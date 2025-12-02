Путин подготовил для Трампа выгодную сделку

Президент Владимир Путин подготовил для своего американского коллеги выгодную сделку Фото: Роман Наумов © URA.RU

Второй раз в этом году случилось так, что один из важных экономических форумов России совпал с не менее важными переговорами президента Владимира Путина. В апреле он вынужден был уехать со съезда РСПП для телефонного разговора с Дональдом Трампом. Сегодня Путин выступил на форуме ВТБ «Россия зовет» и сразу вернулся в Кремль, чтобы встретиться с посланником Трампа Стивом Уиткоффом, который прилетел для обсуждения мирного плана своего шефа по Украине. В кулуарах форума собеседники URA.RU были полны оптимизма и ожиданий.

Глава ВТБ Андрей Костин, модерировавший пленарную сессию, очевидно, был расстроен, что президент не задержался на форуме. Но сказал, что все всё понимает.

Глава ВТБ Андрей Костин расстроился, что президенту не удалось задержаться на форуме, но мирный процесс важнее Фото: Роман Наумов © URA.RU

И это действительно так. Глава РСПП Александр Шохин признался собкору URA.RU, что крупный бизнес ждет только позитивных результатов от встречи Путина и Уиткоффа. «Несколько дней напряженных переговоров американской и украинской делегаций в Майами показали, что мирный план — не позиция только Уиткоффа. Это точка зрения ближайшего круга Трампа», — отметил Шохин.

Крупный бизнес ждет окончания украинского конфликта, чтобы начать снова работать вместе с западными странами, но, конечно, лишь с теми, которые сами будут к этому готовы. «Бизнес — это про доверие. У нас есть повод не доверять тем или иным инвестиционным институтам и индустриальными партнерам, которые ушли из России после 2022 года, — отметил Шохин. — Надо заинтересовать американскую сторону проектами.

Ключевая вещь – это привлечь американский бизнес, капитал к восстановлению экономики той части Украины, которая пока не наша, но должна быть нашей – это часть Запорожской, Херсонской, Днепропетровской областей, например».

То, что Россия готова к сотрудничеству со всеми, кто готов к сотрудничеству с ней, подтвердил со сцены президент Путин. «Мы будем и дальше выстраивать суверенную экономическую политику, действовать на внешнем контуре, исходя из собственных национальных интересов, потребностей отечественного бизнеса и наших граждан, выполнять обязательства перед иностранными контрагентами и наращивать сотрудничество с теми государствами, которые в этом заинтересованы», — заверил Путин всех — и внутренних, и внешних действующих и потенциальных инвесторов и партнеров.

По словам Путина, «Россия открыта для сотрудничества с иностранным бизнесом и в сфере торговли, и в реальном секторе, и на фондовом рынке».

«Наша страна предоставляет большие возможности для предпринимателей и инвесторов, а устойчивость важнейших макроэкономических показателей гарантирует надежность такой работы», — заверил он.

В ближайшее время России предстоит «добиваться более высокой инвестиционной динамики». Путин отметил, что важно наращивать вложения в новые проекты в самых разных отраслях. «В последние три года инвестиции росли опережающими темпами: в 2022 году — 6,7 процента, в 2023-м — на 9,8 процента, 2024-м — на 7,4 процента, — отметил президент. — В случае иностранных инвестиций может быть полезен федеральный взгляд на то, где лучше зарубежным партнерам реализовать тот или иной проект, какие использовать федеральные меры поддержки. Для подобных инициатив предлагаю создать единую экосистему сопровождения инвестиций».

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме традиционно выступает одним из основных спикеров Фото: Роман Наумов © URA.RU

Банковский сектор, отметил Путин, чувствует себя уверенно. Но нужно укреплять роль фондового рынка «как источника средств для инвестиций». Кроме того, Путин поставил задачу «и дальше повышать привлекательность рынка капитала, укреплять доверие инвесторов и обеспечивать приток средств».

Форум ВТБ, считает гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков, — «ключевое ежегодное событие для сигналов иностранному и российскому бизнесу». И сегодня его значение сильно возросло: он стал «мощным инструментом экономической политики и коммуникации с миром, минуя западные правительства, — напрямую с бизнесом».

А нынешний форум символичен вдвойне: звезды сошлись так, что именно сегодня намечена встреча Путина и Уиткоффа по мирному процессу. Причем со спецпосланником Трампа приехал еще и предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер. Путин дает сигнал: «Мы строим свое будущее сами и с теми, кто готов, а не ждем решений извне». «Это создание фона для возможных переговоров: если гипотетический план Трампа действительно будет содержать экономические пункты (например, снятие части санкций в обмен на что-либо), то Россия уже сейчас публично формулирует свою картину мира и экономические интересы.

Это позволяет задать рамки для любых будущих дискуссий, стартуя не с нуля, а с позиции, озвученной на крупной международной площадке», — подчеркнул Гращенков.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов традиционно пользовался популярностью у китайских товарищей Фото: Роман Наумов © URA.RU

В свете идущего миротворческого процесса ключевая интрига, по мнению замдиректора Центра политической конъюнктуры Михаила Карягина, кроется в том, возможна ли в принципе перезагрузка отношений с Западом. «Но точно известно одно: как раньше уже не будет. Власти сделали выводы: кооперация с Западом возможна, но с мыслью о том, что нас „снова могут кинуть“. Кризис доверия будет преодолеваться очень долго, не одно десятилетие», — полагает политолог.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что кризис доверия придется преодолевать в том числе в финансовой сфере. «Надо восстанавливать доверие.

Надо возвращать доверие силой. Нас должны уважать, не покушаться на наши владения, на нашу собственность», — заявил парламентарий URA.RU.

А глава комитета Совета Федерации по бюджету Анатолий Артамонов уверен, что экономическое и инвестиционное сотрудничество с недружественными странами восстановится. «Они опять станут дружественными так же быстро, как стали недружественными. Им с нами дружить очень выгодно», — сказал Артамонов URA.RU.