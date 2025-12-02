Хинштейн сдал сложный экзамен у Путина

Президент Владимир Путин одобрил работу губернатора Курской области Александра Хинштейна за год Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент Владимир Путин принял экзамен у главы ключевого региона. На встрече в Кремле поздно вечером 1 декабря губернатор Курской области Александр Хинштейн доложил о восстановлении и развитии региона. Как объяснили эксперты URA.RU, Хинштейну удалось за год исправить ошибки прошлого руководства, а его подходы в работе с населением — пример другим губернаторам и чиновникам.

Хинштейн руководит Курской областью почти год, президент доверил ему регион 5 декабря 2024 года. Весной, 20 мая, Путин совершил насыщенную поездку в Курскую область, лично узнал, как люди оправляются после вторжения ВСУ. Сегодня Хинштейн рассказал о продолжении этой работы и новых задачах.

«Непростая ситуация в регионе, тем не менее очень надеюсь, что она меняется и меняется к лучшему… Очень важно, что был создан координационный совет по урегулированию проблем жителей приграничья… Все проблемные вопросы, прежде чем выносятся, конечно, обсуждаются вместе с людьми», — рассказал Хинштейн.

Главный принцип — обсуждение именно с людьми, повторил он. Всех должностных лиц обязали не просто вести страницы в соцсетях, а отвечать на вопросы населения, продолжил губернатор.

“Мы стараемся делать максимум в этой части. Постоянные встречи с населением, с жителями, я объезжаю все районы без какой-либо премодерации, встречи проходят от трех до пяти с половиной часов”, — добавил он.

Люди получают сертификаты на новое жилье, выплаты в размере 65 тысяч рублей для тех, кто лишился имущества. В области развернули беспрецедентную по масштабу группировку по разминированию, сообщил Хинштейн.

«Работа идет там», — отметил Путин. «Очень активно», — подтвердил глава Курской области.

Хинштейн попросил президента поддержать создание в регионе свободной экономической зоны. В свою очередь Путин обратил внимание на необходимость поддержки аграрного сектора.

Отдельная тема встречи — защита исторической памяти. В Курской области создадут объединенный мемориал жертвам фашизма XX века и неонацизма XXI века, рассказал губернатор. В регионе также формируют «Белую книгу» объектов культурного наследия, пострадавших от действий ВСУ. Сейчас в ней 79 памятников и семь храмов.

Сегодня Путин провел для Хинштейна промежуточный экзамен, и он его сдал, считают эксперты URA.RU. Эта встреча — подведение итогов за год, отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Хинштейну пришлось действовать в сложных условиях деградации власти, отсутствия к ней доверия со стороны общества из-за действий предыдущего губернатора и коррупционного скандала. Хинштейн собрал новую команду, ведет работу по исправлению последствий захвата наших земель украинскими нацистскими группировками, — объяснил политолог. —

Регион развивается, а его руководитель — достаточно популярен. Встреча показала, что Путин тоже держит руку на пульсе и уделяет Курской области приоритетное внимание”.

С 12 мая по 5 декабря 2024 года Курской областью руководил Алексей Смирнов. Он был заключен под стражу по делу о хищениях при строительстве оборонных сооружений на границе с Украиной. Хинштейн ранее отмечал, что уровень коррупции в Курской области достиг высшей планки. Он подчеркивал, что люди с уголовным прошлым не должны работать во власти.

Плотное общение Хинштейна с населением — хорошая практика для губернаторов, отметил Данилин. «Всем публичным политикам и чиновникам нужно иметь соцсети для коммуникации с гражданами», — добавил он.

Хинштейну важно реализовать все проекты, которые пообещали местным жителям, поэтому бюджет Курской области на 2026 год — главная тема, по которой он общался с президентом за закрытыми дверями, поделился мнением глава компании «МаркКом» Сергей Маркелов. Для этого региону нужно финансирование на должном уровне, отметил собеседник URA.RU.