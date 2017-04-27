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27 апреля 2017
Главные новости Москвы
13:13  27 апреля 2017 22

В «Газпроме» пройдут массовые сокращения

Годовое общее собрание акционеров компани
Не все сотрудники компании сохранят свои местаФото: Антон Белицкий © URA.RU

Компания «Газпром» сократит порядка 500 человек в концерне и его «дочках» из-за перехода к контрактам под ключ по новым проектам.

По ЕРС-контактам предполагается, что исполнитель возьмет на себя весь цикл работ, включая проектирование, закупку материалов и строительство. При этом, заказчик имеет минимум полномочий по управлению ЕРС-подрядчиком или субподрядчиками, пишет РБК.

По такой схеме «Газпром» намерен строить или ремонтировать трубопроводы внутри страны, а также за ее пределами, осуществлять поставки труб и техники, строить перерабатывающие и СПГ-заводы, а также обустраивать месторождения.

Переход на новую систему затронет административную структуру департамента, что приведет к сокращению минимум трех профильных департаментов, которые отвечают за строительство, проектные работы и корпоративные затраты.

Также предусмотрено сокращение кадров в дочерних структурах — «Газпром инвест» и «Газпром комплектация», которые выступают в качестве подрядчика по ряду проектов концерна.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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