Слухи ХМАО: Кухарук покорил Совфед

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук остался доволен тем, как прошли дни региона в Совете Федерации. А вот югорские политэлиты уже с нетерпением ждут согласований кандидатур в депутаты разного уровня перед стартом нового избирательного цикла. Тем временем убийца прокуроров ХМАО Юрий Чекин столкнулся в колонии со своим следователем. Об этом и многом другом в свежем выпуске «Слухов».

Чиновники ХМАО сорвали аплодисменты в Совфеде

Делегация из ХМАО впечатлила Совфед подготовкой к докладам

В окружной столице поговаривают, что команда Югры заслужила похвалу сенаторов Совета Федерации. Председатели комитетов отметили высокий уровень проработки докладов, а больше всего комплиментов досталось губернатору Руслану Кухаруку. Выступление замгубернатора Елены Майер на заседании комитета по науке назвали образцовым. Похвалили и куратора стройблока Азата Ислаева, который добивался допфинансирования сургутского ИНТЦ на 2,6 миллиарда рублей. «Смотрите, Руслан Николаевич, какая у вас команда. Замгубернатора не за копейки бьется — за миллиарды», — заметила глава комитета Лилия Гумерова. Другие сенаторы ее поддержали.

Муниципалы забеспокоились перед «Большими выборами»

Говорят, что югорские политэлиты нервничают из-за неопределенности со стратегией окружных властей перед кампанией 2026 года. «Со списками до сих пор нет ясности, а к праймериз единороссам готовиться уже пора. Потенциальные претенденты на мандаты начинают осаждать партийное руководство. В самих рядах единороссов обстановка напряженная. Оппозиция тоже оживилась и уже начинает „мочить“ конкурентов в Нижневартовске и Нефтеюганске, где ждут самые скандальные выборы», — делится мнением слухач.

Нижневартовский депутат совершил пиар-ошибку перед выборами

В курилке на Таежной, где находятся дума и администрация Нижневартовска, удивляются самоуверенности единоросса Сергея Землянкина. «Он внезапно решил выступить от имени своей альтернативной торгово-промышленной палаты, которая существует вопреки позиции окружной и территориальной ТПП. И попытался вызвать губернатора Руслана Кухарука на беседу, опубликовав пост в соцсетях. Историю подхватили местные СМИ, выпустив новость с заголовком „Бизнесмены вызвали губернатора на разговор“. У Землянкина уже бывали предвыборные фальстарты при Наталье Комаровой — после одного из них он лишился поста вице-спикера думы. Интересно, насколько болезненным окажется нынешний демарш», — задаются вопросом наблюдатели.

Новому вице-мэру Нижневартовска приходится пробивать себе дорогу

Курильщики с Таежной обсуждают, что руководство местной школы искусств запуталось в протоколе. «Недавно назначенной куратору соцблока Ирине Стрельцовой на юбилее учреждения предстояло поздравить сотрудников от имени главы города Дмитрия Кощенко. Но зрителей удивило другое — первой на сцену почему-то объявили вице-спикера гордумы Наталью Зяблицкую», — рассказывает инсайдер. Теперь, по словам собеседников, гадают, какими будут последствия для руководства школы.

Арест вице-мэра Нефтеюганска повлечет за собой передел медиарынка

Арест вице-мэра Нефтеюганска оставил местные СМИ без покровителя

В Нефтеюганске поговаривают, что система контрактования с местными медиа после ареста вице-мэра Павла Гусенкова повлечет серьезные изменения. «Далеко не все владельцы местных пабликов, которые при нем могли быть уверены в заключении контрактов, в новом году получат деньги. В городе сразу же активизировалась протестная повестка. В медиасфере грядет передел, и пока никто не может предсказать, кто из участников рынка сохранится. При этом у прежних фаворитов Гусенкова шансов практически нет», — предрекает собеседник.

Бывший чиновник правительства ХМАО спустя две недели стал врио мэра

По словам инсайдеров, вице-мэр Урая Радик Бадретдинов, назначенный всего две недели назад, уже стал исполняющим обязанности главы города на время командировки мэра Закирзянова. «Это говорит о высоком уровне доверия к новому сотруднику, ранее работавшему в окружном правительстве», — отмечает источник. В администрации считают, что кадровая расстановка себя оправдает.

Суд отказался арестовывать экс-чиновницу Емшанову

Говорят, что окружной суд ХМАО отклонил требование прокуратуры об аресте экс-руководителя управления мэрии Урая Натальи Емшановой, обвиняемой во взятке в 650 тысяч рублей и вымогательстве. «Суд оставил меру пресечения в виде залога в один миллион рублей, хотя прокурор настаивал на заключении под стражу. Защита пыталась оспорить залог, но их ходатайство тоже отклонили. Пока Емшанова остается на свободе — для защиты это частичная победа», — пояснил источник.

Судьба убийцы прокурора ХМАО решится под Новый год,…

Инсайдеры рассказывают, что в конце декабря Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор экс-чиновника Минфина Юрия Чекина. «Летом 2024 года его приговорили к пожизненному заключению за заказное убийство прокурора ХМАО Юрия Бедерина и двух бизнесменов. Апелляция оставила приговор в силе, и теперь Чекин пытается оспорить его в Верховном суде», — говорят источники.

…а сам он встретился со «своим» следователем на этапе

Источники также утверждают, что во время этапирования в колонию на Ямал Чекин столкнулся со следователем СК Ринатом Шаяхметовым, который участвовал в расследовании его дела. «Сам Шаяхметов, тоже осужденный, якобы разоткровенничался и заявил, что Чекин не причастен к заказным убийствам», — рассказывают инсайдеры.

Осужденный следователь отрицает вину

Осужденный следователь продолжает настаивать на своей невиновности

Слухачи добавляют, что сам Шаяхметов, которого признали виновным в вымогательстве, продолжает отрицать свою причастность. «Его обвиняли в вымогательстве трех миллионов рублей у одного из подсудимых по делу об экстремизме. Но он утверждает, что дело против него сфабриковано», — говорят собеседники.

Экс-помощник Комаровой ждет решения по кассации

Инсайдеры рассказывают, что бывший помощник губернатора Комаровой Михаил Слинкин ждет решения по кассации на приговор Ханты-Мансийского районного суда. «Весной 2025 года его приговорили к двум годам условно за мошенничество: он представил в „Окружной центр гражданских и социальных инициатив“ документы для компенсации аренды. Заседание по кассации назначено на начало декабря», — уточняют источники.

Силовиков возмутила попытка обвиняемого уйти от наказания

Слухачи говорят, что силовиков Югры возмутил план обвиняемого в убийстве сургутского бизнесмена уйти на СВО, чтобы избежать ответственности. «Он решил снова отправиться в зону СВО, хотя недавно вышел из мест лишения свободы, где отбывал наказание за тяжкие преступления», — негодуют силовики.

Сирены не дают спать нефтяникам на месторождении

Говорят, что в одном из общежитий на месторождении в ХМАО по ночам срабатывает сирена из-за морозов. Систему оповещения и эвакуации установили летом, но оказалось, что она не рассчитана на низкие температуры. «Неожиданно ночью сработала сирена, объявили эвакуацию. Все всполошились, но тревога оказалась ложной. На следующую ночь история повторилась. Приехали специалисты и сказали, что система реагирует на перепады температуры — не рассчитана на нашу погоду», — поделился инсайдер. По словам вахтовиков, систему пока не заменили, и впереди их ждут бессонные ночи.

Руководство нефтяной компании следит за экологической активностью сотрудников

Нефтяная компания дарит сотрудникам подарки за экологичную активность

Ходят слухи, что в одной из крупных нефтяных компаний ХМАО внедряют приложение для отслеживания экологической активности сотрудников. «Порекомендовали установить программу, где надо отмечать все, что сделал для экологии: сдал крышечки, макулатуру, посадил дерево или пошел на субботник. За активность дают призы», — рассказал источник. Инициатива добровольная, но многие участвуют ради подарков — говорят, разыгрывают умные колонки, наушники и другую технику.

Вахтовика уволили из-за дебошира в поезде

Слухачи шепчутся, что вахтовик из ХМАО лишился работы после того, как помог усмирить пьяного пассажира в поезде. «Попутчик начал буянить, дело дошло до драки. Вахтовик вмешался, но полиция забрала обоих. Он предупредил руководство, что опоздает, но его уволили за прогул», — рассказал источник. По словам коллег, мужчина был бурильщиком и теперь с трудом находит новую работу из-за записи в трудовой книжке.

В ХМАО подрядчиков заставляют работать бесплатно

Говорят, что нефтяные компании ХМАО навязывают подрядчикам дополнительные задачи, не прописанные в договорах. «Могут сказать: замените вентиль, расчистите площадку, сделайте ремонт. В контракте этого нет, но отказываться нельзя — могут расторгнуть договор, сославшись на проблемность подрядчика», — рассказал источник. По словам инсайдеров, жаловаться никто не решается — боятся потерять заказы.

В энергетической компании Югры сокращают людей

По слухам, в одном из филиалов энергетической компании в Югре начались массовые сокращения. Причина — автоматизация процессов. «Теперь системы контроля делают то, что раньше выполняли люди. Но никто не учел, что их тоже нужно обслуживать. Вся нагрузка легла на оставшийся персонал», — рассказал инсайдер. Работники жалуются, что выполняют двойной объем за прежнюю зарплату.

В Сургуте родители дерутся в очередях к педиатрам

Очереди к педиатрам в Сургуте доводят родителей до драки

Говорят, что в некоторых детских поликлиниках Сургута очереди доходят до рукопашных. Родители спорят, кто должен проходить первым. «Скандалы в педиатрии были всегда, но сейчас нервы у всех на пределе. Кому-то нужно „просто спросить“, кто-то сидит по записи уже час, а кто-то лезет без очереди с сопливым ребенком», — рассказал заядлый посетитель больниц. По словам медиков, жалоб в последнее время стало заметно больше.

В детсадах списывают оплату за занятия, даже если ребенок отсутствовал

Поговаривают, что родители негодуют из-за списаний за дополнительные занятия в детсадах, даже когда ребенок болел или был в отпуске. «Списывают не всю сумму, а половину. Но за что? Воспитатели говорят, что „так положено“. Люди уже штурмуют администрацию с жалобами», — делится инсайдер. Сургутяне подозревают, что это может быть попыткой «удержать» место в группе.

В новом суши-баре Сургута нашли антисанитарию

Пошел слух, что в популярном суши-баре на окраине города повара работают без медкнижек и неофициально. «Готовят в тесном помещении. Если еда падает на пол, ее подбирают и продолжают использовать. Еда вкусная, но условия ужасные. И труд там тоже тяжелый», — передают сплетники. Горожане уверены, что проверка заведения — вопрос времени.

Сургутянка готовит коллективную жалобу на врачей городской больницы

Поговаривают, что жительница Сургута, потерявшая беременность в больнице на Губкина, 1, собирает подписи у других девушек со схожим опытом. Ранее она писала, что получила сотни сообщений от пострадавших. «Теперь главврачу гинекологического отделения будет сложнее выкрутиться. Это уже второй громкий скандал из-за жалоб за год», — говорит источник.

Жильцы элитного ЖК борются за свою парковку

Жильцы элитного ЖК вступили в борьбу за парковочные места

Ходят слухи, что жильцы нового дома в ЖК «Азбука» в шоке: прилегающая парковка со шлагбаумом неожиданно «оказалась» у соседей напротив — и, как выяснилось, без законных оснований. «Теперь люди, судя по всему, будут судиться за свою территорию. Не парковать машину возле собственного дома — полный бред», — передает слухач.

Сургутян зазывают на тайные вечеринки через сайты знакомств

Поговаривают, что активные пользователи сайтов знакомств стали получать странные приглашения на скрытые вечеринки. «Через отклики на анкеты приходят сообщения с адресом и прайсом — оплата на входе. В программе только „дискотека“, а по картам по этому адресу обычный жилой дом. Похоже на подпольные тусовки», — судачат сплетники. По словам пользователей, такие приглашения приходят все чаще.