Хинштейн сдал сложный экзамен у Путина
Президент Владимир Путин одобрил работу губернатора Курской области Александра Хинштейна за год
Президент Владимир Путин принял экзамен у главы ключевого региона. На встрече в Кремле поздно вечером 1 декабря губернатор Курской области Александр Хинштейн доложил о восстановлении и развитии региона. Как объяснили эксперты URA.RU, Хинштейну удалось за год исправить ошибки прошлого руководства, а его подходы в работе с населением — пример другим губернаторам и чиновникам.
Хинштейн руководит Курской областью почти год, президент доверил ему регион 5 декабря 2024 года. Весной, 20 мая, Путин совершил насыщенную поездку в Курскую область, лично узнал, как люди оправляются после вторжения ВСУ. Сегодня Хинштейн рассказал о продолжении этой работы и новых задачах.
Ситуация в Курской области меняется к лучшему, заявил Александр Хинштейн
«Непростая ситуация в регионе, тем не менее очень надеюсь, что она меняется и меняется к лучшему… Очень важно, что был создан координационный совет по урегулированию проблем жителей приграничья… Все проблемные вопросы, прежде чем выносятся, конечно, обсуждаются вместе с людьми», — рассказал Хинштейн.
Главный принцип — обсуждение именно с людьми, повторил он. Всех должностных лиц обязали не просто вести страницы в соцсетях, а отвечать на вопросы населения, продолжил губернатор.
“Мы стараемся делать максимум в этой части. Постоянные встречи с населением, с жителями, я объезжаю все районы без какой-либо премодерации, встречи проходят от трех до пяти с половиной часов”, — добавил он.
В разминировании принимают участие северокорейские специалисты, уточнил Хинштейн
Люди получают сертификаты на новое жилье, выплаты в размере 65 тысяч рублей для тех, кто лишился имущества. В области развернули беспрецедентную по масштабу группировку по разминированию, сообщил Хинштейн.
«Работа идет там», — отметил Путин. «Очень активно», — подтвердил глава Курской области.
Хинштейн попросил президента поддержать создание в регионе свободной экономической зоны. В свою очередь Путин обратил внимание на необходимость поддержки аграрного сектора.
Отдельная тема встречи — защита исторической памяти. В Курской области создадут объединенный мемориал жертвам фашизма XX века и неонацизма XXI века, рассказал губернатор. В регионе также формируют «Белую книгу» объектов культурного наследия, пострадавших от действий ВСУ. Сейчас в ней 79 памятников и семь храмов.
Хинштейну удалось исправить ситуацию в Курской области, считают политологи
Сегодня Путин провел для Хинштейна промежуточный экзамен, и он его сдал, считают эксперты URA.RU. Эта встреча — подведение итогов за год, отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин.
«Хинштейну пришлось действовать в сложных условиях деградации власти, отсутствия к ней доверия со стороны общества из-за действий предыдущего губернатора и коррупционного скандала. Хинштейн собрал новую команду, ведет работу по исправлению последствий захвата наших земель украинскими нацистскими группировками, — объяснил политолог. —
Регион развивается, а его руководитель — достаточно популярен. Встреча показала, что Путин тоже держит руку на пульсе и уделяет Курской области приоритетное внимание”.
С 12 мая по 5 декабря 2024 года Курской областью руководил Алексей Смирнов. Он был заключен под стражу по делу о хищениях при строительстве оборонных сооружений на границе с Украиной. Хинштейн ранее отмечал, что уровень коррупции в Курской области достиг высшей планки. Он подчеркивал, что люди с уголовным прошлым не должны работать во власти.
Плотное общение Хинштейна с населением — хорошая практика для губернаторов, отметил Данилин. «Всем публичным политикам и чиновникам нужно иметь соцсети для коммуникации с гражданами», — добавил он.
Хинштейну важно реализовать все проекты, которые пообещали местным жителям, поэтому бюджет Курской области на 2026 год — главная тема, по которой он общался с президентом за закрытыми дверями, поделился мнением глава компании «МаркКом» Сергей Маркелов. Для этого региону нужно финансирование на должном уровне, отметил собеседник URA.RU.
«Пока не поздно, до середины декабря, Хинштейну нужно выжать все максимально для региона. Цель его поездки в Москву — закрыть финансово все госпрограммы на 2026 год, чтобы обещания воплотились в реальность. Потому что в следующем году Путин обязательно спросит о том, как все это делается, а пока президент может помочь Хинштейну нужными указами и поручениями в адрес правительства или министерств», — резюмировал Маркелов.
