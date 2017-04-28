23:37 27 апреля 2017 0

Загадка свечения грибов разгадана российскими биологами Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Российские ученые совместно с коллегами из Бразилии и Японии приблизились к разгадке механизма свечения грибов. Специалистам удалось расшифровать структуру молекулы оксилюциферина — вещества, выделяющего свет, а также синтезировать его аналоги, благодаря которым растениям светятся различными цветами.

«Люциферин грибов состоит из двух важных фрагментов (пираноновый и ароматический циклы). Мы решили посмотреть, будет ли молекула „светиться“, если изменить один из фрагментов. Оказалось, что из шести синтезированных аналогов люциферина пять остались активными с экстрактом люциферазы и светились разными цветами. Так мы, во-первых, подтвердили открытый нами механизм реакции, а во-вторых, продвинулись в понимании того, как можно этим процессом управлять», — цитирует RT заявление научного сотрудника группы синтеза природных соединений ИБХ РАН Зинаиды Осиповой.

Изучение биолюминесцентных организмов имеет крайне важное прикладное значение. Расшифровку системы свечения грибов можно будет использовать в экологической отрасли, сообщает «Федеральное агентство новостей». В будущем этом позволит контролировать состояние окружающей среды и значительно упростит поиск новых лекарств в медицинской отрасли.