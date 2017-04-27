19:21 27 апреля 2017 0

Жители деревень опасаются за свои дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С начала сезона пожарные Тюменской области уже 700 раз выезжали тушить сухую траву, в лесах потушено 14 пожаров. Специалисты уверены, это только начало: многие из пожаров возникают по вине людей и возле деревень. Последний вопиющий случай — возгорание возле деревни Борки, которое сильно напугало селян и подняло вопрос ответственности за огонь в полях. Власти разных уровней и госструктуры не могут определиться, чья эта обязанность.

Все началось с интернет-пабликов, в которых стали появляться фотографии пожаров на полях в селе Борки Тюменского района. В комментариях люди однозначно дают понять — они боятся, что огонь при ветре может легко перекинуться на дома. И тогда трагедии не избежать.

Пожар рядом с селом Борки Тюменского района ФОТО: соцсети

«Открыла окно и запах дыма почувствовала», — пишет жительница Борков Яна. «Ого, страшно. С усилением ветра быстро огонь распространится в деревню», — подогревает опасения другая жительница.

Глава муниципального образования Борки Дмитрий Ярунов пояснил корреспонденту «URA.RU», что пожар власти села полностью контролируют: «Мы наблюдаем за пожаром, он опасности не представляет. Со всех сторон огонь окружен озерами. На всякий случай у нас есть ранцевые огнетушители и люди, которые готовы выйти на тушение. В случае серьезной опасности к нам приезжают пожарные машины из соседних деревень».

Специалисты отмечают, что пал травы уже стал причиной пожаров в области. По данным главного управления МЧС по Тюменской области, пожарные уже выезжали на возгорания 787 раз. Причиной были мусор и сухая трава.

Поля горели и возле деревни Субботина ФОТО: соцсети

В основном, ее поджигают селяне для того, чтобы очистить свои угодья от прошлогодней растительности. Это для них самый легкий и удобный способ подготовить почву к посадке. Однако с контролем возгорания многие не справляются. Самыми «горящими» районами области пожарные назвали: Тюменский, Ялуторовский, Нижнетавдинский и Тобольский.

О полном запрете пала травы на полях говорили накануне на заседании областного оперативного штаба по предупреждению и ликвидации лесных пожаров, которое провел губернатор области Владимир Якушев. На совещании было объявлено о начале пожароопасного периода с 21 апреля. В постановлении прописан запрет на пал сухой травы, но Кодекс об административной ответственности Тюменской области такой статьи не предусматривает.

Чтобы прекратить порочную практику пала старой травы на полях, чиновники департамента агропромышленного комплекса даже пригрозили сельхопроизводителям жесткими санкциями за несоблюдение противопожарных правил.

«У нас под роспись предупреждены все предприятия, работающие в области, о запрете пала травы. Если будут нарушать, то будет приниматься решение о лишении госфинансирования», — рассказали специалисты регионального департамента аграрной политики и добавили, что не имеют полномочий накладывать штрафы.

Горят поля возле объездной дороги Тюмени от Велижанского тракта до Лесобазы ФОТО: соцсети

В ГУ ЧС России по Тюменской области пояснили, что ответственными за нарушения являются владельцы земель или главы муниципалитетов. Однако доказать поджог весьма тяжело. «Если мы увидели по факту, что сидят ребята, шашлыки жарят, то поймаем и оштрафуем. В остальном требуется серьезное разбирательство», — рассказали в пресс-службе ГУ ЧС.

По версии Дмитрия Ярунова, на его территории пожар возник ночью и не из-за селян — траву подпалили охотники или рыбаки, найти которых ему не удается. Собеседники агентства скептически относятся к этой версии, считая, что сельхозпроизводители просто понимают свою безнаказанность и не реагируют на предписания власти, а у руководителей сел нет инструментов для воздействия на них.

Поля в области продолжают гореть.