Пермские слухи: ревизоры атакуют миллиардера

Не бойтесь слухов - правда страшнее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В политтусовке Прикамья сплетен — хоть отбавляй. Краснокамск впал в уныние после увольнения мэра, члены Общественной палаты готовятся покинуть свои места, а хозяин парка развлечений тусуется на вечеринках в Москве. В свежих «Слухах» вы также узнаете, какие семейные перипетии происходят у экс-министра, что возмутило пермских спортсменов и откроется ли в этом году Пермская галерея.

«Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Состав Общественной палаты кардинально изменится

В Прикамье идет процесс формирования краевой Общественной палаты. Уже точно известно, что ее председатель, экс-депутат заксобрания Лилия Ширяева, покинет свой пост. По слухам, состав палаты изменится примерно наполовину, неэффективные общественники будут заменены в преддверии больших выборов. Возможно, будут пересмотрены и критерии назначения и ее федерального представителя.

Продолжение после рекламы

Коновалова вновь станет депутатом заксобрания

Мария Коновалова остается в ЗС Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

После назначения депутата ЗС Марии Коноваловой в департамент по GR АО «Росхим» инсайдеры уверены, что компания намерена сохранить ее в парламенте в 2026 году. Ранее она занимала пост директора по стратегическим коммуникациям АО «Метафракс Кемикалс» (принадлежит «Росхиму»). И для нее это своеобразное повышение. «После ухода патрона Коноваловой Армена Гарсляна была неопределенность: пойдет ли она на новый срок в ЗС, кто ее поддержит? Сейчас, кажется, шансы ее увеличились. Вопрос только в территории, которую будет представлять», — рассуждают слухачи.

Депутат в ноябре поздравила избирателей с Днем Победы

Руководитель фракции КПРФ и депутат заксобрания Прикамья по округу №10 Анна Баранова в ноябре распространила среди избирателей газеты о своей деятельности. И все бы ничего, но это был старый тираж, приуроченный к 80-летию Великой Победы. «Очень странно смотрится, конечно. Нового-то не происходит ничего?» — возмущаются слухачи, нашедшие у себя в почтовых ящиках такие газеты.

Пермяков удивила мера пресечения экс-министру

Сплетники обсуждают, за какие такие заслуги обвиняемого в получении многомиллионной взятки Вадима Плотникова отправили под домашний арест. Большинство тех, кто следил за ситуацией, делали ставку на водворение экс-главы краевого минздрава в СИЗО. «Еще удивительнее, что у него на руках остался загранпаспорт» — добавляют сплетники.

Бывший пермский министр вышла замуж за топ-менеджера

Об уровне пышности свадьбы не сообщается Фото: Илья Московец © URA.RU

Слухачи обратили внимание на то, что экс-глава регионального минтарифов Мария Козлова сменила фамилию. В официальных пресс-релизах пермского филиала «Т Плюс», где она трудится в должности руководителя «ЭнергосбыТ Плюс», она фигурирует уже как Мария Круглякова. Точно такую же фамилию носит и глава «Т Плюс» в Прикамье Сергей Кругляков (раньше он, кстати, был директором «ЭнэргосбыТ»). «Видимо, узаконили отношения», — предполагают слухачи.

В Краснокамске горюют из-за отставки мэра,...

Говорят, что в Краснокамске смирились с фактом отставки главы Игоря Быкариза. Первое время после судебного решения по иску прокуратуры были надежды на кассацию, но сейчас они растаяли. «Раньше ругали Быкариза, а теперь все расстроены. Хороший был мэр», — говорят на местах. И считают, что новый глава будет варягом.

…а другой уволенный глава забыл о своем уходе

Бывший глава Нытвенского района Ринат Хаертдинов, который ушел с поста из-за недовольства краевых властей, кажется, забыл, что больше не мэр. Слухачи смеются над его активностью в соцсетях — он строчит по несколько постов на все темы каждый день. Понятно, он остается главой местного отделения «Единой России, но складывается ощущение, что для такого поста активность излишняя. „Как будто он не может смириться с отставкой и продолжает делать вид, что изо всех сил работает“, — смеются слухачи.

Продолжение после рекламы

В КДЦ Чусового нашли «мертвые души»

Поговаривают, что в Чусовом местные власти опять недоглядели за подчиненными, которые «то кумовством грешат, то принимают на работу людей, которых в глаза никто не видел». В очередной раз странная ситуация якобы произошла в культурно-деловом центре города. «Горожане обратили внимание прокуратуры, что в КЦД „работали“ люди, которых никогда в учреждении не встречали, но городская прокуратура никаких нарушений не усмотрела. Может, перед проверкой руководство все документы подчистило?» — задаются вопросом инсайдеры.

Новый стадион расстроил спортсменов

Футбольное поле на обновленном стадионе «Юность» в Перми гораздо меньше стандартов, заметили спортсмены. «Проводить какие-то тренировки там можно, но игры — нет. И для хоккея на траве поле тоже мало. Скоро сезон льда — посмотрим, что скажут конькобежцы. Может, хоть им повезет, но это не точно», — рассказывают с спортивной тусовке.

Пермяки недовольны расписанием «гармошек»

Длинные автобусы не нравятся пермякам Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Горожане бьют тревогу из-за того, что автобусы стали редко ходить. По их словам, это связано с тем, что компактные автобусы заменили на так называемые «гармошки». «Раньше автобус первого маршрута ходил каждые три-четыре минуты. Сейчас все обычные машины убрали, запустили большие, а интервал увеличили. Порой стоишь по полчаса на остановке и в итоге везде опаздываешь. Почему нельзя было оставить несколько небольших автобусов, чтобы люди подолгу не ждали транспорт?» — негодуют пермяки.

Инвесторы скупают новостройки

Говорят, что инвесторов напугали новые условия выдачи семейной ипотеки. С февраля ее планируют выдавать только по одной на семью. Сейчас пермяки, у которых есть деньги, скупают недвижимость, пока право на льготную ипотеку у них еще не отобрали. «Если сегодня можно взять одну семейную ипотеку мужу, а вторую — жене, то с февраля супругов обяжут быть созаемщиками и начнут выдавать семейную ипотеку только раз. Поэтому многие вкладывают средства в недвижимость, пока есть возможность взять второй льготный жилищный кредит на семью», — сообщили инсайдеры.

Крупный завод «прокололся» на опросе

Настоящее фиаско потерпел крупный прикамский завод, запустивший опрос в соцсети о качестве блюд в заводской столовой. Рабочие предприятия разнесли подход к организации питания в столовой в пух и прах. А все началось с того, что предприятие похвасталось ремонтом в столовой и заодно предложило сотрудникам высказать мнение относительно разносолов. «Ну, рабочие откровенно и написали, что качество блюд такое, что многие уже давно кормятся тем, что несут с собой из дома. А те, кто покупает продукцию в столовой, разве что не травятся. После такого, конечно, придется руководству завода крепко подумать над тем, чем они кормят своих сотрудников», — отмечают слухачи.

Продолжение после рекламы

Агрохолдинг пермского миллиардера атакуют проверками

Шепчутся, что агрохолдинг пермского миллиардера Александра Репина под конец года атаковали проверками. Речь якобы идет о пристальном внимании к сельхозпредприятию со стороны трудовой инспекции. «Цель визита ревизоров пока неясна. И вроде как на работодателя жалоб от сотрудников не поступало», — делятся информацией слухачи. И поясняют, что речь вполне может идти о плановом визите. «Очередная ревизия на следующую неделю. Видимо инспекторы просто проверят, насколько комфортные условия в агрохолдинге созданы для работы зимой», — предполагают сплетники.

Предпринимателей удивила пермская выставка

Ходят слухи, что иногородние предприниматели, приехавшие в Пермь для участия в выставке «Медфарм» не ожидали приглашения. «Некоторые из них не первый раз участвуют в подобных выставках и часто бывали в Перми в прежние годы. Но удивило бизнесменов другое — что в эпоху интернета в некоторых городах все еще есть спрос на подобные выставки. И Пермь в числе них. Конечно, возможность посмотреть, что представляют коллеги из разных регионов, возможность обменяться опытом и наработками „вживую“, это всегда интереснее, чем общение онлайн», — отмечает источник. Правда, тут же добавляет: разочаровывает, что участников не так много, как хотелось бы. И одна из причин: ушедших из-за санкций импортных производителей заменить не так-то просто.

Премия пермского СМИ добавила проблем глэмпингам

Организация загородного отдыха хлопотное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ходят слухи, что глэмпинги замучили проверками. Но надзорные органы приходят только к тем базам отдыха, которые стали участниками премии, организованной одним из местных СМИ. «Этот бизнес и так переживает не лучшие времена из-за обязательной классификации, которую не все могут пройти. А тут еще к ним с проверками нагрянули. Похоже, единственный выход для владельцев бизнеса — сидеть тихо и не высовываться», — рассказал инсайдер.

Грузинские рестораны взяли курс на Азию,...

Говорят, что пермяки уже перенасытились блюдами грузинской кухни и стали реже ходить в рестораны, где подают хинкали и хачапури. Чтобы заманить клиентов, заведения стали делать традиционные блюда с азиатским колоритом. «В меню начали появляться хинкали том ям или хачапури с морепродуктами. Видимо, азиатская кухня сейчас пользуется большим спросом у пермяков, чем грузинская. Как сработает такая коллаборация, покажет время», — шепчутся сплетники.

…а кафе отказываются от виртуальных карт

В пермской гастротусовке шепчутся, что далеко не все заведения делают скидки и начисляют бонусы по номеру телефона или виртуальной карте. Многие кафе продолжают принимать только пластиковые карты лояльности и даже постоянным клиентам не дают бонусы, если ее не предъявить. «Пермяков возмущают такие условия, но они все равно продолжают ходить по заведениям и стараются не забывать пластиковые карты», — говорят слухачи.

Продолжение после рекламы

Медиахолдинг пермских властей не может найти редкого специалиста

Говорят, что в пермском медиахолдинге «Магма», который считают близким к краевым властям, возникла проблема с поиском сотрудника очень узкого профиля. Речь идет о техническом специалисте, которых в столице региона очень мало. «Пересчитать можно чуть ли не по пальцам одной руки. А нужен сотрудник срочно», — говорят инсайдеры. По их словам, продюсеры холдинга уже сбились с ног в своих поисках. «Пытаются переманить людей у конкурентов. Но редкие кандидаты пока переходить в „Магму“ не решаются. А может, просто набивают себе цену», — рассуждают слухачи.

У пермского вуза «сломался» сайт

Слухачи подметили, что сайт одного из ведущих вузов края — Пермского классического университета — не функционирует уже более месяца. Никаких новостей нет, а пользователям предлагают перейти на страницы факультетов в соцсети «ВКонтакте». «Может быть, в универе факультет информатики открыть, чтобы сайт заработал», — смеются сплетники.

Пермскую галерею не торопятся открывать

Галерею обещали открыть осенью Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Ходят слухи, что пермская художественная галерея может не открыться в новом здании до конца года. Причина якобы в том, что музейщики намерены исключить даже малейшую вероятность возникновения проблем из-за недоработок подрядчиков. «Экспонаты галереи лучше лишний раз не перемещать с места на место. Но это придется сделать, если, например, уже развешанные картины придется снимать для устранения недочетов строителей», — поясняют инсайдеры. И добавляют, что экспозиция должна разместиться в идеальных условиях. «В этом деле торопиться не стоит, руководству галереи лучше не единожды все перепроверить. Чтобы после открытия не случился какой-то конфуз», — рассуждают сплетники.

Пермяки пьют кофе с тараканами

Жители Перми негодуют из-за случаев, когда вендинговые аппараты наливают им кофе с насекомыми. Ходят слухи, что в краевой столице уже было несколько подобных случаев. Неприятную находку люди, как правило, замечают, уже почти допив напиток. «Неужели никто не следит за тем, что творится в этих аппаратах. Тараканы ведь переносят всякую заразу. Разве можно настолько не следить за качеством продукта, который продаешь?» — возмущаются любители кофе.

Совладельца парка Горького заметили на шоу для взрослых в Москве

Рашид Габдуллин умеет и работать, и отдыхать Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Поговаривают, что соучредитель пермского парка развлечений имени Горького Рашид Габдуллин в Москве ходил на шоу театра для взрослых Crave. Слухачи подчеркивают, что бизнесмена сопровождала законная супруга. «Ничего зазорного. Люди умеют отдыхать — делать хорошие деньги на детских развлечениях и развлекаться по-взрослому. Кстати, билеты в Crave стоят до 100 тысяч рублей», — рассказывают в тусовке.

Продолжение после рекламы

Скандальная секс-блогер стала моделью в проекте, который хейтила

Городскую фэшн-тусовку удивили рекламные плакаты с изображением секс-блогера Ирины Боровик. Поговаривают, что пермячка снялась в рекламе модного проекта, хотя раньше хейтила подобные мероприятия в своих социальных сетях. «Видимо, блогера обидело то, что ее не взяли тогда на модный показ. Она негативно отзывалась о моделях и дизайнерах. Организаторы сделали выводы и решили позвать ее в проект, чтобы избежать хейта в этот раз», — судачат сплетники.

Пермяков смутили ранние новогодние елки

Говорят, что жители Перми удивлены слишком ранней установкой новогодних елок в городе. Они появились на фоне зеленых газонов и полностью бесснежных улиц. «Снега все еще нет, а елки уже расставлены, будто до праздника осталось всего пару дней. Ощущение, что живем где-то на югах. Рановато, конечно, получилось», — удивляются горожане.