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28 апреля 2017
27 апреля 2017
23:37  27 апреля 2017 0

Ученые выяснили механизм свечения грибов

Осенняя природа, разное Курган, мухомор, ядовитые грибы
Загадка свечения грибов разгадана российскими биологамиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Российские ученые совместно с коллегами из Бразилии и Японии приблизились к разгадке механизма свечения грибов. Специалистам удалось расшифровать структуру молекулы оксилюциферина — вещества, выделяющего свет, а также синтезировать его аналоги, благодаря которым растениям светятся различными цветами.

«Люциферин грибов состоит из двух важных фрагментов (пираноновый и ароматический циклы). Мы решили посмотреть, будет ли молекула „светиться“, если изменить один из фрагментов. Оказалось, что из шести синтезированных аналогов люциферина пять остались активными с экстрактом люциферазы и светились разными цветами. Так мы, во-первых, подтвердили открытый нами механизм реакции, а во-вторых, продвинулись в понимании того, как можно этим процессом управлять», — цитирует RT заявление научного сотрудника группы синтеза природных соединений ИБХ РАН Зинаиды Осиповой.

Изучение биолюминесцентных организмов имеет крайне важное прикладное значение. Расшифровку системы свечения грибов можно будет использовать в экологической отрасли, сообщает «Федеральное агентство новостей». В будущем этом позволит контролировать состояние окружающей среды и значительно упростит поиск новых лекарств в медицинской отрасли.

Сергей Макеев
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