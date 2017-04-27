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27 апреля 2017
Главные новости Москвы
17:20  27 апреля 2017 5

Депутат из Екатеринбурга игнорирует раздел имущества с бывшей супругой

Суд Марчевских. Екатеринбург, марчевская юлия
Юлия Марчевская пытается вернуть совместно нажитое имуществоФото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский областной суд в четверг, 27 апреля, перенес рассмотрение апелляции Юлии Марчевской на решение Ленинского райсуда по делу об общем имуществе бывших супругов.

В суд не явился ни сам депутат и бизнесмен Анатолий Марчевский, ни его представители. В то же время в материалах дела значится, что 19 апреля он получил телефонограмму о сегодняшнем заседании.

«Истец был уведомлен, но его представители утверждают, что представители суда дезориентировали их и назвали другую дату заседания. Сегодня он находится в отъезде», — рассказала «URA.RU» Юлия Марчевская.

Следующее заседание, на котором будет рассмотрена апелляция, состоится 4 мая.

Как ранее писало «URA.RU», Марчевская добивается признания совместно нажитым имуществом денежных средств, инвестированных в период брака в объекты недвижимости, а также взыскания денежной компенсации. Речь идет о четырех объектах, в покупку, реконструкцию и строительство, которых были вложены семейные деньги, утверждает она. Это купленный гаражный бокс, реконструированный коттедж в поселке Токарево, офисные помещения по улице 8 марта, 45А и кафе по улице 8 марта, 43А.

«Фактически, я бомж и лузер в одном лице, которая после того, как муж бросил меня с двумя несовершеннолетними детьми, имеет лишь прописку в г. Екатеринбург, а жить, по словам бывшего супруга, „можно и в машине“», — отмечала Марчевская в обращении к СМИ.

Тимофей Вахрушев
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