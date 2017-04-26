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26 апреля 2017
Главные новости Москвы
07:29  26 апреля 2017 9

Эрдоган заявил, что Путин уже не так поддерживает Асада

Отношения Путина и Асада изменилисьФото: пресс-служба администрации президента
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Кремль начал менять позицию по поводу будущего Башара Асада, президента Сирии. Такое мнение высказал турецкий лидер Реджеп Эрдоган после разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Эрдоган считает, что Москва уже дистанцируется от поддержки сирийского президента. «Путин сказал мне: «Не поймите меня неправильно. Я не защищаю Асада, я не его адвокат», — рассказал турецкий президент в интервью Reuters.

Эрдоган добавил, что при Асаде конфликт в Сирии не может быть разрешен, пишет «Ридус». «Он напал на своих граждан с танками, пушками, истребителями и химическим оружием, — говорит турецкий лидер. — Какое решение конфликта возможно при нем?»

Власти РФ не раз подчеркивали, что вопрос будущего Асада решают граждане Сирии.

Татьяна Трушина
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