Россия стала мировым центром добрых дел

Каждый третий россиянин за последний год участвовал в общественных проектах, отмечают организаторы форума

Россия на несколько дней превратилась в мировой центр добровольчества. В Москве стартовал международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который посетят волонтеры со всей страны и из десятков других государств. Помощь людям стала широко востребованной деятельностью, и задача организаторов форума — сделать их работу эффективнее, чтобы менять жизнь к лучшему и помогать в этом другим странам, рассказали URA.RU организаторы.

Пятый международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ будет идти четыре дня в национальном центре «Россия». Это мероприятие, посвященной добровольческой, благотворительной деятельности и социальному партнерству, посетят тысячи участников — не только со всей России, но и из 47 других стран. Организаторы форума — Федеральное агентство по делам молодежи и Добро.рф единая экосистема, объединяющая платформу и IT-сервисы для поддержки и развития гражданской активности.

В награждении лауреатов премии #МЫВМЕСТЕ ежегодно принимает участие президент Владимир Путин

Ключевым событием форума по традиции станет торжественная церемония награждения победителей юбилейной V Международной премии #МЫВМЕСТЕ. В течение последних пяти лет награду победителям вручает президент Владимир Путин. В этом году финалистами стали представители более чем 30 российских регионов и 23 зарубежных стран, в том числе Марокко, Кении, Нигерии, Бангладеш и Казахстана.

Форум #МЫВМЕСТЕ приурочен к Дню добровольца — празднику, учрежденному указом президента в 2017 году. В России мощное волонтерское движение — в различных социальных инициативах участвуют миллионы людей, комментирует председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель экосистемы Добро.рф Артем Метелев.

Волонтеры помогают в тылу специальной военной операции, участвуют в гуманитарных миссиях на Донбассе, работают в больницах, психоневрологических интернатах, учат детей и задействованы еще во множестве направлений, отметил депутат.

Местом встречи волонтеров со всей страны и из 47 других государств стал национальный центр «Россия»

Кроме России, в международном форуме принимают участие представители стран СНГ, Африки, Северной Америки и другие, сообщил Метелев. «Здорово видеть, как Россия в эти дни становится мировым центром добровольчества. При поддержке Владимира Путина здесь, на форуме, будет учреждена международная ассоциация добровольческих и некоммерческих организаций „Добро“. Это новое слово в гуманитарной дипломатии — мы развиваем социальные инициативы внутри страны и активно делимся опытом с другими странами. Объединяем усилия, чтобы по всей планете развивать общественные проекты», рассказал журналистам руководитель Добро.рф.

2025 год в России — год защитника Отечества, поэтому тема СВО на повестке форума стоит особняком, акцентировал внимание Метелев. Это вопросы помощи фронту, работа с возвращением героев спецоперации, их реабилитация, трудоустройство, помощь родственникам. А следующий год в стране объявлен годом народного единства, поэтому участники мероприятия поделятся и планами по работе в этом направлении.

Важное направление волонтерской работы в последние годы — помощь участникам СВО

«Традиционно форум является и местом помощи „здесь и сейчас“. На этой площадке можно записаться в гуманитарные миссии, в том числе в другие страны, или на помощь нашему приграничью. Есть возможность отправить гуманитарную помощь на ключевое покровское направление, записаться в различные благотворительные организации, сделать пожертвования», — сообщил руководитель Добро.рф.

Добровольчество в России стремительно набирает обороты. 10 лет назад этой деятельностью было охвачено лишь 3% россиян, а сегодня каждый третий говорит, что участвовал в социальных проектах в течение последнего года, рассказывает Метелев.

Волонтерство стало общественно одобряемой моделью поведения. Молодые люди активно в него вовлекаются, в том числе потому, что оно дает полезные навыки и в дальнейшем помогает в работе.

Среди волонтеров есть и школьники, а самому старшему участнику форума 87 лет, рассказал глава Росмолодежи Григорий Гуров

При этом в стране десятки тысяч небольших проектов, когда малые группы инициативных людей не идут в Минюст, чтобы зарегистрировать НКО, а просто помогают нуждающимся. Организаторы форума задались вопросом, как помочь таким неравнодушным людям, сделать их деятельность эффективнее, подключив к этом бизнес, институты развития, вузы и другие ресурсы. Этому была посвящена панельная дискуссия «Социальная архитектура: новые подходы работы с добровольчеством», которая открыла программу мероприятий.

Власти намерены вывести общественные проекты в России на новый уровень, применив научные подходы, объяснил заместитель начальника управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Алексей Семенов. Уже запущены специальные образовательные программы в ведущих отечественных вузах.

«Мы готовим профессионалов, которые умеют эффективно реализовывать общественные проекты, чтобы приносить пользу людям.

Прошлой зимой волонтеры помогали справиться с последствиями разлива мазута на побережье Черного моря

Задача — помощь волонтерским движениям перейти от оперативного реагирования на те или иные вызовы к системной работе по вовлечению людей, организаций, бизнеса в решение социальных задач. Для этого нужны специалисты в своем деле, которые умеют работать с проектами и получать обратную связь по ним», — говорит Семенов.

При этом, по его словам, важно не загнать волонтеров в формальные рамки и не отбить у них желание делать добрые дела. Семенов добавил, что добровольчество важно еще и тем, что воспитывает в людях ответственный патриотизм. Поставленная президентом цель — вовлечь в волонтерскую деятельность 45% молодежи к 2030 году — вполне осуществима, считает он.

Награждение волонтеров на форуме #МЫВМЕСТЕ — возможность поблагодарить их от лица россиян за ту работу, которую они проделали за год, комментирует руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров. По его словам, в этом году мероприятие — еще и повод подвести некий итог по проекту за пять лет.