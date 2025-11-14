Свердловские слухи: Орлову согласовали новый срок

Не бойтесь слухов - правда чаще оказывается страшнее Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Губернатор Свердловской области Денис Паслер согласовал мэру Екатеринбурга Алексею Орлову новый срок на посту — это главная тема обсуждения в истеблишменте. Депутат Госдумы Константин Захаров хочет отказаться от мандата, а его коллеге Жанне Рябцевой может аукнуться чрезмерная активность. В минкульте продолжается кастинг на пост главы, а именитый кардиолог Ян Габинский улетел в Америку. Обо всем этом и не только — в новых «Слухах».

«Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Депутат Госдумы откажется от мандата

Рассказывают, что самый немедийный депутат Госдумы от «Единой России» Константин Захаров, бывший топ-менеджер УВЗ, не планирует переизбираться в 2026 году. Для Нижнетагильского округа, где после перенарезки округов столкнулись интересы нескольких финансово-промышленных групп, подбирают другого представителя. Возможно, этим человеком станет кто-то из депутатов заксобрания.

Под ударом его коллега Рябцева

Обсуждая перспективы других парламентариев, вспоминают Жанну Рябцеву, которая инициировала большое расследование о растрате при реализации проекта по оздоровлению Волги. «Ее активность оценили не все, поэтому недоброжелателей сейчас хватает. В том числе среди тех, кто имеет влияние на избирательный процесс», — оценил источник.

Федерального топа не пустили к VIP

Директору департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Алексею Матушанскому пришлось пробиваться в зал для топов на чемпионате Хайтек. Ему не выдали соответствующий бейдж. Говорят, охранники отказались запускать Матушанского даже когда он сказал, что является замом министра. Охрана не уступила, поэтому ему пришлось проходить в зал через другой, общий вход.

Паслер согласовал Орлову новый срок

В истеблишменте активно курсирует слух, что губернатор Денис Паслер дал добро на выдвижение действующего мэра Екатеринбурга Алексея Орлова на новый срок. Выборы главы пройдут в феврале.

Кастинг на пост главы минкульта продолжается

Замминистра культуры региона Роман Дорохин, по слухам, не смог пройти кастинг на должность главы ведомства. Она может освободиться после ухода нынешнего министра Светланы Учайкиной. «Москву кандидатура не убедила, идёт новый поиск», — утверждает источник.

Шмыков попал под влияние начальницы отдела,..

Наблюдатели фиксируют усиление руководителя одного из отделов областного министерства ЖКХ Дианы Рыбаковой. Отмечают, что первый замгубернатора Алексей Шмыков очень к ней прислушивается.

… и готовится усилиться

Источник рассказывает, что всерьез рассматривается вопрос, чтобы сделать Шмыкова также министром промышленности. «Вопрос с отставкой Сергея Пересторонина почти решен. Он, например, так и не смог выстроить связи с федеральным минпромом», — указывает собеседник.

Коммунисты устроили демарш

В тусовке предполагают, что коммунисты, видимо, решили уже начать избирательную кампанию в парламент. Других причин, почему «левые» отсутствовали на заседании профильного комитета, где рассматривали бюджет 2026 года, наблюдатели не видят. «Такая политическая прыткость может сыграть с КПРФ злую шутку — в бюджете на следующий год значительно подняты расходы на поддержание спецоперации и ее участников. Игнорирование вызовет глубокое непонимание кураторов внутренней политики», — указывает источник.

Режевские депутаты продолжают бунт,..

Заседание по выборам мэра, которое должны пройти в Реже 19 ноября, вероятнее всего, вновь окажется не результативным. Депутатам, представляющим интересы разных групп влияния, так и не удалось договориться между собой. Действующего врио мэра, ставленника губернатора Евгения Чепчугова, поддерживать не хотят.

… у них пропал спикер думы

В думе Режа потеряли своего спикера Николая Бачинина. Он ушел в отпуск еще в сентябре, должен был вернуться 20 октября, но на работу так и не вышел. Обязанности спикера думы до сих пор исполняет на общественных началах его зам Александр Алферьев.

В УГМУ заговорили о нелегитимности назначения ректора

В УГМУ не утихают споры и обсуждения вокруг назначения экс-главы челябинского минздрава Юрия Семенова ректором. Вопросов у педагогов и представителей медицинской общественности много. «Почему в июле в вузе были объявлены выборы ректора, но не проведены? Почему в Устав УГМУ внесены изменения, и ректора теперь назначает Минздрав? Почему кандидатуру Семенова не утверждал ученый совет?» — перечисляет слухач. Ответов нет ни у кого, и люди уже перешептываются о нелегитимности назначения.

Именитый кардиолог улетел в США

По слухам, экс-главврач Уральского института кардиологии Ян Габинский улетел из Екатеринбурга в Америку. Там у него живет родной брат. «Предложений как врачу ему не поступает, ведь он управленец, сам не вел приемы уже 30 лет. Но, видимо, и как управленец Ян Львович пока никого не интересует», — предположил инсайдер. Он допускает, что именитый кардиолог так и останется на пенсии.

Прокурор бдит за следователями из Екатеринбурга

Новый руководитель прокуратуры Чкаловского района Константин Паначев, говорят, якобы ставит жесткие условия сотрудникам районного СК. «Он заявил, что будет внимательно следить за их действиями, что все будет тщательно изучать и смотреть, чтобы в возбужденных уголовных делах не было нарушений», — сказал слухач.

Полицейских обидели премией

По слухам, сотрудники екатеринбургской полиции за профессиональный праздник 10 ноября в качестве премий получили 13 тысяч рублей. «Многие остались недовольны. Раньше размер праздничной премии был выше», — отметил источник.

Фигуранты резонансной стрельбы собрались на СВО

Говорят, некоторые арестованные участники стрельбы в Березовском (близкие к зачинщику), которая произошла в середине октябре, задумываются о подписании контракта с Минобороны РФ. «Мужчины хотят доказать свою полезность обществу, искупить вину. Для них это лучше, чем отбывать срок в колонии», — сказал слухач. Потасовка обошлась без жертв, в СИЗО находятся пять мужчин, шестой — в розыске.

Национальные организации пришли в волнение

Премия «Достояние нации», которая состоится в Екатеринбурге 17 ноября, вызвала некоторое волнение среди национальных организаций. Дело в том, что за устройство мероприятия взялась организация «Татары Урала», которая намерена вложить в него свои ресурсы. И у других национально-культурных объединений немедленно возник вопрос: а достояние какой нации будут признавать татары? И будут ли среди этого достояния другие национальности?

Известный карикатурист сменил фронт работы

Работы екатеринбургского карикатуриста Максима Смагина замечены в паблике УРАЛLIVE. Удивляет это тем, что вообще-то известный художник долгое время был постоянным колумнистом в «Областной газете». «Поговаривают, что у Смагина произошел какой-то разговор на повышенных тонах с гендиректором „ОГ“ Антоном Третьяковым. После этого фирменные карикатуры стали появляться в telegram», — отмечают наблюдатели. Они допускают, что Смагин мог уйти из «Областной».

Белинку оккупировали пожилые спортсменки

Недавно старожилы самой главной библиотеки Урала в своем конференц-зале наткнулись на группу дам пожилого возраста, улегшихся на гимнастических ковриках. Оказалось, что это участницы клуба для тех, кому за 50, пришли заниматься пилатесом. «Клуб арендовал в Белинке какую-то площадь, и выглядело это очень странно. Библиотекари были шокированы и не понимали, где они. В спортивном зале? В клубе? В сельском поселении?» — рассказал инсайдер.

В гастротусовке разгорается скандал

В блогерской тусовке объявился человек, который ворует контент у гастроблогеров без указания авторства. Жалобы на telegram-канал не помогают, общение с человеком напрямую — тоже. Из-за этих новостей некоторые заведения обнаружили, что приглашали на свои дегустации админа блога, ворующего контент, и стали судорожно узнавать друг у друга, что это за человек, желая объявить его персоной нон грата.

…он неожиданно разделил блогеров

На фоне этих новостей также возник еще один спор. Говорят, что в последнее время авторов, которые обозревают заведения, стало слишком много. У людей есть представление, что гастротема — это легкие деньги, поэтому все массово туда идут. При этом контент дублирует друг друга, поэтому новые блогеры теряются в этой огромной тусовке.

Представители музыкантов провалили пиар

Организаторы концерта группы Billy»s Band замахнулись на одну из самых крупных площадок города — «МТС Live Холл», который вмещает до 5000 человек, но прогадали. Команда пыталась договориться и пропиарить выступление, но их просьбы, кажется, массово проигнорировали даже соцсети. Как следствие — концерт отменять не стали, поэтому согласились на площадку в 10 раз меньше.

Создатели катка умолчали об одном нюансе

На «Катке на площади» решили исправить недочеты с прошлого года, но забыли упомянуть самый важный — уклон, который заставлял посетителей разгоняться с бешеной скоростью. Исправят ли его, организаторы площадки умолчали. Вероятно, давать пока пустых обещаний не могут, все будет зависеть от того, как постараются в этом году строители.

