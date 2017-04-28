13:54 28 апреля 2017 0

Под лупой теперь рассматривают не только золото, которое делает завод, но и его договоры с контрагентами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов (ЕОЦМ) должен по решению арбитражного суда заплатить два миллиарда рублей государству, сумма доначислена налоговиками. Фискальные органы выяснили, что заводу незаконно вернули налог на добавленную стоимость, который был уплачен при экспорте товаров. На самом заводе говорят, что их подвели банки.

В 2015 году налоговики выявили новую схему — как аффинажные заводы России не платят налог на добавленную стоимость с продаж золота за границу.

Через ряд фирм-однодневок заводы скупали металл у банков. По документам товар поступал напрямую от банка на предприятие. Налог на добавленную стоимость при этом не платился: банки перекладывали обязанность на компании-посредники, которые его не платили. Не платил и завод — ведь он был уверен, что НДС уже уплачен фирмами. Фискалы провели проверки деятельности завода с 2012 по начало 2016 года, и выявили, что в результате бюджет лишился 2 млрд налоговых поступлений.

Налоговики подали в арбитражный суд. Завод с иском не согласен и считает, что налоговики слишком формально подходят к делу.

«Суть претензий к заводу заключается в том, что, по мнению ФНС РФ, предприятие, покупая сырье для экспортной продукции, должно был знать о том, что поставщики 2-6 звеньев (т.е. поставщики поставщиков завода) участвовали в организованной банками схеме по уклонению от уплаты НДС», — говорят в пресс-службе ЕОЦМ.

Суды завод «Реновы» проиграл в двух инстанциях из трех. С завода взыскана и уже уплачена в бюджет вся сумма заявленных требований, около 700 млн рублей. Но теперь завод собирается обращаться в Верховный суд.

«От данной схемы пострадали практически все 11 аффинажных заводов, в том числе крупнейший в России ОАО „Красцветмет“ с долей на рынке в 70%. Как же мы могли выявить преступные схемы, которые реализовывались на территории Москвы? Получается, что московские банки под надзором профильных госорганов обогатились за счет финансовых схем с налогами, а ущерб должны возместить уральские металлурги, а в конечном счете и бюджет Свердловской области, поскольку платежи в него, безусловно, снизятся», — говорят в пресс-службе Екатеринбургского завода ОЦМ.

Завод ОЦМ основан еще в декабре 2016 года, он первым в России начал изготавливать технические изделия из драгоценных металлов. Эта же дата является датой начала развития отечественного промышленного производства чистых платиновых металлов. Основная продукция — банковские и мерные слитки из золота, серебра и металлов платиновой группы, аноды из благородных металлов.

Схемы по возврату НДС в последнее время все чаще становятся объектом пристального внимания со стороны контролирующих органов. Так, 28 апреля прошли обыски в российском отделеним Oriflame — их подозревают в том, что им был незаконно возвращен НДС в ходе строительства крупного производственно-логистического центра в сельском поселении Аксено-Бутырское Ногинского района Московской области.