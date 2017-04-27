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27 апреля 2017
03:46  27 апреля 2017 4

Верховный суд расширит права клиентов суррогатных матерей

Туган Жер региональный фестиваль казахского национального творчества Чесма Челябинск, обряд имянаречения новорожденного ребенка, дитя
Суррогатные матери отказываются отдавать детей без объяснения причинФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вопрос о том, почему суррогатная мать отказывается отдать биологическим родителям выношенного ею ребенка, теперь будет рассматриваться в судебном порядке. Таким образом, права семей, воспользовавшихся услугами суррогатных матерей, будут расширены.

Как сообщают «Известия», Верховный суд России в четверг, 27 апреля, рассмотрит проект постановления о спорах «клиентов» с суррогатными матерями. Согласно этому документу, теперь отказ суррогатной матери передать ребенка родителям не может служить «безусловным основанием» для вынесения судебного решения. Обязательно должны быть приняты во внимание следующие пункты: был ли заключен договор между сторонами, каковы его условия и являются ли истцы генетическими родителями ребенка, а также причины, по которым женщина отказывается передавать ребенка клиентам.

В настоящее время, согласно статье 51 Семейного кодекса, те, кто воспользовался услугой суррогатной матери, могут быть записаны родителями ребенка только с ее согласия. Законопроект, позволяющий генетическим родителям становиться официальными, вне зависимости от согласия на это суррогатной матери, был отклонен Госдумой и не получил одобрения правительства.

Между тем в законодательстве не определена ответственность суррогатной матери в случае ее отказа передать ребенка клиентам. Эксперты газеты полагают, что такое положение дел нарушает права генетических родителей. Таким образом, разъяснение Верховного суда, по каким правилам следует вести дела данной направленности, является очень своевременным.

Наталья Володина
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