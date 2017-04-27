{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,31
Динамика за 2 недели
Евро 61,51
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
27 апреля 2017
06:16  27 апреля 2017 23

Ставки по ипотечным кредитам могут снизиться до 10%

Клипарт. Деньги и прочее., ключи от квартиры, мелочь, деньги, ипотека, плата, рубли
В I квартале рост просроченной задолженности по ипотечным кредитам составил всего 1%Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Российские банки могут снизить ставки по ипотечным кредитам до 10% годовых. Это стало возможным из-за низкого роста просроченной задолженности, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро

Как сообщают «Известия», в первом квартале рост просроченной задолженности составил всего 1%. В прошлом году за этот же период он достигал 12%.

Как полагают эксперты, причин улучшения ситуации несколько. «Во-первых, это улучшение ситуации в экономике и рост доходов населения в номинальном выражении. Второй фактор — сокращение доли валютных ипотечных кредитов», — отмечает главный аналитик «Промсвязьбанка» Дмитрий Монастыршин.

Если ситуация не изменится, банки смогут выдавать больше кредитов и под меньшие проценты уже в нынешнем году.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров