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27 апреля 2017
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25 апреля 2017
24 апреля 2017
00:04  27 апреля 2017 0

Раненых в перестрелке охотников из ХМАО спас частник на вертолете. Служба «112» помогать отказалась

Первый споттинг в Кольцово. Екатеринбург, вертолет, авиа
Пострадавших при побоище в югорской тайге спас частный вертолетФото: Александр Мамаев © URA.RU

Раненых в результате перестрелки в тайге охотников спас владелец частного вертолета. Бизнесмен из Югорска Виктор Завалыпич прибыл на место происшествия раньше медиков и МЧС. Летчик моментально сел за штурвал, согласовал полет, и вылетел за пострадавшими.

Как сообщает Life.ru, после перестрелки один из ее участников позвонил сыну владельца заимки, Эльнару, рассказал о случившемся и попросил о помощи. Получив отказ в службе экстренной помощи по номеру 112 и в аэропорту Советского, Эльнар отправился к знакомому бизнесмену с личным вертолетом, который моментально среагировал, и вместе с другим сыном хозяина заимки отправился на помощь. В результате оба пострадавших были доставлены в больницу.

Ранее в пресс-службе следственного управления в ХМАО сообщили о возбуждении уголовное дело в рамках ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство более двух лиц). По данным предварительного следствия, 24 апреля на заимку прибыл ее владелец с двумя своими гостями. После распития алкогольных напитков между сторожем и охотниками возник конфликт.

«Около 3 часов сторож вернулся в дом, взяв с собой ружье и нож, и произвел выстрелы в сторону мужчин. В тот момент, когда мужчины пытались выхватить ружье, сторож нанес им ножевые ранения. Вместе с тем, по предварительным данным, один из раненых заполучил ружье и выстрелил в сторожа», — комментируют в СКР.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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