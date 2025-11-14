Тюменские слухи: красотки выехали в Москву за женихами

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Размик Закарян © URA.RU

Пока в Тюменской области решают, кого из депутатов пора отправить на заслуженную, но нежелательную пенсию, в правительстве горюют по проданному алкозаводу: а вдруг закроют, а не продешевили ли? В это же время другое предприятие, несущее невероятные убытки, не может положиться на помощь от властей — денег нет, других расходов хватает. Также в свежих «Слухах»: почему силовики лишились праздничного банкета, кто может обрушить рынок продажи новостроек на радость покупателям и как таксисты наживаются на глушилках связи.

Мэр готовится к общению с иностранцами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мэр ударился в изучение английского

Поговаривают, что градоначальник крупного города, славящегося своими фестивалями, всерьез занялся изучением английского. Слухачи выцепили в его подписках группы для начинающих с адаптированными книжками. «Может, наш мэр готовится блеснуть перед иностранными туристами своими знаниями? Ведь турпоток только растет из года в год, глава города точно поднимет свой авторитет в глазах гостей, если будет общаться с ними без переводчика», — рассуждают слухачи.

Администрация обеспокоена Сталиным

Ходят слухи, будто в тюменской мэрии обратили внимание на обсуждение памятника Сталину, который, как выяснилось, полвека лежит на дне пруда Оловянникова. О какой-либо финансовой поддержке администрации в его спасении из водного плена не было и речи. Однако некоторым тюменцам показалось иначе — кто-то ошибочно полагает, что чиновники всерьез собрались нырять за советским вождем. «Идея принадлежит коммунистам, а люди зачем-то приплели администрацию. Пока даже неизвестно, в каком состоянии памятник и удастся ли его достать», — обсуждают сплетники.

Возрастных депутатов поменяют на мэров

В политтусовке поговаривают, будто в области уже определили судьбу наиболее возрастных парламентариев. На крупных выборах в областную думу (пройдут в сентябре 2026 года) часть политических долгожителей наверняка отсеются, обсуждают в кулуарах регпарламента. Их заменят на пока еще действующих муниципальных чиновников. «В зоне риска в данный момент депутаты Виктор Рейн, Владимир Ульянов, Александр Анохин, Владимир Ковин. На их места претендуют несколько районных и городских глав. Желающих получать хорошую зарплату на работе куда более спокойной, чем в муниципальной администрации, — хоть отбавляй. Но окончательно сменщиков пока не определили», — судачат слухачи.

У нового мэра проблемы со связями с общественностью Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тобольском районе появилась большая проблема

В политическом истеблишменте шепчутся, что увольнение пресс-секретаря главы Тобольского района Ольги Коротких станет большой проблемой для нового руководителя муниципалитета Андрея Ходосевича. Слухачи уверяют, что найти кандидатов на замену будет очень непросто. «Коротких по-новому выстроила работу пресс-службы и наладила плотное взаимодействие как с региональными, так и с федеральными журналистами. Кроме того, была в курсе всех проблем и болевых точек Заболотья. Вряд ли в ближайшее время в администрации района появится человек со схожими компетенциями», — считают слухачи.

Из продажи «Бената» надеются извлечь выгоду,...

Политический бомонд обсуждает легендарный алкозавод «Бенат», который пустили с молотка за 45,6 миллиона (в 10 раз меньше изначальной рыночной стоимости). Покупателем оказалась фирма с московскими корнями, в хозяевах — предприниматели, специализирующиеся на строительной сфере. В области тут же родился слух, будто на месте предприятия в скором времени появится новый ЖК. По другой версии, покупатель изначально собирался развивать производство. «Хотя „Бенат“ и продан за очень маленькую сумму, нельзя назвать его „курицей, несущей золотые яйца“. Алкогольный рынок серьезно просел, к тому же, новый собственник должен будет вложиться в обновление оборудования. Если в частных руках завод сможет нормально функционировать, он по крайней мере будет приносить доход в бюджет», — делятся мнением собеседники.

...но сделку могут отменить

На фоне покупки алкозавода «Бенат» московскими инвесторами в регионе появились слухи, будто власти всерьез раздумывают об отмене сделки. Якобы не устроила слишком низкая цена. «Первоначальную рыночную цену в итоге сбросили в 10 раз, чтобы привлечь к продаже больше заинтересованных. В конце-концов купить правительственный алкоактив пожелала лишь одна фирма с московскими корнями. Найти основания для отмены продажи завода, конечно, будет не просто, но если специалисты правительства зададутся такой целью — может и получится», — уверен источник.

Силовики отказались от большого банкета

Ходят слухи, что сотрудники УМВД Тюменской области не стали устраивать больших закрытых банкетов по случаю празднования Дня милиции, который традиционно отмечается 10 ноября. Мол, силовики решили отметить праздник скромно, потому что сейчас не время для больших гулянок. «Вполне правильное и адекватное решение. Тюменские силовики и, в частности, офицеры, посмотрели праздничный концерт и разошлись по домам. Так и отметили», — уверяют слухачи.

За сожженных кур заплатить не смогут... Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Птицефабрике не помогут деньгами

В политическом и предпринимательском сообществе обсуждают ЧП на птицефабрике «Пышминская», принадлежащей олигарху Владимиру Шевчику, — там выявили вспышку птичьего гриппа. Поговаривают, что областные власти, хоть и желают помочь рублем бизнесу, приносящему немалые деньги в бюджет Тюменского района и обеспечивающему сотни рабочих мест, однако реализовать желания не выйдет. «Той же „Боровской“ птицефабрике, где птичий грипп бушевал пару лет назад, область дала миллиард. Сегодня так сделать вряд ли получится. Власти надеются помочь льготами и всевозможными послаблениями, чтобы поддержать бизнес», — обсуждают собеседники.

Частным врачам задрали план перед Новым годом

Сплетники сообщают, якобы в преддверии Нового года в частных клиниках Тюмени врачам подняли план продаж почти в два раза. Таким образом руководство хочет завершить год «красиво» и с хорошими суммами на счетах. Кто хорошо постарается — тому премия, кто отработает хуже — строгий выговор и, возможно, сокращение зарплаты. Вот и приходится врачам изворачиваться и назначать пациентам лишние анализы, чтобы лечить несуществующие болезни. В немилость начальству никому попадать не хочется.

Воришки атакуют тюменские супермаркеты

Знающие люди поговаривают, что в тюменских супермаркетах стали чаще воровать продукты. Якобы особо предприимчивые тюменцы на кассах самообслуживания просто складывают товары в пакет, после чего покидают торговые точки, как ни в чем не бывало. «В магазинах появились целые „доски почета“ недобросовестных покупателей. К слову, многие злоумышленники не знают, что к кассам самообслуживания приковано особое внимание. Там всегда больше камер видеонаблюдения, чем в других частях магазина. Поэтому украсть продукты незаметно просто невозможно», — добавляют слухмейкеры.

Застройщики хотят заснуть летаргическим сном...

Глядя на продажи и прибыли, тюменские девелоперы в последние два месяца все чаще мечтают поставить бизнес на паузу и «проспать» до нормализации рынка. Слухачи отмечают: мол, дела у тех, кто не входит в топ-10, настолько плохи, что некоторые готовы бросить уже даже запущенные проекты. «Естественно, о новых начинаниях речи не идет. Единственная мечта у них сейчас — погрузиться в летаргию и проспать до „ключа“ хотя бы в 7%. Но обязательства перед дольщиками не позволяют, а то рынок бы уже давно остался минимум без половины игроков», — горько вздыхают неравнодушные.

Быть ли демпингу на новостройках - покажет время Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

…и завидуют крупному конкуренту

Вместе с усталостью девелоперскую среду накрывает жгучая зависть к конкуренту, который почти не зависит от рыночных реалий. Дескать, в отличие от всех остальных застройщиков, «Тюменская домостроительная компания» хоть завтра может позволить себе уронить стоимость квадрата до 70 тысяч рублей и подстегнуть продажи. «У других такой возможности нет — а все потому, что только ТДСК не строит по договорам долевого участия. А значит, минимально зависит от банковских кредитов и совершенно никак не связана с эскроу-счетами. Надеемся, у них хватит совести не устраивать тотальный демпинг и не подставлять других застройщиков», — с тревогой перешептываются строители.

Рестораторы подумывают о коллаборациях,…

Тем временем дела в ресторанном бизнесе становятся настолько плохи, что многие владельцы точек общепита начали подумывать о совместных проектах. Мол, развиваться хочется, но рынок сейчас такой, что в одиночку не справиться. «У одних есть интересная бизнес-модель, другие умудрились сохранить некоторый капитал — и все вместе это может иметь некоторые перспективы. Вероятнее всего, коллаборации у рестораторов будут с кем-то из других сфер бизнеса. А если говорить прямо, то бедные просто хотят попросить денег у богатых», — делятся источники.

…а у промышленников — кризис самоидентификации

Между тем тюменские промышленники погрузились в депрессию, пытаясь понять, как выбираться из долговых ям. По мнению любителей слухов, «великая депрессия» и финансовая неразбериха настигла уже почти всех, кроме крупнейших игроков ТЭК. «Крупные производители во всех сферах сейчас испытывают кризис самоидентификации. Вопросы „Кто мы“, „Для чего мы работаем“, „Куда нам двигаться“ звучат все чаще с каждым миллиардом дебиторской задолженности. По старой советской привычке они, конечно же, верят в светлое будущее, но впервые у бизнеса появилось осознание, что до этого будущего без потерь доживут не все», — рассуждают аналитики.

Бизнесу стоит поддать парку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменцы разочаровались в банном комплексе, который ждали почти год

Поговаривают, что тюменцы разочаровались в недавно открывшемся банном комплексе, которые ждали почти год. Якобы ожидания у многих были такими высокими, что теперь впечатления сравнивают только с холодным паром. По словам посетителей, именно таким он и оказался — «как будто кондиционер включили, а не парилку». Поговаривают также, что ресторан там стал отдельной темой для жалоб. А цены в самом комплексе, уверяют завсегдатаи, «как в курортный сезон, только без курорта». Руководство центра обещает все исправить, но тюменцы продолжают спорить — прогреется то ли баня, то ли страсти вокруг нее.

Поиск могилы Ермака перерастает в скандал

Ходят слухи, что в регионе назревает новый скандал — якобы руководитель местной общественной организации, связанной с историей и географией, не захотел помогать казакам с поиском захоронения атамана Ермака. Он отправил тех самостоятельно сделать всю «грязную» работу, а потом пообещал «примазаться» к результатам. «Глава этого общества позвал исследователей на встречу. А в итоге сказал — копайте сами, как только все закончите, потом нас и подключайте. С чего бы они нам нужны потом? Помощь-то с поисковыми работами требуется именно сейчас. Если они решили просто примазаться к готовому, то им придется обломаться», — говорят инсайдеры.

Общинники вырываются вперед и выигрывают Фото: Илья Московец © URA.RU

Дружинники поменялись местами

Ходят слухи, что два тюменских ДНД — «Русская дружина» и «Русская община» поменялись местами на улицах города. Ранее именно дружина чаще всего помогала тюменцам, реагировала на инциденты и освещала проблемы города. Однако в последнее время она якобы сдает позиции. Сейчас дружинники активно проходят обучение по повышению своих навыков и продолжают поддерживать бойцов на СВО. А вот община, дескать, наоборот, все чаще начала реагировать на инциденты и вовлекать своих парней в помощь общественности. «Возможно, все это связано с выходом из „Русской дружины“ одного из руководителей — Темуркаева», — полагают слухачи.

Депкультуры собирает сливки

Сплетники докладывают, что городской департамент культуры расстраивает тюменцев. А все потому, что чиновникам очень нравится сообщать о достижениях, к которым они абсолютно не причастны. «Дети, которые занимаются творчеством, ездят на соревнования. За счет родителей, заметьте, хотя занимаются в муниципальной школе искусств. Ребята берут первые места, а наши чиновники им за это даже грамоты выписать не хотят. Зато с удовольствием отчитываются, каких талантливых детей воспитывает город. Да что уж там: родителям запрещают выкладывать посты о победах в соцсетях, пока это не сделает сама пресс-служба. Хотя причем тут чиновники вообще?» — возмущаются источники.

Маршрутчики хотят денег, а не нововведений Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На транспорте идет битва за экономию

Ходят слухи, что водители тюменских маршруток не хотят давать горожанам возможность экономить. Речь про оплату проезда по QR-коду, который дает скидку в восемь рублей на поездку. «Эти коды водители просто прячут. Хочешь отсканировать — а сканировать нечего! И вынуждают платить картой или наличкой. Сколько уж скандалов было по этому поводу — не счесть. Жадничают, как будто эти рубли им в карман пойдут. Может это такой план по повышению прибыли частников?» — недоумевают сплетники.

Таксисты нашли плюсы в ограничениях

Слухачи докладывают, что тюменские таксисты придумали, как получить выгоду из-за отключений мобильного интернета. В центре по ночам его глушат до сих пор, и это оказалось на руку извозчикам. «Находясь сильно далеко от точки подачи, водители врубают платное ожидание. И когда подъезжают к месту, клиент уже должен им рублей 20-25 сверх тарифа. А на возмущения отвечают, что все это из-за перебоев в работе интернета. Мол, программа неправильно считывает их местоположение и сама включает ожидание. Кто-то из пассажиров ругается с поддержкой и возвращает деньги, а кто-то забивает на ситуацию. И что-то нам подсказывает, что вторых сильно больше», — отмечают инсайдеры.

Частные сады приостановили набор сотрудников

Злые языки болтают, что из-за разразившегося скандала в частном садике «Маленькая страна», где воспитатели грубо обращались с детьми, несколько подобных учреждений прекратили набор новых сотрудников. Якобы после публикации порочащего видео, владельцы других центров боятся повторения сюжета и взялись проверять кандидатов тщательнее, чем банковских сотрудников. Руководители даже переговариваются между собой: мол, лучше пожить какое-то время с нехваткой кадров, чем потом огребать от недовольного общества.

Вместо праздника дома за столом можно будет встать на коньки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Новогоднюю ночь хотят вернуть на каток

Ходят слухи, что городские власти всерьез обсуждают возвращение новогодней ночи на каток в центре. Формат, запущенный в прошлом году, вроде зашел на ура, поэтому теперь его могут сделать доброй и приятной традицией. Вопрос, похоже, уже почти решен, так что ждем куранты, бокалы и бенгальские огни на льду.

На скандальный каток обрушились хейтеры

Тем временем прославившийся прошлой зимой каток, над которым смеялась вся область из-за его кривых-косых форм вместо заявленного «сердца», пытается отбиться от хейтеров. По слухам, негативные отзывы из приложений улетают в «неподтвержденные», чтобы рейтинг не страдал. А дабы не повторить прошлогодний мем «ожидание — реальность», форму площадки решили сменить сразу. В соцсетях же хейт отрабатывают лайками со странными смайлами. «Лучше бы силы тратили на нормальный результат, а не на маскировку фейлов», — едко комментируют сплетники.

Кассир для подтверждения возраста станет не нужен

Ходят слухи, что в тюменских магазинах одной федеральной сети на кассах самообслуживания внедряют новую функцию: подтверждение возраста через MAX. «Прихожу я в магазин рядом с домом, а там какие-то люди работают с кассами самообслуживания, на мой вопрос можно ли воспользоваться ими? Мне сообщили, что работы займут около часа». На вопрос о сути работ, ему ответили, что «скоро можно будет не вызывать кассира для того, чтобы подтвердить возраст, а просто отсканировать специальный QR-код», — рассказывают слухачи. Поговаривают, что делают это для облегчения труда кассиров.

Крайним в спорах остается ребенок Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Суррогатная мать продолжает торг за неродившегося ребенка

Не утихают слухи вокруг скандальной истории с суррогатной матерью из Тюмени, которая отказалась отдавать ребенка генетическим родителям из Екатеринбурга. Источник сообщает, что женщина рассчитывает на еще более внушительную сумму, чем предложенные ранее три миллионов рублей за мирное урегулирование.

Шепчутся, что женщина, несмотря на щедрое предложение, решила пойти ва-банк, подав иск в суд. Злословят, что таким образом она пытается выяснить, сколько максимум готовы заплатить биородители, чтобы получить ребенка. Утверждают, что суррогатная мать умело использует ситуацию с патологиями плода как мощный рычаг, хотя на самом деле он ей не нужен.

Горожане хотят «изгнать демона»

Поговаривают, что жители Тюмени просят «изгнать» демона, который поселился около большого креста возле камня-памятника казаку Ермаку и его товарищам. Ходят слухи, что речь идет о баннере с социальной рекламой против мошенников. На ней изображен объятый пламенем рогатый скелет. Реклама сама по себе нужная и важная, вот только ее установили прямо в паре метров за крестом на камне. Тюменцы якобы считают такое соседство максимально неуместным и обратились к властям за помощью, чтобы это существо убрать. «Эта битва добра со злом может завершиться самой настоящей облавой на мистического персонажа», — судачат слухачи.

Служба доставки дискриминирует тюменцев

В Тюмени обсуждают странную несправедливость — поговаривают, что курьерская служба с голубыми сумками определяет сумму заказа для бесплатной доставки в зависимости от гаджета — Android или iPhone. Проведя эксперимент, тюменцы обнаружили, что при оформлении заказов на один и тот же адрес им отображаются разные пороговые значения: для пользователей iPhone бесплатная доставка начинается от 1000 рублей, тогда как для владельцев устройств на Android — от 299 рублей. Обращения в службу поддержки не принесли вразумительных разъяснений относительно этой ценовой политики, что лишь усиливает общественное недовольство.

Тюменки нацелены на столичных бойфрендов Фото: Размик Закарян © URA.RU

Тюменки поехали покорять хайповый московский турнир

По слухам, в минувшие выходные в Москве высадился неожиданный десант «тюменского гламура». Как докладывают сплетники, группа местных моделей и светских девушек, высадилась прямо у входа в модный «Медиабаскет» — хайповый турнир по баскетболу, куда девицы приходят посмотреть отнюдь не на игру. Тюменская делегация словно проводила «аудит столичной романтики»: кто свободен, кто перспективен и с кем можно отужинать. Чем закончилась операция «Сердца столицы» — неизвестно. Машины ЗАГСа под «Медиабаскетом» замечены не были, но сплетники уверяют: тюменский десант обещал вернуться.