У Европы не получится затуманить разум людей Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Запад бросил большие ресурсы на создание образа врага из России, используя самые грязные приемы. Этим Европа хочет отвлечь население от внутренних проблем в экономике, да и не только в ней. Миллиардер Илон Маск уже назвал Евросоюз «четвертым рейхом». Как объяснили эксперты URA.RU, думающие европейцы все прекрасно понимают и выступают против безумной подготовки к войне, к ним присоединились и многие политики. Их голос будет только громче.

Западные СМИ стали прибегать к совсем уж примитивным способам пропаганды. В погоне за ярким заголовком, а скорее специально накаляя обстановку, они дают тезисы президента России Владимира Путина без контекста, из-за чего те выглядят агрессивно.

Западные СМИ искажают смысл слов Путина, обостряя и так непростую ситуацию Фото: Роман Наумов © URA.RU

Один из ярких примеров — британский таблоид Guardian. Журналисты заметили заявление Путина: «Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений». Из всей этой цитаты Guardian передал лишь то, что «Россия готова воевать с Европой».

Продолжение после рекламы

Европейские политики и генералы тоже постоянно используют необоснованно жесткие заявления в адрес России, пугая свое население. Все это они приправляют заявлениями о необходимости нарастить военные расходы, отвлекая внимание общества от ухудшающейся ситуации в экономике их стран.

“Европа использует Россию, чтобы переключить недовольство людей с внутренних проблем на внешнюю политику. Европейский человек — достаточно аморфный, он в основном поглощает то, что ему дают классические провластные СМИ”, — поделился мнением руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.

Информационное пространство в Европе жестко цензурировано, заявил политолог Александр Асафов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Европейские СМИ не позволяют своим читателям услышать Россию во весь голос. Еще один недавний пример — отказ итальянской газеты Corriere della Sera публиковать полное интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым. Пресс-секретарь ведомства Мария Захарова назвала это цензурой, отметив, что из всего материала газета была готова представить лишь треть.

Проблема для Европы в том, что в современном мире громкие инфоповоды способны генерировать не только западные медиа. Например, интервью Путина индийским СМИ 4 декабря и его визит в Нью-Дели стали одной из самых обсуждаемых тем в мировой новостной повестке.

«Мы готовы говорить с теми, кто хочет узнать о нас правду. Это довольно просто сделать, есть масса источников. Мы видим, что интерес среди наших друзей высок», — заявил политолог Александр Асафов.

У России есть телеканал Russia Today, который вещает на разных языках, 5 декабря Путин запустил его трансляцию в Индии. Человек, который хочет найти правду о России, обязательно ее найдет, уверен Асафов.

“Мировые СМИ тоже в том или ином виде все-таки дают информацию о России. В феврале 2024 года Такер Карлсон сделал прекрасное интервью с Путиным, которое посмотрело огромное количество людей в мире. Но это в основном для тех, кто действительно хочет разобраться в происходящем”, — сказал Иванов.

Виктор Орбан прямо говорит, что это Европа готовится к войне с Россией Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Несмотря на всю ораву подконтрольных Брюсселю журналистов и политиков, голос здравомыслия в самой Европе тоже слышно все сильнее. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прямо говорит, что это не Россия готовится к войне, наоборот, это Евросоюз вышел на финальный этап подготовки к конфронтации.

«Таких лидеров становится все больше. Можно вспомнить вице-премьера Италии, лидера партии „Лига“ Маттео Сальвини или партию „Альтернатива для Германии“, лидирующую среди немецких партий по соцопросам. В Словакии есть премьер Роберт Фицо, в Нидерландах тоже сильны евроскептики», — дополнил Иванов.

Продолжение после рекламы

Илон Маск назвал Европу «четвертым рейхом» Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley

Параллельно американский предприниматель и миллиардер Илон Маск — один из самых влиятельных людей мира — заявил на многомиллионную аудиторию соцсети X, что Евросоюз — это в значительной степени «четвертый рейх». Маск призвал ликвидировать ЕС и вернуть суверенитет отдельным странам.

«Именно», — прокомментировал пост Маска в X зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В завязавшейся на эту тему дискуссии принял участие и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, призвавший ЕС решить свои проблемы: неконтролируемую миграцию, рост преступности, деиндустриализацию, высокие цены на энергоносители, ускоряющийся экономический спад и повсеместную цензуру. По его словам, Европа заслуживает большего. Его мнение получило весомое одобрение среди западных пользователей соцсети X.

“Россия многое делает в соцсетях в последнее время. Мы контактируем с блогерами и людьми, у которых есть собственное мнение”, — отметил Иванов.

Решение немецкого правительства вернуть обязательную военную службу вызвало протесты среди молодежи, продолжил он. «В будущем эта милитаристская политика ЕС будет и дальше сталкиваться с противодействием со стороны как обычных людей, так и европейских политиков», — добавил собеседник URA.RU.