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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Москвы
23:56  26 апреля 2017 0

Руководитель группы при СБ ООН объяснил различия ИГИЛ и «Аль-Каиды»

Открытая лицензия на 21.07.2015. Терроризм., террорист
Очень похожих друг на друга «Исламское государство» и «Аль-Каиду» отличают два фактораФото: Jon Olav Eikenes/Flickr

Руководитель мониторинговой группы при Совете Безопасности ООН по проблематике запрещенных в России группировок «Исламского государства», «Аль-Каиды» и движения «Талибан» Ганс-Якоб Шиндлер рассказал об их различии.

Шиндлер отметил феномен ИГИЛ: организацию наполняют в основном представители молодого поколения, и ее ряды постоянно растут. Говоря об отличии «Исламского государства» от «Аль-Каидой» он сказал, что между ними нет большого различия, кроме двух аспектов, сообщает «Газета.Ru».

«Первый связан с тем, кто является главарем — или это Айман аз-Завахири, или это Абу Бакр аль-Багдади. Второй — это последовательность», — сказал Шиндлер. Он пояснил, что идеология «Аль-Каиды» — мировой халифат, о чем публично говорил Усама бен Ладен. При этом ИГИЛ хочет установить его сейчас, а бен Ладен возлагал такие надежды на следующее поколение.

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил, что по имеющимся данным террористическая группировка «Исламское государство» ведет переговоры с другими организациями об объединении, напоминает «Национальная служба новостей».

Ранее Бортников также отмечал, что боевики фактически создали в мире новую глобальную террористическую сеть. По его словам, главари группировок начали менять свою тактику и перебрасывать войска в Афганистан и Йемен.

Марина Мотылева
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