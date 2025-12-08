Европа превратила Украину в государство-камикадзе

ЕС и Лондон устроит поражение Киева в долгосрочной перспективе, но они хотят, чтобы Украина как можно больше навредила России, говорит политолог Евгений Семибратов Фото: Официальный сайт президента Украины

Европейские кураторы киевского режима готовы идти до конца в использовании Украины против России. Элиты в Лондоне и Брюсселе поставили на это противостояние все, поэтому будут максимально затягивать конфликт вопреки плану Трампа и конструктивному диалогу между Москвой и Вашингтоном, отметил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. Поэтому договориться о мире получится после того, как линия фронта ВСУ окончательно развалится, уверен политолог.

— Россия последовательно ведет диалог с США по урегулированию украинского конфликта. Владимир Путин лично выразил готовность к миру на основе мирного плана Дональда Трампа. Мы видим активное участие Москвы в переговорном процессе. Однако со стороны Киева такого не наблюдается. Владимир Зеленский сегодня снова встречается в Лондоне с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, чтобы, как сказал французский лидер, скоординировать действия в свете недавних дискуссий между украинцами и американцами. Как Европа будет подавать свое желание продолжать военную поддержку Киева?

В августе в Белый дом приехали политики, которых эксперты относят к европейской «партии войны»: Кир Стармер (Великобритания), Эммануэль Макрон (Франция), Фридрих Мерц (Германия), Александр Стубб (Финляндия), Джорджа Мелони (Италия), глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте Фото: Alex Brandon, кредит: AP/TASS

— На прошлой неделе практически зашли в тупик американско-украинские переговоры в Майами. Тем самым Украина показала свое намерение продолжать конфликт и готовность следовать тем инструкциям, которые приходят из Европы. Думаю, в информационном пространстве мы увидим нарратив о том, что Трамп является чуть ли не предателем западного мира, на страже интересов которого стоит Европа. Нагонят страшилок о «вторжении орд с Востока», хотя, если сопоставить численность населения РФ и Европы, то «орды» могут быть только с Запада. Учитывая, что основные СМИ в Европе находятся под контролем «брюссельского обкома», информационный курс на необходимость продолжения пока еще гибридной войны с Россией посредством Украины и подготовку к возможной войне с Россией на горизонте 2028-2032 годов будет продолжаться. Тех граждан стран ЕС, которые публично выразят недовольство этой позицией, будут максимально жестко наказывать. Поэтому реальное недовольство дальше европейских кухонь никуда не выйдет.

— Трамп упрекнул Владимира Зеленского в том, что тот до сих пор не ознакомился с подготовленным Белым домом проектом соглашения. Почему Зеленский продолжает тормозить мирный процесс?

Владимир Путин не раз заявлял о готовности России к мирному урегулированию конфликта на основе плана Трампа Фото: Роман Наумов © URA.RU

— Потому что прекрасно понимает, что заключение мира приведет к его смерти, как политической, так, возможно, и физической. Будучи изначально британской креатурой, он затем переприсягнул американским демократам, а после победы Трампа обратно переметнулся к Лондону. И теперь Зеленский отдает себе отчет в том, что принятие плана, предлагаемого США, и который был согласован и даже, я бы сказал, выстрадан в переговорах с Москвой, немедленно поставит крест на любых его перспективах.

В свою очередь, лондонские наднациональные элиты нацелены на максимальное затягивание конфликта. Их вполне устроит поражение Украины в долгосрочной перспективе. Но перед своей кончиной киевский режим должен нанести как можно больший ущерб России.

Именно поэтому мы не видим конструктивного подхода, как со стороны Киева, так и со стороны брюссельской бюрократии, которая тоже относится к пресловутым глобалистам.

— Как Белый дом может отреагировать на такое нежелание Киева предпринимать усилия для урегулирования? Остались ли у Трампа рычаги воздействия на Зеленского?

Дональд Трамп вынужден считаться с интересами западных элит, которые клеймят его «агентом Кремля», отмечает политолог Фото: Official White House / Shealah Craighead

— Если бы США сегодня были той самой единственной в мире сверхдержавой, в качестве которой они себя преподносят в последние более чем 30 лет в мировой политике, говорить о продолжении существования нынешнего киевского режима не приходилось бы. Потому что мы видим со стороны украинских властей посягательство на святую для американцев вещь — их исключительную роль во внешней политике.

Это не отменяет того, что США остаются самой мощной по совокупности различных потенциалов державой в мире. Но даже эти ресурсы уже не позволяют Вашингтону контролировать абсолютно все. И американцам не хватает рычагов влияния на киевский режим, чтобы принудить его к мирному урегулированию.

Как проходило обсуждение мирного плана Трампа Фото: URA.RU

В какой-то степени Трамп загнан в угол. Потому что с рациональной точки зрения, в том числе в контексте американской стратегии национальной безопасности, Соединенным Штатам лучше было бы огласить позицию, что они вне конфликта, снимают санкции, и, если Россия готова, работать с ней над совместными проектами.

У Трампа уже не хватает рычагов влияния на Зеленского и его европейских кураторов, полагает эксперт Фото: Alex Brandon, кредит: AP/TASS

Но подобная риторика со стороны Трампа будет его противниками внутри страны немедленно использована против него. Потому что по вопросу мирного урегулирования, судя по всему, Трамп находится в явном меньшинстве среди политических элит США. И его сразу начнут клеймить «агентом Кремля» так сильно, как никогда не клеймили. И вряд ли к давлению такой силы американская администрация готова и способна его выдержать.

Поэтому Белый дом будет балансировать между истинными интересами страны, связанными с желанием конструктивно взаимодействовать с Россией и попытками не попасть под каток нарратива, что он «кремлевский агент».

— Зеленскому из-за коррупционного скандала уже пришлось уволить главу своего офиса Андрея Ермака. Тучи над самим Зеленским продолжают сгущаться. Насколько он близок к потере власти в стране, и где будет центр принятия решений после того, когда он ее потеряет?

Валерий Залужный, которого прочат на замену Зеленскому, выступил против мирного договора с Россией Фото: Официальный сайт президента Украины

— Центр принятия решений находится скорее в Лондоне, в несколько меньшей степени — в Брюсселе, который в этой схеме существует скорее как некое посредническое звено. В любом случае в Киеве никакие решения не принимаются. Я полагаю, фигуру Зеленского будут отыгрывать до конца. Британцы попробуют его до последнего дожать относительно закона о снижении возраста мобилизации. Развивающийся коллапс на фронте с украинской стороны говорит о необходимости пополнения ВСУ новыми военнослужащими. Идея контракта, предусматривающего добровольную мобилизацию молодых людей, полностью себя дискредитировала. Даже Bloomberg сообщал, что из 11 таких добровольцев, подписавших этот контракт, уже не воюет ни один — одни убиты, другие пропали без вести, третьи вернулись инвалидами в тыл.

Я полагаю, теперь Зеленского будут прожимать до того, чтобы градус нынешнего киевского режима довести до уровня террористического по отношению не только к нам, но и к собственному населению. А когда этот акт театральной трагедии будет доведен до конца, уже можно будет поставить вопрос о приведении к власти какого-то более классического диктатора. Залужный на эту роль идеально подходит, но Лондон умеет порой сильно удивлять.

— С подачи Европы рассматриваемый на пост следующего украинского лидера Залужный недавно заявил, что «мир возможен только через победу, а не через иллюзию договоренностей с Россией». Это выражение позиции европейской «партии войны»? Почему ЕС и Великобритания продолжают такую линию вразрез с политикой Белого дома?

Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры сделали высокие ставки на войну с Россией, объясняет Семибратов Фото: Официальный сайт Европарламента

— Те политические круги, которые выбрали курс на войну с Россией, поставили на кон все — и будущее своих стран, и свои личные карьеры, и финансы, и активы. Потому что после признания провальности такой политики Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер и прочие должны добровольно уйти в отставку и предстать перед судом за национальную измену своим народам, которые они должны были вести к светлому будущему, а привели к разрухе и социально-экономической деградации. Об этом, кстати, тоже написано, в том числе в американской стратегии национальной безопасности.

Продолжение после рекламы

Европейские лидеры все это прекрасно понимают, но до сих пор питаются иллюзиями, что Россию можно дожать до конца и потом за счет репараций решить свои проблемы. Как экономический рост Европы в 20-е годы прошлого века был вызван репарациями, полученными от Германии после Первой мировой войны.

— Тем не менее, Россия одерживает победу на поле боя, освобождая все новые населенные пункты и территории. На Украине обостряется энергокризис. Когда для Киева настанет критический момент, после которого режим осознает, что надо срочно договариваться с Москвой?

— Этот момент не настанет. Потому что их кураторы делают ставку на войну до последнего.

Даже полное уничтожение украинской энергетики и потенциальная потеря контроля над всей левобережной Украиной нынешний киевский режим устроит.

И здесь, как отмечал Владимир Путин, самый действенный инструмент — наши вооруженные силы, которые все ближе к тому, чтобы сломать хребет ВСУ, после чего резкие перемены на фронте могут происходить уже не в результате проведения полномасштабных наступательных операций, а гораздо меньшими усилиями с российской стороны. Что-то подобное мы сейчас видим в направлении Гуляйполя.

Карта специальной военной операции на 8 декабря Фото: URA.RU