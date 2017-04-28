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28 апреля 2017
12:45  28 апреля 2017 4

Две трети россиян высказались за ограничение притока гастарбайтеров

Гастарбайтеры. УФМС. Мигранты. Челябинск., мигранты, гастарбайтеры
К выходцам из Средней Азии в России относятся чуть лучше, чем к гостям с Северного КавказаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Две трети граждан России выступили за ограничение притока трудовых мигрантов в страну. Такие данные привел после опроса «Левада-Центр».

67% опрошенных уверены, что власти должны ограничить приезд в Россию иностранных рабочих. Обратное мнение высказали только 19% жителей страны. 41% респондентов открыто заявил о своем негативном отношении к выходцам с Северного Кавказа, положительно к ним относятся только 9% россиян, пишет издание «Утро.ру».

Более благосклонны опрошенные к мигрантам из стран Средней Азии — плохо к ним относятся 38% респондентов, тогда как 48% — нормально и 10% — положительно.

Лев Истомин
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