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27 апреля 2017
Главные новости Москвы
08:54  27 апреля 2017 18

За электроэнергию в ЛНР заплатят российские потребители

Клипарт. разное. 5 апреля 2014г, провода, электроэнергия, лэп, электричество
Из-за ЛНР тарифы в России вырастут на 2,5%Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Поставки электроэнергии из России в ЛНР спишут на технологические потери Федеральной сетевой компании, что может спровоцировать удорожание тарифа ФСК на 2,5% и переплату со стороны российских потребителей в размере 2-4,6 млрд рублей в год.

Схему компенсации за поставки электричества в непризнанную республику обсудят 30 апреля в сетевом комплексе. Эксперты считают, что в случае принятия решения схема размоет поставки электроэнергии по всему российскому энергорынку, пишет «Коммерсант». «Основная нагрузка через оплату тарифа ляжет на всех потребителей, кроме населения», — добавляет источник издания.

При этом специалисты не оценивали экономические последствия от предложенных изменений. Схема в случае принятия будет действовать с 30 апреля 2017 года по 31 мая 2018 года.

Россия поставляла электроэнергию в ЛНР с момента отказа украинских властей это делать из-за долгов перед снабжающими организациями. Тогда в Кремле отметили, что Украина сама отторгает свои территории.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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