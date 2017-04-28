13:40 28 апреля 2017 0

После обысков ФСБ в мэрии появилось дело экс-начальника архитектуры Копейска Ершова Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

В Копейске начался суд над бывшим начальником управления архитектуры и градостроительства мэрии Александром Ершовым. Экс-чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По данным силовиков, в 2014 году Ершов не опубликовал информацию о приеме заявлений на предоставление в аренду четырех земельных участков по улице Таганайской и переулку Лазурному. Аналогично он поступил с двумя другими участками. На тендеры заявились близкие ему фирмы, получившие землю по минимальной цене.

«Действия обвиняемого, обусловленные личной заинтересованностью, повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан из-за ограничения возможности получить на праве аренды указанные земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Кроме того, это вызвало у населения недоверие к действующим органам власти, в части справедливости, публичности, открытости и прозрачности при реализации их прав», — говорят в прокуратуре.

Уголовное дело возбуждено после обысков и выемки документов в администрации Копейска сотрудниками управления ФСБ по Челябинской области.