{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,97
Динамика за 2 недели
Евро 62,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Тюменской области
18:55  27 апреля 2017 0

«Школьникам хватит и кнопочных телефонов». Главный полицейский Тюмени хочет запретить смартфоны

Заседание городской думы Тюмени. Апрель 2017 года
Начальник тюменской полиции Петр Вагин уверен - без смартфонов младшеклассникам будет лучшеФото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени хотят запретить ученикам начальных классов пользоваться в школе смартфонами. С таким предложением выступил начальник городской полиции Петр Вагин. Свою идею он объяснил необходимостью защитить школьников от негативного интернет-контента.

«Я хотел бы обратить внимание на угрозу негативного интернет-контента, влияющего на подростков, продвигающего ложные ценности, — заявил Петр Вагин на заседании городской думы Тюмени в четверг, 27 апреля. — В связи с чем предлагаю запретить использование учащимися в начальных классах телефонов с поддержкой [доступа в сеть] Интернет».

По мнению полицейского, школьникам достаточно и кнопочных телефонов. «Ограничения для учеников начальных классов обусловлены тревожной ситуацией. Мы понимаем, что не можем контролировать их доступ (в соцсети — ред.)», — заявил полицейский в ответ на вопрос депутата Игоря Ракши.

Вагин заявил о тревожной ситуации с детскими самоубийствами, сложившейся в 2016 году, когда на территории Тюмени было зарегистрировано 43 попытки суицида несовершеннолетних. «Тревожная ситуация возникла в декабре 2016 года, когда было зарегистрировано три оконченных детских суицида. С целью предотвращения их совершения были предприняты экстренные меры. Было выявлено 112 подростков, которые активно посещали суицидальные сайты. Интернет-мониторинг осуществлялся и осуществляется в круглосуточном режиме совместно с департаментом образования и „Киберпатрулем“», — рассказал Вагин.

Также главный полицейский города заявил, что в ходе проверок в магазинах книжных торговых сетей были обнаружены книги и блокноты, пропагандирующие суицидальное поведение несовершеннолетних. «Продукция отправлена на экспертизу, тем не менее, предлагаю этим вопросом активно позаниматься, чтобы дальше его не распространять», — добавил главный полицейский областного центра.

Депутат от ЛДПР Игорь Ракша похвалил идею Вагина запретить младшеклассникам смартфоны. Ракша спросил полицейского, как он относится к идее поголовной регистрации в соцсетях по паспорту и ограничению доступа несовершеннолетних в соцсети. «Я вас, безусловно, поддерживаю по абсолютной регистрации в соцсетях всех, как взрослых, так и подростков», — ответил Вагин.

Николай Бастриков
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров