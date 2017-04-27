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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
09:25  27 апреля 2017 1

На Урале уволили инструктора автошколы из-за ДТП с его учениками

Куса. Челябинская область, автошкола, учебная
Опасный инструктор отстранен от работыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе Туринске Свердловской области по требованию прокуратуры лишился работы не имеющий профильного образования инструктор автошколы, принадлежащей ООО «Регион», ученики которого часто попадали в ДТП.

У образовательного учреждения выявили проблемы с лицензированием, а преподавательский состав не соответствует требованиям закона, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Надзорное ведомство обратило внимание на ситуацию после того, как «ученики» одного из педагогов стали часто попадать в аварии.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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