,…

По слухам, попытка мэра Антона Науменко завершить набор в команду оказалась неудачной. Глава города был уверен, что нынешний штат чиновников укомплектован, однако знакомые с ним политики убедили его, что сотрудникам администрации в любом случае нужно усиление. «Штат в итоге будут набирать заместители Науменко. Ранее уже поговаривали, что весь штат набирает кто-то из замов. Сейчас известно, что основную силу мэрии ищет тюменский экс-судья Сергей Романов», — говорят сплетники.

…которые решили искать иногородних сотрудников

Поговаривают, что чиновники администрации опубликовали объявления о поиске сотрудников в других городах. По слухам, на вакансии мэрии откликнулось много желающих. Но использовать появившиеся кадры хотят не по назначению. «Схема по задумке должна работать так, что администрация смотрит, какие специалисты откликаются на объявления и на какие должности. Все это они хотят проанализировать. Для соискателей конечным результатом должно стать то, что им действительно предложат работу в администрации, но не на те должности, на какие они откликались», — болтают в кулуарах.

VIP отказываются от алкоголя на отдыхе

Сплетники утверждают, что топовые силовики и другие важные персоны стали «зожниками». Прежде всего, это выражается в отказе от алкоголя во время охоты ради сохранения здоровья для активных видов отдыха. «Если раньше считалось не зазорным обмыть добычу, то теперь охотники держат в уме будущие хоккейные тренировки, где нужно серьезно работать — алкоголь тут совсем не товарищ организму», — сообщают знакомые с ситуацией горожане.

Топам нашли тренера

Чтобы закрепить и улучшить навыки команды силовиков и политиков на льду, для них взяли тренера. «Тренировки стали серьезными, почти как у профессионалов. Руководители команды надеются, что вскоре даже слабо стоящие на коньках участники начнут оформлять хет-трики и раздавать голевые передачи. И будут делать это не хуже НХЛ-овца Александра Овечкина и прочих заокеанских хоккейных звезд», — уважительно отзываются о тренировках VIP-команды любители спорта.

Суду придется помучиться с курганским зеком

Силовики предполагают, что курганскому суду придется нелегко с зеком, которого обвиняют в трех жестоких убийствах, совершенных в прошлом веке. «Осужденный Олег Фоминых постоянно меняет свои показания. Сегодня он может сделать чистосердечное признание, а назавтра заявить, что такого не было. Ситуация по его делу осложняется тем, что жестокие убийства произошли в 80-90 годах. Обычно свидетели плохо помнят детали, которые могли бы доказать безусловную вину вероятного убийцы — это ему на руку. Любую деталь он использует в своих интересах, а также мгновенно сочиняет себе алиби», — предупреждают знакомые с делом информаторы.

Руководитель из госколледжа сменил работу

Поговаривают, что Алексей Суворов покинул должность руководителя воспитательной и социально-психологической службы Курганского госколледжа. «Суворова представили как руководителя молодежного образовательного центра. Эта структура подчиняется комитету по молодежной политике», — передают осведомители.

В Центре Илизарова стали быстрее принимать пациентов

В медицинском центре под конец года увеличили количество приема пациентов. Слухачи утверждают, что учреждение усилило работу для закрытия плановых показателей. «Горожане подшучивают, что теперь нужно осторожнее ходить рядом с центром, а то заберут на лечение», — обсуждают сплетники. При этом слухачи отмечают, что пациенты только рады всплеску оперативности со стороны медиков.

Больница осталась без председателя профкома

В Лебяжьевской ЦРБ («Межрайонная больница №2») с должности председателя профсоюза ушел уже пятый по счету руководитель. «На этом месте не задерживаются люди. Ранее профком возглавляла врач, но когда она вникла в ситуацию, покинула пост. Затем была анестезистка, потом две медсестры. Последний раз место занимала фельдшер, но и она ушла. Проблем в медсообществе много, но они не решаются. Коллективный договор принимали с нарушениями, были скандалы. Что теперь будет — непонятно», — обсуждают медики.

Мэрия борется с гололедицей по-новому

Говорят, что чиновники мэрии перешли на новую схему борьбы со снегом и гололедицей. Власти не стремятся быстрее все обработать реагентами, не дождавшись устоявшихся морозов. «Теперь они не спешат сыпать кучи соли. Ночь пережидают, а днем, когда подтает лед, выгоняют массово технику», — болтают слухачи. Ранее горожане критиковали власти за то, что на дорогах сыпалось слишком много реагентов.

РЖД закрывает профилакторий из-за низкого спроса

Для сотрудников РЖД в Кургане работал профилакторий, посещаемость которого перестала оправдывать его существование. «Последнее время многопрофильный профилакторий РЖД посещало от силы человека четыре. Он был рассчитан на большее количество людей и стало накладным содержать его работников», — говорят сплетники. Зато, как отмечают другие, специалистов учреждения с медицинским образованием ждут в других организациях региона.

Подрядчики мэрии раскидали асфальт по газонам

На газоны Кургана слухачи не могут взглянут без слез — куски нового асфальта портят благоустройство, а управы на тех, кто его разбрасывает, чиновники найти не могут. «Подрядные организации, выполняющие ремонтные и строительные работы, после завершения должны были убирать за собой куски асфальта с газонов. Но это они не делают, даже несмотря на то, что за это прилетают большие штрафы», — шепчутся слухачи.

Пока у Центрального рынка сносят павильоны, на Бурова-Петровском возводят новые

Новое благоустройство в районе Центрального рынка предполагало снос местных павильонов для лучшего вида, а на Бурова-Петровском рынке появляются новые. «Отличное место для торговли — Бурова-Петровский рынок, он же „Каравай“. Но из-за неорганизованности площадей здесь возводят уродующие вид мини-павильоны, словно строительство здесь никем не регулируется», — болтают сплетники. Кроме того, говорят, что неприятный вид сооружений напоминает общественный туалет. «В один такой павильон кто-то зашел, перепутав магазин с туалетом», — говорят в городе.