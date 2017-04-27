{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,97
Динамика за 2 недели
Евро 62,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Пермского края
17:12  27 апреля 2017 0

Житель Прикамья выпрыгнул из окна многоэтажки, чтобы убить себя и годовалую дочь

Демонтаж козырьков Красина 68 Курган, окна дома, отвалившаяся штукатурка
От гибели отца и дочь спас сугроб, смягчивший падениеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Соликамске местный житель выпрыгнул из окна, держа на руках маленькую дочь. Оба остались живы. Сейчас ни здоровью девочки, ни здоровью ее отца ничего не угрожает.

ЧП произошло 12 апреля. Мужчина был в состоянии наркотического опьянения, рассказала «URA.RU» пресс-секретарь краевого СУ СКР Ирина Незнамова. Он взял годовалую дочь на руки и выпрыгнул из окна четвертого этажа съемной квартиры. От гибели их спас сугроб под окном, сообщает подробности преступления «Соль-ТВ».

Сейчас девочка и ее отец выписаны из больницы. Мужчина находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров