Слухи ЯНАО: рейдеры покусились на богатую клинику

Пока глава Ямала Дмитрий Артюхов ждет отчетов от директоров департаментов, в Новом Уренгое чиновники переживают за портфели. Тем временем тундровики в Тазовском районе грозятся выйти на митинги из-за жилья, которое резко подешевело в Приуралье. Два мэра недовольны, а инспекторы ГАИ пошли в рейды. Об этом и многом другом в новых «Слухах».

Артюхов дал особое поручение

В курилках окружного правительства поговаривают, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов дал главам департаментов особое поручение — взять во внимание не только вопросы, которые прозвучат от журналистов, но и внимательно посмотреть тенденции в соцсетях, особенно при подготовке к отчетным выступлениям. Многие взволнованы будущим экономики, надо людям пояснить четко и понятно, что перемен не избежать, но на Ямале сделано все, чтобы люди не пострадали и социальные обязательства были исполнены.

«Будут вводиться даже новые меры поддержки, увеличиваться точечно помощь, продолжатся стройки и реализация основных проектов. Перед своей прямой линией губернатор поручил своей команде тщательно и понятно дать все необходимые разъяснения людям. А стратегический план он уже итогово обозначит сам», — сообщают инсайдеры из дома на Молодежи.

Власти ищут мотивацию для сотрудников МФЦ...

Поговаривают, что новый конкурс, объявленный на днях правительством ЯНАО служит прежде всего для мотивации работников МФЦ, чтобы те улучшили показатели работы и стали еще обходительнее на работе. «Правительство утвердило конкурс с тремя номинациями, за которые будет весьма неплохое денежное поощрение. Ходит слух, что это было неспроста: так они хотят добиться от сотрудников больших результатов и минимизировать жалобы от населения на коллективы МФЦ, так и от самих коллективов», — рассказывают инсайдеры.

…и готовят новые ограничения для мигрантов

Слухачи поговаривают, что власти Ямала готовят серьезное изменение, которое может перевернуть рынок труда в регионе. Речь идет о законопроекте, который предусматривает введение нового регионального коэффициента для расчета авансового платежа по НДФЛ для иностранных граждан. Если информация подтвердится, стоимость патента для мигрантов значительно возрастет. «Это сделает иностранную рабочую силу менее привлекательной для работодателей, что неизбежно приведет к дефициту рабочих рук. Бизнесу придется как-то приспосабливаться. Предприниматели найдут способы обойти новые правила, а часть иностранных работников просто уйдет в тень», — уверены критики этого законопроекта.

Департамент устроил фиктивную проверку

Ходят слухи, что департамент образования в Ямальском районе якобы устроил фиктивную проверку директору школы Марине Гулиде. Якобы проверяющих чиновников попытались задобрить «культурной программой», а на встрече с коллективом представили подставных лиц. «Комиссию угощали обедом и возили на личном авто сотрудника школы. Поговаривают, что даже на собрание работников пригласили точечно: вместе всего трудового коллектива пришли приближенные и подруги директора», — шепчутся злопыхатели.

Алексей Романов может расторгнуть контракт с подрядчиком Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Романов недоволен подрядчиком,...

Слухачи в управлении ЖКХ передают, что грядущий зимний сезон может стать последним для подрядной организации «Армат-М», обслуживающей коммунальные сети Ноябрьска. Якобы после череды сбоев и жалоб прошлой зимой, в команде мэра Алексея Романова созрело решение не продлевать с компанией контракт. «Конфликт может носить личный характер. Теперь, по словам сплетников, подрядчика „сливают“, готовя почву для прихода новой, лояльной администрации фирмы», — болтают злые языки.

…а Колодин — сотрудниками

Поговаривают, что глава Нового Уренгоя Антон Колодин не проконтролировал сотрудников, которые отвечали за организацию патриотического форума. «Несмотря на масштабность форума и присутствии мэра на мероприятии, недочеты были весомые. Ходят слухи, что участникам негде было оставлять вещи, гардероб был переполнен, а приезжим СМИ пришлось самим вызывать такси, чтобы успеть на обед, хотя для этого был заказан автобус. Также для участников подготовили брендированные рюкзаки, но достались они почему-то не всем», — болтают сплетники.

Чиновники переживают за кресла,...

В мэрии Нового Уренгоя ходят слухи, что главы департаментов находятся в повышенном напряжении. Виной всему грядущее перезаключение контрактов. «Скорее всего, никаких неожиданностей не произойдет. С их заместителями процедура прошла в августе, и места чиновники сохранили, так что и здесь процедура будет формальной», — считают инсайдеры.

…а чиновница волнуется об утечке информации

Источники на местах поговаривают, что директор строящегося Арт-центра «Газ» в Новом Уренгое Антонина Кишко боится, что в СМИ будет поступать информация о неудачах в работе. «Обстановка и так нестабильная, возможно, обещанная стройка не завершится к февралю. Резерв сотрудников не пополняется, а те, кого и получилось устроить, не могут выйти на работу, потому что некуда. Кишко тревожится, что СМИ могут взяться за это и тем самым подорвать репутацию столько ожидаемой арт-резиденции», — делятся инсайдеры.

Чиновница опасается отставки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заму мэра грозит отставка

Слухмейкеры сообщают, что коллективы нескольких школ Ноябрьска, доведенные до отчаяния новыми правилами начисления зарплат после реформы окружного департамента, направили коллективные обращения лично губернатору Артюхову и в администрацию президента. «Сейчас усердно ищут ищут „стрелочника“, и главным кандидатом на отставку стала заместитель мэра Светлана Фатеева. Ее карьера может прерваться, не успев толком начаться, ведь на новом посту чиновница пребывает меньше года», — сообщают слухмейкеры.

Тундровики грозят митингами

Из Тазовского района поступает тревожная информация от слухачей, близких к местным активистам. Якобы ведется активная подготовку к крупному митингу в защиту прав коренных малочисленных народов Севера. В кулуарах шепчутся, что за все время действия программы по обеспечению жильем пожилых тундровиков в районе ни одной квартиры так и не было предоставлено, хотя деньги на это исправно выделяются из округа.

Медсестер не хватает поликлиникам Фото: Илья Московец © URA.RU

Врачи делят медсестер,...

Источники в белых халатах поговаривают, что врачам Новоуренгойской больницы приходится делить между собой медсестер. «В отделениях их сильно не хватает, особенно в педиатрии. Мало того, что докторам приходится выполнять часть их обязанностей, так они между собой ругаются из-за персонала. Якобы кому-то помощь нужнее и важнее, потому что на участке больше детей. В больницах и так недостаток медиков, нахватало чтобы еще и педиатры между собой переругались из-за дефицита медсестер», — злорадствуют сплетники.

…а рейдеры — клинику

В деловых кругах Ноябрьска обсуждают громкую историю с попыткой рейдерского захвата одной из самых доходных частных стоматологий города. Слухмейкеры, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, утверждают, что к давлению на владельцев клиники была причастна одна этническая ОПГ, решившая «прибрать к рукам» прибыльный бизнес. «Попытка не увенчалась успехом, так как в дело вмешались покровители хозяина частной клиники. Гостям города дали отпор, но по слухам, они еще в городе», — поговаривают слухмейкеры.

Ямальцы избавляются от яиц

В Ноябрьске жители напуганы сообщениями о вспышке птичьего гриппа на птицефабрике «Пышминская». Покупатели яиц проверяют даты их производства и выкидывают в мусорную корзину. «Лучше перестраховаться, чем заболеть», — считают обеспокоенные ноябряне.

В Аксарке дешевеют дома Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В поселке дешевеет недвижимость

Слухачи болтают, что после присоединения Приуральского района к Лабытнанги в Аксарке резко подешевела недвижимость. Местные жители утверждают, что, несмотря на обещания руководства, в том числе главы района Марины Тресковой, рабочие места в поселке сокращаются, и люди вынуждены покидать родные места и продавать свое жилье за бесценок. «Дома, выставленные на продажу, не находят покупателей, так как репутация района как места с ограниченными возможностями для трудоустройства отталкивает потенциальных владельцев. Обидно все бросать, но без работы в родной Аксарке делать нечего», — поговаривают местные жители.

На турбазу не находится покупателя

Сплетники поговаривают, что выставленная «Газпромом» на продажу база отдыха на реке Пур в районе Коротчаево не в полной мере соответствует заявленным параметрам. Якобы домики собраны вовсе не из финской сосны, а внутри при минус 20 толком они не прогреваются, несмотря на котельную на дизельном топливе с высоким расходом за сутки. Сетуют на недостаточную автоматизацию и отдаленность от «цивилизации». Отсюда и готовность отступить от изначальной цены почти наполовину. Тем не менее базой уже интересуются инвесторы, которые видят перспективы развития туризма на Ямале в ближайшие годы, тем более это заявлено на самом высшем уровне, болтают сплетники.

Ямальцам не хватает книжных магазинов

Жители Лабытнанги и Салехарда посетовали на отсутствие крупных книжных магазинов. И так трудно с книжными новинками и бестселлерами, которые хочется потрогать своими руками перед покупкой, так еще крупные книжные ретйеллеры активно сокращаются и книги выбирать и отслеживать новинки все труднее. «К тому же крупный книжный — это не только книги, но и возможность купить канцелярию и сувениры, а учитывая социальные исследования последних лет, ямальцы действительно стали больше интересоваться литературой», — сетуют слухачи.

ГАИ участили рейды по Ямалу Фото: Илья Московец © URA.RU

ГАИ устраивает рейды

Сплетники поговаривают, что участившиеся рейды ГАИ по Ямалу — это прямая реакция силовиков на плохую статистику по ДТП и нарушителям, особенно повторным. Слухачи сообщают, что такие рейды будут активно продолжаться до конца года и не всегда об этом будут предупреждать в Госавтоинспекции ЯНАО. «Особое внимание водителям стоит проявить в предновогодние и посленовогодние дни, а учитывая, что за повторные нарушения ямальские водители легко лишаются своих автомобилей, им стоит быть внимательнее с соблюдением ПДД в округе», — шепчутся сплетники.