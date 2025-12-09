Путин провел день, когда ему пришлось сдерживать слезы

Президент Владимир Путин вручил Звезду Героя России маме погибшего на СВО сержанта Никиты Афанасьева Фото: Роман Наумов © URA.RU

День Героев Отечества. Истинный смысл этого праздника, которому уже не один год, раскрывается, пожалуй, только сейчас. Герои на фронте, герои в тылу. Каждый из них прошел через риск, через преодоление себя и обстоятельств. Это люди, которые живут и побеждают ради других, ради своего Отечества. Четырнадцати из них президент Владимир Путин сегодня вручил Золотые Звезды героев. Кто поклонился Путину до земли и почему президент едва сдержал слезы — в репортаже собкора URA.RU из Кремля.

Говорят, героями не рождаются, героями становится. Но те, кто собрался сегодня в Георгиевском зале Кремля, были рождены, чтобы стать героями. Вот взять высокого, статного полковника. «Я не герой, у меня нет Звезды, — и показывает на стоящего рядом сержанта со сверкающей Золотой Звездой на груди, с которым только что разговаривал совсем не по-уставному, а по-дружески что ли: — Вот он — герой». А у самого из правого рукава кителя выглядывает бионический протез, на груди — три Ордена мужества.

Сегодня в Кремль пригласили около 200 Героев Отечества и кавалеров Орденов мужества Фото: Роман Наумов © URA.RU

Он не захотел представиться. Даже назвать позывной отказался, хотя уже и не на фронте. Тяжелое ранение получил еще в самом начале СВО, а теперь — передает свой боевой опыт курсантам. У него за плечами украинский конфликт не первый, и есть с чем сравнивать. «Это война абсолютно другая. Она не похожа на боевые действия, которые велись до этого в Сирии, на Кавказе.

Продолжение после рекламы

Конечно, как и любая война, она меняет человека, вопрос – в какую сторону. Вот я стал на пару килограммов легче», — в шутку сказал офицер, кивая на протез вместо руки.

Даже в такой ситуации они способны шутить и уверенно смотреть в будущее. Полковник раскрыл свой секрет: «Надо быть убежденным в правоте своего дела. Надо любить свою Родину. Надо иметь характер».

О подвиге Дамира Юсупова, посадившего аварийный пассажирский лайнер на кукурузное поле, снят художественный фильм Фото: Роман Наумов © URA.RU

А для легендарного командира Airbus Дамира Юсупова, посадившего только что оторвавшийся от земли лайнер, в двигатели которого на взлете попали птицы, прямо на кукурузном поле, Звезда Героя за спасение более 200 человек — ответственность. Спустя шесть лет после предотвращения страшной авиакатастрофы, он не только продолжает летать, но и рассказывает молодежи о любимой стране, о любимом деле. «Герой в мирной жизни — это человек, который любит свою работу, который является профессионалом своего дела, который, попадая в какую-то внештатную, сложную ситуацию, не теряется, и делает все, чтобы выйти из нее и, возможно, спасти других», — поделился летчик.

Александр Палящий во всех трех Звездах Героя видит заслугу своих бойцов Фото: Роман Наумов © URA.RU

Не в обиду «гражданским», но героев СВО сегодня в зале было все-таки больше. Останавливаю подполковника — у него три Золотых Звезды на груди (таких в Георгии были единицы): Героя России, Героя ДНР и Героя ЛНР. Знакомимся — Александр Палящий. Первая «звездочка» — за освобождение Попасной в ЛНР, вторая — за Соледар в ДНР, третья — за Бахмут. Как говорится: кто знает, тот поймет. Тяжелейшие направления, ожесточенные бои и — победа русского оружия, русской армии.

«Самая ценная награда для меня — это не Звезда. Самое ценное — это когда после штурма ребята подходили и говорили: „Спасибо большое за работу, артиллеристы. Если бы не вы, мы бы оттуда не вышли“, — рассказал офицер. — Невозможно одному сделать огромную тяжелую работу.

Только благодаря простому русскому солдату, который всю тяжесть несет на своих плечах, только вместе мы можем выполнять задачи. Эти Звезды – награды моих бойцов, которые доверились мне, которые шли, смотря смерти в глаза, которым я доверял и которые мне доверяют».

Сегодня президент вручил награды русским воинам - от прапорщиков и сержантов до генералов Фото: Роман Наумов © URA.RU

Их всех, причем неважно, со Звездой Героя на груди или нет, сегодня благодарил и поздравлял верховный главнокомандующий. Путин говорил о «великих сынах и дочерях России», которые служили и служат Отчизне. «Их имена овеяны неувядаемой славой. И здесь, в Георгиевском зале Кремля, продолжая традиции, заложенные еще Екатериной Великой, преклоняясь перед всеми поколениями героев, мы утверждаем и подчеркиваем неразрывность тысячелетней истории нашей страны, — сказал Путин. — Нас объединяет гордость за свою Родину, за достижения и победы предков».

Продолжение после рекламы

Сегодня за будущее России воюют «совсем молодые ребята», отметил президент. «По личному общению знаю: на фронте они стали гораздо острее чувствовать духовную, кровную связь со своими дедами и прадедами, как никогда раньше, ощущают эту преемственность и свою ответственность за наследие предков», — подчеркнул Путин.

Семья погибшего сержанта Никиты Афанасьева получила его Звезду Героя из рук президента Фото: Роман Наумов © URA.RU

Ему предстояло вручить 13 Золотых Звезд героям. Еще одну, первую на сегодняшней церемонии, Путин передал семье погибшего на СВО сержанта Никиты Афанасьева. Награду взяла в руки мама Героя. Путин приобнял женщину, поцеловал ее в лоб. Рядом со свекровью стояла вдова сержанта, а в зале сидели дети, для которых Звезда Героя наверняка будет не только памятью об отце, а примером мужества и преданности своей Родине.

И это то, что по-настоящему важно. «Все куется в семье. В семье на ноги становится человек и физически, и морально, — объяснил Путин. –

Поэтому и вся наша политика вокруг семей и складывается… И вокруг Родины, потому что Родина и есть наша большая, огромная, сплоченная семья».

Свои Золотые Звезды сегодня получили командующий группировкой войск «Запад» Сергей Кузовлев и командующий группировкой войск «Восток» Андрей Иванаев. «Мы дальше отдадим все силы для того, чтобы обеспечить безопасность нашей страны, ее развитие за правое дело», — заверил генерал-полковник Иванаев верховного главкома.

Отец Киприан (в миру - Валерий Бурков) Звезду Героя получил за войну в Афганистане, но уже много лет служит Богу Фото: Роман Наумов © URA.RU

Когда к Путину за своей наградой подошел сержант Виталий Кондратов, президент, который до сих пор был серьезен, вдруг заулыбался. После окончания церемонии спросила у него: что же произошло. «Да не, — заскромничал Герой России, — я просто представиться же должен был, немного переволновался, сбился. Хотя все вроде бы заучивал».

По словам сержанта Контратова, когда 21 февраля 2022 года он, простой донецкий шахтер с 30-летним стажем, пришел в военкомат, чтобы отправиться на фронт, и подумать не мог, что в его жизни будет такой день, что он будет удостоен Звезды Героя, и вручать награду будет лично Путин.

«Если б мне кто-нибудь это сказал раньше, я бы не поверил. Ну, как это? Я ж обычный шахтер», — мужчина едва сдерживал свои эмоции.

Летчик-испытатель Леонид Чикунов до земли поклонился президенту Фото: Роман Наумов © URA.RU

А командир летного отряда, летчик-испытатель Леонид Чикунов решил не сдерживать себя. После того как на его груди засияла Звезда Героя (награду Чикунов получил за предотвращение катастрофы во время испытания опытного образца самолета RRJ-95 NEW-100 еще в 2023 году), летчик взял ответное слово. Он рассказал о своем отце — герое Великой Отечественной, который, несмотря на потерю ноги, после войны восстанавливал страну, строил ГЭС. «Просто гордость за наших героических отцов и дедов — они нам оставили великую, цветущую, большущую, богатую страну», — сказал Чикунов и, отойдя от трибуны и повернувшись лицом к Путину, поклонился президенту до земли.

Продолжение после рекламы

Позже Чикунов мне рассказал, почему он так сделал. «Я хорошо помню дикие 90-е. Владимир Владимирович вытянул страну за уши из болота, спас ее. Еще б немножко, и Россия развалилась на отдельные регионы.

После дикого ельцинского времени он вытянул Россию. Россия снова стала великой, цветущей уважаемой во всем мире страной», — заявил летчик.

Он заверил меня еще и в том, что Россия скоро вернет свою славу в самолетостроении, и в небо будут подниматься российские не только непревзойденные военные самолеты, но и гражданские лайнеры. «Я испытывал Суперджеты с французскими сертификаторами из европейского агентства. По их оценкам, ни один Airbus не управляется так легко, комфортно, безопасно, как наша „ласточка“. Это их оценка — французов, — рассказал Чикунов. — 20 лет в России авиация лежала на боку. Но все восстанавливается».