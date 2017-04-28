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28 апреля 2017
10:41  28 апреля 2017 3

В Сети появилось видео, как ракеты КНДР взрывают Капитолий

Открытая лицензия 15.07.2015. Ким Чен Ын., ким чен ын
Ким Чен Ын не похож на шутникаФото: Petersnoopy/Flickr

Северная Корея выпустила новый ролик, как ее ракеты топят авианосец «Карл Винсон» и взрывают Капитолий.

«Ын не шутит», — прокомментировал видео журналист кремлевского «пула» Дмитрий Смирнов, выложив видео в своем микроблоге в Twitter.

До этого в официальной северокорейской прессе появился материал, в котором сообщается о намерениях властей КНДР превратить США в радиоактивный пепел. В публикации говорилось, что «оружие чучхе, которое американцы не могут даже представить, уничтожит армию США и их марионеток до последнего человека, так что некому будет подписывать капитуляцию».

Позже стало известно, что американцы испытают баллистическую ракету, способную долететь до КНДР.

Между тем на форуме конспирологов пользователи собрали накопленные в Сети факты и догадки, подтверждающие, что мир находится в серьезной опасности. Португальский ясновидящий Горацио Вильегас заявил, что 13 мая 2017 года начнется Третья Мировая война. Она продлится всего несколько месяцев и закончится в октябре, однако выживут в результате военных действий лишь немногие. Вильегас увидел пророческий сон, в котором шары из огня падали с неба на землю, а люди в панике пытались спрятаться от разрушений. Эти шары, по мнению Горацио, являются ядерными бомбами.

Наталия Вершинина
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