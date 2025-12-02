Путин и Трамп раскрыли все планы на Украину

Президент Владимир Путин обсудил с американской делегацией детали плана президента США Дональда Трампа Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия и США сбросили маски, открыв друг другу реальные позиции по завершению конфликта на Украине. На встрече в Кремле 2 декабря президент Владимир Путин обсудил со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером детали долгосрочного урегулирования. Как объяснили эксперты URA.RU, Москва подошла к этому раунду с еще более сильными позициями, а Владимиру Зеленскому ставят жесткие условия на фоне коррупционного скандала и продвижения российской армии.

Уиткофф уже в шестой раз за год приехал в Россию. На этот раз он привез с собой зятя Дональда Трампа, предпринимателя, инвестора и основатель компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Уиткофф назвал Москву удивительным городом Фото: Official White House / Shealah Craighead

В начале встречи Путин отметил, что рад видеть американскую делегацию в Кремле. В свою очередь Уиткофф и Кушнер поделились своими впечатлениями от российской столицы, назвав Москву удивительным городом.

Продолжение после рекламы

«Вы успели прогуляться. Московские власти по праву гордятся тем, что они сделали для развития столицы за последние годы. Надеюсь, вы смогли в этом убедиться», — сказал Путин.

Далее переговоры проходили уже за закрытыми дверями. Перед этим пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что эта встреча — важный шаг к мирному решению конфликта на Украине. По его словам, Путин и Уиткофф обсуждали понимания, достигнутые Вашингтоном и Киевом. При этом он подчеркнул эффективность американского посредничества.

Перед переговорами в Кремле прошло несколько раундов переговоров между делегациями из США и Украины — 23 ноября в Женеве и 30 ноября-1 декабря во Флориде. Параллельно Владимир Зеленский проводил консультации с европейскими партнерами, в частности, с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Путин обсудил с Уиткоффом детали обновленного мирного плана Трампа, считает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. Теперь Москва узнала позицию не только партнеров, но и противников.

“Россия и США сбросили маски, перешли от обмена сигналами, информационных вбросов — этим занимался Запад — к обсуждению по существу содержания будущей сделки. Путин наконец увидел самый свежий список пунктов мирного плана, оценил позиции сторон и перспективы продолжения переговоров”, — заявил Ткаченко.

Путин и Уиткофф сконцентрировались именно на завершении конфликта Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

По его мнению, какие бы ни были дополнения, основа плана Трампа включает в себя сразу несколько соглашений. «Здесь как минимум ситуация между Россией и Украиной, отношения России и Европы, Москвы и Вашингтона. Все это — отдельные темы. Самый простой путь — вычленить из этого только российско-украинское урегулирование, именно этим вопросом и занимались Путин и Уиткофф», — добавил Ткаченко.

Перед встречей Песков заявлял, что Россия хочет урегулирования конфликта «на многие поколения вперед». Это возможно только при включении в план Трампа ключевых для Москвы положений, которые отсутствовали в его первоначальном варианте из 28 пунктов, уверена доцент департамента политологии Финуниверситета при правительстве РФ Евгения Войко.

“Для Москвы защита русского языка и русскоязычного населения, православной церкви, ее прихожан — это одна из первопричин конфликта. Это культурно-цивилизационная основа, которая и будет передаваться на поколения вперед. Путин и Уиткофф занимались прояснением тех самых первопричин, на которые Россия неоднократно указывала, но некоторые из них почему-то не были учтены в изначальном плане Трампа”, — пояснила собеседница URA.RU.

Продолжение после рекламы

Трамп отправил зятя в Москву, чтобы показать Путину серьезный настрой США Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru

При этом Трамп готов обсуждать все эти вопросы, продолжила Войко. По ее мнению, американский лидер очень заинтересован в прогрессе.

«Уиткофф — это уже понятный механизм. Приезд вместе с ним в Москву Кушнера — члена семьи президента США, его зятя, доверенного лица — сигнал Трампа о том, что он очень хочет, чтобы эти переговоры были результативными», — подчеркнула аналитик.

Путин подошел к этому важному раунду переговоров с еще более сильных позиций, поделился мнением заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. По его словам, коррупционный скандал на Украине, отставка Андрея Ермака ударили по Зеленскому. Параллельно российская армия освобождает все новые населенные пункты в зоне СВО, о чем лишний раз напомнил Путин.

Сперва Верховный главнокомандующий посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где заслушал доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска. Потом, прямо перед отъездом на встречу с Уиткоффом, Путин вновь вернулся к этой теме в общении с журналистами, назвав Красноармейск плацдармом, откуда можно дальше двигаться в разные направления.