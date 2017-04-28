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Главные новости Тюменской области
12:56  28 апреля 2017 2

Оцените масштаб катастрофы! Из-за одной (!!!) непотушенной сигареты без жилья остались 42 тюменца, в том числе 17 (!!!) детей

Пожар на Белинского, 163а. Екатеринбург, пожар, тушение огня, огонь
В Исетском районе сгорел многоквартирный жилой дом, 42 человека остались без кроваФото: Александр Мамаев © URA.RU

В поселке Кировский Исетского района Тюменской области вечером в четверг, 27 апреля, сгорел многоквартирный жилой дом. Крышу над головой потеряли 42 человека.

Пожар в 18-квартирном жилом двухэтажном доме начался поздно вечером. Горела крыша на площади 432 кв. м. Сообщение на пульт оперативного дежурного поступило в 22:01, в 23:19 пожарные локализовали огонь, в 21 минуту первого часа ночи пожар был потушен. Причиной возгорания стала непогашенная сигарета. Из горящего здания эвакуировались 42 человека, в том числе 17 детей. К счастью, на пожаре никто не погиб и не пострадал.

В борьбе с огнем были задействованы 19 пожарных на восьми машинах из Ялуторовского пожарно-спасательного гарнизона и службы пожаротушения ГУ МЧС по региону. Также на пожар прибыли экстренные службы — скорая помощь, ГИБДД, представители электросетей, мообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Как оказалось, пожары в этом сборно-щитовом доме ранее происходили неоднократно, о чем заявил глава Исетского района Николай Теньковский. Чиновник заверил, что за домом «давно велось наблюдение». «Социальная служба работала всю ночь, всех пострадавших разместили на ночевку, им предоставлено питание. Сегодня (в пятницу, 28 апреля — ред.) будет встреча с жильцами, где будет индивидуально проработан план поддержки каждой семьи», — цитирует Теньковского пресс-служба ГУ МЧС.

Николай Бастриков
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