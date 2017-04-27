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Главные новости Челябинской области
12:05  27 апреля 2017 0

Челябинских депутатов лишили самых преданных помощников. За голосованием следил прокурор

Клипарт. Екатеринбург, удостоверение
Десять с лишним лет на проблем в законе никто не обращал вниманияФото: Александр Константинов © URA.RU

Депутатам Заксобрания Челябинской области запретили нанимать помощниками родственников, передает корреспондент «URA.RU». Поправки в региональный закон, внесенные региональной прокуратурой, были приняты 27 апреля.

«Депутат не вправе иметь помощников, работающих по трудовому договору, состоящих с депутатом в близком родстве или свойстве (родители, супруг (супруга), дети, родные братья и сестры, а также родные братья и сестры, родители, дети супругов и супруги детей)», — гласит отныне ст. 26 областного закона о статусе депутата Законодательного Собрания Челябинской области.

Внести изменение в закон предложил на сегодняшней сессии лично прокурор области Александр Кондратьев. Его предшественник на этом посту — ныне вице-спикер Заксобрания Анатолий Брагин, — рекомендовал поддержать предложение. Что и было сделано, без обсуждения и сразу в трех чтениях.

Владимир Васин
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