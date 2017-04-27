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27 апреля 2017
Главные новости Москвы
09:43  27 апреля 2017 6

Российские ученые предупредили о климатической катастрофе

Лед на набережной.Нижневартовск., лед
Таяние льда приведет к катастрофеФото: Александр Елизаров © URA.RU

Российские ученые с Дальнего Востока предупредили, что из-за масштабного таяния льдов Арктику ждет климатическая катастрофа.

Для детального исследования ситуации специалисты намерены в этом году организовать три экспедиции в Арктику, чтобы изучить процесс таяния подводной мерзлоты Восточно-Сибирского шельфа, из-за чего происходит высвобождение большого метана, способного разогреть атмосферу Земли и изменить климат на планете, говорится на официальном сайте Дальневосточного отделения РАН.

В случае, если нынешние темпы протаивания подводной мерзлоты сохранятся, может произойти еще более мощный выброс метана, что приведет к непредсказуемым климатическим последствиям, в том числе и к катастрофе, передает «Федеральное агентство новостей».

Лев Истомин
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